“مدينة دبي للإنترنت” ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي في قلب “جيتكس جلوبال 2025”

في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا العالمي، يبرز معرض (جيتكس جلوبال 2025) كمنصة محورية لتسليط الضوء على أبرز محركات الاقتصاد الرقمي في المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لاحتضان كبرى شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية، التزامها الراسخ بدعم هذا المسار من خلال مشاركتها البارزة في فعاليات المعرض، التي تستمر في حتى يوم 17 من أكتوبر 2025.

وتأتي مشاركة مدينة دبي للإنترنت كشريك المعرفة، لتؤكد دورها المحوري والمستمر منذ أكثر من 25 عامًا في صياغة مستقبل التعاون والابتكار التكنولوجي، مستندة إلى إنجازات ضخمة أسهمت بما يصل إلى 100 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال السنوات الـ 15 الماضية، ووفرت أكثر من 125 ألف فرصة عمل حتى اليوم.

مدينة دبي للإنترنت.. مغناطيس الابتكار الإقليمي:

أكد عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، أن مستقبل الاقتصاد الرقمي يرتكز على ثقافة التعاون في سبيل الابتكار وإبرام الشراكات واتفاقيات التعاون القوية والمثمرة”.

وشدد المالك على أن المدينة، التي تضم 4,000 عميل من ضمنهم شركات مُصنّفة ضمن قائمة (فورتشن 500)، وشركات ناشئة، تواصل توفير البيئة والمقومات والبنية التحتية المتقدمة لدعم نمو هذه الشركات.

Dubai Internet City has been a part of @GITEX_GLOBAL for over 25 years, reaffirming its legacy as the region's leading tech hub. Ammar Al Malik, Managing Director of Dubai Internet City and EVP of Commercial at TECOM Group, shares how Dubai Internet City's thriving ecosystem of…

كما لفت المالك إلى الإسهام البارز للمدينة في قطاع التكنولوجيا بالإمارة، إذ تساهم بنسبة تبلغ 65% من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التكنولوجيا في دبي، مؤكدًا التزامها بمواصلة دعم هذا التقدم بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

دعم التحول واستقطاب العمالقة:

تستغل مدينة دبي للإنترنت منصة (جيتكس جلوبال 2025) لتسليط الضوء على دورها المحوري كوجهة تكنولوجية رائدة تسهم بنحو بارز في دعم مسيرة التحول الرقمي الملهمة في المنطقة. وتُعدّ المدينة وجهة عالمية للشركات المتخصصة في مجالات حيوية مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة.

وتُظهر التوسعات الأخيرة لعمالقة التكنولوجيا مدى جاذبية هذه المنظومة، ففي بداية شهر أكتوبر، وسعت شركة (أوراكل) نطاق أعمالها عبر إطلاق مركز عالمي لتعزيز تجربة العملاء، يضم مركز زايد للابتكار، الذي يُعدّ من أوائل مراكز الذكاء الاصطناعي في الإمارات.

وقبل ذلك، افتتحت منصة التجارة الرقمية العالمية الرائدة (باي بال) أول مقرّاتها الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المدينة خلال أبريل الماضي.

منصة لعرض المبتكرين والشركات الرائدة:

تضم المدينة أكثر من 31 ألف موظف متخصص وتستضيف 20 مركزًا للابتكار والبحث والتطوير لشركات عالمية مثل: جوجل، وفيزا، وماستركارد، وساب، وهايسنس، و 3M، وغيرها. وفي إطار مشاركتها في “جيتكس جلوبال”، تسلط مدينة دبي للإنترنت الضوء على المبتكرين الذين يرسمون مستقبل التكنولوجيا، ومنهم شركات رائدة مثل:

شركة بومي (Boomi): المتخصصة في توفير منصّات الدمج كخدمة.

المتخصصة في توفير منصّات الدمج كخدمة. شركة ويتيفاي (Wetify): وهي شركة ناشئة ضمن حاضنة الأعمال in5 (التابعة لمجموعة تيكوم)، متخصصة في تعزيز التفاعل مع العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

At the Dubai Internet City Stand, our business partners and @in5dubai startups are showcasing the future, from agentic transformation with @boomi, to smarter AI-led customer service with @wittify_ai, to motion-powered health engagement by @KinestexAI. Join us at @GITEXGlobal…

وتُعدّ مدينة دبي للإنترنت جزءًا من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، التي تهدف إلى دعم كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، بدءًا من الإعلام وحتى الصناعة والتصميم.

ومن ثم؛ تؤكد مشاركة مدينة دبي للإنترنت في “جيتكس جلوبال 2025” التزامها المستمر بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي. ومن خلال توفير بيئة متكاملة تدعم الشراكات الدولية والابتكار في التقنيات المتقدمة، تسعى المدينة إلى مواصلة دورها المحوري في استقطاب الخبرات ورؤوس الأموال التكنولوجية، مما يضمن لدبي ريادتها في رسم معالم المستقبل الواعد للمنطقة.