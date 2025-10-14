لتسهيل سداد رسوم الخدمات.. “الهوية والجنسية” تطلق مبادرة “الهيئة في خدمتك” في جيتكس 2025

في إطار التزامها بتعزيز جودة الحياة وتبني حلول مالية مبتكرة تدعم المتعاملين، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ مبادرة “الهيئة في خدمتك”، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – المقام حاليًا في دبي. وتهدف المبادرة إلى إتاحة خيارات سداد ميسرة لرسوم خدمات الهيئة؛ مما يخفف الأعباء المالية عن المتعاملين ويعزز رضاهم.

خطة سداد مرنة بنسبة ربح تبلغ 0%

توفر المرحلة الأولى من المبادرة إمكانية تقسيط رسوم خدمات الهيئة لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من 10 بنوك محلية في الدولة، وذلك بنسبة ربح تبلغ 0%، ووفقًا للشروط والأحكام المعمول بها لدى البنوك.

ويستفيد المتعاملون من خطة السداد في حال كانت قيمة الرسوم 500 درهم أو أكثر، مع مدة تقسيط مرنة تتراوح بين 3 أشهر و 12 شهرًا حسب رغبة المتعامل. كما يمكنهم تقديم طلب التقسيط عبر مركز الاتصال أو القنوات المصرفية، أو من خلال خدمة التقسيط المباشر لحاملي بطاقات فيزا.

شراكة مع 10 بنوك وشركة فيزا العالمية

بالإضافة إلى شركة “فيزا” العالمية، تشارك في المبادرة عشرة بنوك ومصارف محلية، وهي:

بنك أبوظبي الأول.

مصرف أبوظبي الإسلامي.

بنك أبوظبي التجاري.

مصرف الإمارات الإسلامي.

بنك الإمارات دبي الوطني.

بنك دبي التجاري.

مصرف الشارقة الإسلامي.

بنك المشرق.

بنك رأس الخيمة.

البنك التجاري الدولي.

حلول مالية مبتكرة لدعم المتعاملين

أكد سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، المدير العام للهيئة، أن إطلاق المبادرة يعكس حرص الهيئة على توفير حلول مالية ميسرة تواكب التطورات التكنولوجية وتحقق أعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما تساهم في تعزيز ريادة الإمارات عالميًا في الخدمات الحكومية، وتتماشى مع أهداف مبادرة “عام المجتمع 2025″، من خلال تخفيف الأعباء المالية وتعزيز جودة الحياة.

نحو تجربة خدمية مرنة وبسيطة

أوضح سعادة اللواء أحمد معيوف العامري، المدير العام للخدمات المساندة بالإنابة، أن المبادرة ترسخ معايير جديدة في تقديم الخدمات الحكومية المالية، وتمنح المتعاملين تجربة مرنة وسلسة تواكب احتياجاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى جعل عمليات الدفع الحكومية جزءًا من منظومة حلول متكاملة تعزز رفاهية المتعاملين وتدعم تطلعاتهم، بدلًا من أن تشكل عبئًا ماليًا عليهم.