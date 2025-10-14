منصة “دبي لايف”.. خطوة جديدة من بلدية دبي لتعزيز الإدارة الحضرية الذكية

في خطوة نوعية تعزز مكانة دبي كمدينة رقمية عالمية، كشفت بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 عن منصة دبي لايف (Dubai Live)، لتكون أداة محورية لإدارة عمليات المدينة بنحو مباشر ولحظي، عبر منظومة رقمية ذكية توظّف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة الإدارة الحضرية، وتعزيز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.

منصة متكاملة لإدارة المدينة لحظيًا

تُمثل منصة “دبي لايف” نقلة نوعية في إدارة العمليات الحضرية، إذ تجمع البيانات الحيوية للبنية التحتية والمنظومة العمرانية وعمليات البناء من مراحل الترخيص حتى الإنجاز، بالإضافة إلى تتبع التغييرات التخطيطية من خلال المرصد الحضري التخطيطي.

وتوفر المنصة تحليلات متكاملة للمباني والمرافق والبنية التحتية والكثافات السكانية والاقتصادية، مع القدرة على التنبؤ بالاستعمالات المستقبلية ودعم عمليات التوسع الحضري.

تقنيات متقدمة لتعزيز كفاءة الإدارة

تعتمد المنصة على تقنيات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، كما ترتبط بتطبيقات ذكية تتابع حركة المركبات والطائرات والسفن وأنشطتها المختلفة.

وقالت المهندسة مريم المهيري، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: “تُعد منصة دبي لايف إحدى أبرز المشاريع الرقمية لبلدية دبي في مجال الإدارة الحضرية الذكية؛ إذ توفر رؤية شاملة وآنية لمجمل عمليات المدينة من مكان واحد؛ مما يعزز كفاءة اتخاذ القرارات الإستراتيجية والاستثمارية ويتكامل مع رؤية دبي كمدينة للمستقبل، وعاصمة رقمية عالمية”.

دعم اتخاذ القرار وتعزيز الاستدامة

لا تقتصر وظيفة المنصة على عرض البيانات فحسب، بل تمكّن صُنّاع القرار من الوصول إلى معلومات لحظية وموثوقة لدعم القرارات الإستراتيجية، خاصة في مجالات التخطيط الحضري، والاستجابة للطوارئ، وإدارة الأصول والموارد بكفاءة عالية.

كما تساهم المنصة في تحقيق أهداف دبي الطموحة نحو التحول الرقمي الكامل، ودعم تخطيط مدن المستقبل، وتعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة تجمع بين الابتكار والاستدامة وتوظيف الحلول الذكية في لتطوير الحياة الحضرية.

جاهزون ليوم جديد من الابتكار والإلهام؟

انضموا إلينا في اليوم الثاني من #جيتكس2025 واكتشفوا كيف تسهم #بلدية_دبي في رسم ملامح مستقبل المدينة بحلول رقمية ومشاريع مستدامة.

ننتظركم في قاعة 16 – مركز دبي التجاري العالمي pic.twitter.com/C0lT2u5azf — بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) October 14, 2025