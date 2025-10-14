نقلة نوعية في القطاع العقاري.. إطلاق خدمة “البيع الرقمي” عبر تطبيق “دبي الآن”

في خطوة رائدة نحو التحول الرقمي الكامل في القطاع العقاري، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “البيع الرقمي” عبر تطبيق دبي الآن، خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025.

وتعكس هذه المبادرة التزام الإمارة بتعزيز الاقتصاد المعرفي الرقمي المستدام، وتطوير منظومة عقارية أكثر سرعة وموثوقية وكفاءة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

اكتشفوا مستقبل العقار مع أراضي دبي في جيتكس جلوبال 2025!

خدمات ذكية، حلول مبتكرة، وتجربة رقمية متكاملة تعيد تعريف القطاع العقاري.

ننتظركم من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي

قاعة الشيخ سعيد 2 – المنصة H16-A30 pic.twitter.com/0bclTNiKnc — دائرة الأراضي والأملاك في دبي (@Land_Department) October 11, 2025

بيع وشراء العقارات بالكامل من بُعد

توفر خدمة البيع الرقمي للمتعاملين إمكانية إتمام إجراءات البيع والتسجيل إلكترونيًا بنحو كامل عبر تطبيق دبي الآن، باستخدام التوقيع الإلكتروني عبر الهوية الرقمية UAE Pass. وتتيح هذه الخدمة إنجاز المعاملات من أي مكان وعلى مدار الساعة. ويسمح تطبيق دبي الآن بالوصول إلى أكثر من 350 خدمة من 50 جهة حكومية وخاصة، ويُمكن تحميله من آب ستور وجوجل بلاي.

تجربة رقمية متكاملة وسهلة

تبدأ رحلة البيع الرقمي عبر تطبيق “دبي الآن” بإنشاء عقد البيع إلكترونيًا، ثم يوقّع البائع العقد ويرسله إلى المشتري لتوقيعه. وبعد تحويل المبلغ إلى الحساب الخاص بالخدمة، يُصدر سند الملكية مباشرة عبر التطبيق.

شروط استخدام خدمة البيع الرقمي

لتسهيل العمليات وضمان نجاحها، حددت دائرة الأراضي والأملاك بعض الشروط الأساسية، وتشمل:

أن يحمل كل من البائع والمشتري هوية إماراتية سارية المفعول، ويملكان حسابًا مفعّلًا في نظام UAE PASS.

أن يكون العقار ضمن مناطق التملك الحر، وأن يندرج ضمن فئة الوحدات السكنية أو التجارية أو منازل التاون هاوس السكنية.

امتلاك حساب بنكي داخل الدولة، وأن يكون العقار خاليًا من أي رهن، ويملكه شخص واحد.

مشاريع أخرى تعكس الابتكار في القطاع العقاري

في إطار مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، تعرض الدائرة أيضًا منصة التسجيل العقاري اللحظي، وهي شاشة تفاعلية تعرض بيانات التصرفات العقارية مباشرة في مختلف مناطق دبي، لتعزيز الشفافية والثقة بالسوق العقاري. كما ستكشف الدائرة خلال المعرض عن حزمة مشاريع رقمية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمليات العقارية، وتحسين تجربة المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو العقاري وتعزيز جاذبية الاستثمار في الإمارة.