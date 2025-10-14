“مشروع التوأم الرقمي” و “منصة المباني الذكية”.. ابتكارات رقمية تعيد تشكيل مستقبل الإدارة الحضرية في دبي

بهدف تعزيز مكانة دبي كمدينة مستقبلية رائدة في توظيف التقنيات المتقدمة، أعلنت بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي عن شراكة رقمية إستراتيجية تهدف إلى تطوير نموذج متكامل لإدارة عمليات المدينة عبر مشروع “التوأم الرقمي”، ومنصة “المباني الذكية” التي تدعم خطط الإمارة للتحول الحضري الذكي وتعزيز كفاءة الموارد العمرانية والبيئية.

بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تعلنان عن شراكة رقمية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل الحكومي في إدارة عمليات المدينة، وتوظيف تقنيات "التوأم الرقمي" في دعم التحول الذكي، وتطوير البنية التحتية العمرانية والبيئية، بما يعزز مكانة دبي كمدينة مستدامة، رائدة عالمياً، وذكية… pic.twitter.com/bJpLtwz7Mk — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 14, 2025

مشروع التوأم الرقمي.. نسخة افتراضية لمدينة دبي

يمثل مشروع التوأم الرقمي أحد أبرز مخرجات هذه الشراكة، ويهدف إلى إنشاء نسخة افتراضية شاملة لمدينة دبي تعتمد على البيانات الجغرافية والزمنية المتكاملة؛ مما يتيح إدارة البنية التحتية والمشاريع الحضرية بكفاءة عالية، مع اتخاذ قرارات لحظية دقيقة تدعم استدامة المدينة وتطويرها.

منصة المباني الذكية.. قاعدة بيانات موحدة للمستثمرين والمطورين

تشمل الشراكة أيضًا تطوير منصة “المباني الذكية” التي توفر قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن جميع المباني في دبي، ويتضمن ذلك: معلومات تفصيلية عن الطوابق والمساحات والاستخدامات والأنشطة الاقتصادية؛ مما يعزز كفاءة إدارة الأصول العقارية ويدعم عمليات التخطيط الحضري الذكي.

توظيف تقنيات التوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي

أكد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن التعاون الجديد يمثل ثمرة الشراكة التكاملية بين الجهتين لتطوير منظومة التخطيط الحضري والإدارة الذكية للمدن، عبر الاعتماد على البيانات الضخمة والتوأمة الرقمية، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

من جانبه، أوضح سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل الحكومي، وأشار إلى أن منصة “المباني الذكية” توفر بنية رقمية موحدة تساعد المستثمرين والمطورين في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة ودقيقة.

رؤية مشتركة لتكامل الجهود الحكومية

أُعلنت هذه الشراكة خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025، وتسعى الجهتان من خلالها إلى توحيد الجهود الحكومية في مجالات التخطيط الحضري وتنظيم البيانات العقارية، وتطوير حلول رقمية متقدمة تساهم في تحقيق كفاءة تشغيلية عالية وخدمات رقمية استباقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس رؤية دبي للتحول إلى مدينة رقمية متكاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويشكل نموذجًا يحتذى به للتكامل بين المؤسسات الحكومية. كما يواصل الطرفان العمل لتوسيع نطاق التعاون في مشاريع رقمية جديدة تعزز حوكمة البيانات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يرسّخ مكانة دبي كمدينة المستقبل الذكية.