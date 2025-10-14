مشروع زيرو.. كيف حوّلت جمارك دبي أزمة البضائع المقلّدة إلى منتجات مفيدة؟

في مبادرة تجسّد تحوّلًا جذريًا في مفهوم العمل الجمركي وتضع الاستدامة في صميم ممارسات الرقابة وحماية الملكية الفكرية، أعلنت جمارك دبي على هامش مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025” إطلاق “مشروع زيرو Project Zero” بالشراكة مع مؤسسة دي بي ورلد الخيرية ومجموعة لاند مارك، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مكافحة التجارة غير المشروعة بالبضائع المقلّدة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ضمن منظومة الاقتصاد الدائري التي تعزّز الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية.

مشروع رائد بمفهوم جديد لحماية الملكية الفكرية

تُعدّ المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تجمع بين حماية العلامات التجارية وتقليل النفايات وإعادة تدويرها، لتقدّم نموذجًا عمليًا لدمج الرقابة الجمركية والاستدامة.

ويأتي المشروع ضمن رؤية جمارك دبي لتبنّي ممارسات الاقتصاد الدائري، إذ أُسندت إلى مجموعة لاند مارك مهمة إعادة تدوير نحو نصف مليون قطعة مقلّدة، وتحويلها إلى منتجات جديدة في إطار منظومة تهدف إلى تحقيق مبدأ “صفر نفايات” عبر إعادة الاستخدام وإطالة عمر المنتج بدلًا من إتلافه.

ويسهم هذا التوجّه، بحسب جمارك دبي، في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات الإتلاف التقليدية، ويوفّر في المقابل منتجات صالحة يمكن أن تخدم الفئات المجتمعية المحتاجة، مما يخلق توازنًا بين الرقابة الجمركية والعدالة البيئية والاجتماعية.

شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام

قال سعادة ناصر عبدالله النيادي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية: “تشكّل مبادرة (Project Zero) نموذجًا رائدًا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص نحو تحقيق اقتصاد مستدام. ومن خلال شراكتنا مع جمارك دبي ومجموعة لاند مارك، نؤكد التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، وتحويل البضائع غير الصالحة إلى موارد نافعة تعود بالفائدة على المجتمع والبيئة”.

تحوّل إستراتيجي في العمل الجمركي

من جانبه، قال منصور المالك، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات في جمارك دبي: “تنسجم المبادرة مع أهداف الإستراتيجية للاستدامة التي تضع في جوهرها مفاهيم الاقتصاد الدائري وتقليل النفايات وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. ومن خلالها تؤكد جمارك دبي أن العمل الجمركي لم يعد يقتصر على الرقابة وضبط المنتجات المقلّدة، بل يتّسع ليشمل المساهمة الفعّالة في الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.

من القمصان المقلّدة إلى سترات معاد تدويرها

بدوره أشار راجيش جارج، المدير المالي لمجموعة لاندمارك ريتيل، إلى أن المشروع يُعد شراكة فريدة على مستوى العالم، وأوضح أن عملية التحويل تمّت في منشأة لاندمارك سيركيولايف، أول مصنع لإعادة تدوير المنسوجات في دولة الإمارات، حيث أُعيد تدوير الألياف ودمجها بالبوليستر المعاد تدويره لإنتاج أقمشة عالية الجودة، تحمل كل قطعة منها رمز QR يتيح تتبّع مراحل التصنيع عبر الموقع الإلكتروني للمشروع، بما يعزّز الشفافية والمساءلة.

نموذج يُحتذى عالميًا

يُعد مشروع “زيرو” نقطة انطلاق لسلسلة من المبادرات المستقبلية التي تهدف إلى تحويل تحدي البضائع المصادرة إلى فرص إنتاجية مستدامة، ويجسّد التقاء الابتكار والاستدامة والحوكمة في نموذج واقعي يعكس قيم البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن الممارسات التشغيلية في المنطقة.

وبهذا، تُرسّخ دبي مكانتها كمركز عالمي يجمع بين الكفاءة الجمركية والابتكار المستدام، مقدّمة نموذجًا عمليًا لما يمكن أن يكون عليه مستقبل الاقتصاد الدائري في المدن الذكية.