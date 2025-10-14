“AIREV” الإماراتية وإنتل تعلنان شراكة إستراتيجية لتعزيز حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل

في خطوة جديدة تعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتقنيات المستقبل، أعلنت شركة “AIREV” الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة “إنتل” العالمية، الرائدة في مجال أشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، بهدف تسريع وتيرة اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتُعد مذكرة التفاهم بين الطرفين نقطة انطلاق لتعاون تقني واسع النطاق يهدف إلى تحسين أداء منصة “OnDemand” من “AIREV” باستخدام معالجات “Xeon” ومسرّعات “Gaudi” الخاصة بإنتل، بما يسهم في توفير بنية تحتية قوية تدعم قدرات الذكاء الاصطناعي المؤسسي على مختلف المستويات.

وسيوفر التعاون بين الشركتين حزمة شاملة من حلول الذكاء الاصطناعي تغطي نطاقًا واسعًا من الاستخدامات، بدءاً من تطبيقات الاستدلال السريع إلى تدريب النماذج اللغوية المتقدمة الواسعة النطاق، مما يمنح المؤسسات والجهات الحكومية إمكانية الوصول إلى حلول قابلة للتطوير، آمنة وعالية الأداء ومخصصة لاحتياجاتها المتنوعة.

وتتضمن الشراكة تنفيذ إستراتيجية متكاملة لطرح المنتجات في السوق، بهدف تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحفيز الابتكار عبر مختلف القطاعات. وسيركز التعاون على التحقق من كفاءة حلول “OnDemand” عبر منصات “Intel Xeon” و “Gaudi”، لتقديم تجربة تشغيلية فعّالة من ناحية التكلفة وجاهزية التوسع المستقبلي.

وستعمل “AIREV” و”إنتل” على تعزيز التفاعل الإستراتيجي مع المؤسسات من خلال مبادرات مشتركة تشمل العروض التوضيحية والمشاريع التجريبية وورش العمل، إلى جانب الاستفادة من منظومة شركاء إنتل لتطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية وسحابية مبتكرة مخصصة لبيئات العمل المختلفة.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن دعم شركات التكنولوجيا الوطنية يشكّل ركيزة رئيسية في إستراتيجية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيداً بدور “AIREV” كشركة واعدة تسهم في تعزيز المنظومة الابتكارية عبر شراكتها مع “إنتل”.

وأشار محمد خالد، الرئيس التنفيذي لـ”AIREV”، إلى أن التعاون مع “إنتل” يُسرّع تحقيق رؤية الشركة في تقديم حلول ذكاء اصطناعي مؤسسية على نطاق واسع.

ومن جانبه، أوضح ديرموت جيه. هارجادن من “إنتل” أن الشراكة تعكس الثقة بالقدرات التقنية الإماراتية، وتجمع بين ريادة “إنتل” ومنصة “OnDemand” لتوفير حلول ذكاء اصطناعي عالية الكفاءة وذات تكلفة مرنة.

وتجسّد مذكرة التفاهم الجديدة رؤية مشتركة لتعزيز بنية تحتية مستقلة وقابلة للتطوير للذكاء الاصطناعي، وتشكّل خطوة نوعية نحو مستقبلٍ يُسخّر فيه الذكاء الاصطناعي الوكيل لخدمة التحول المؤسسي والحكومي على مستوى العالم.