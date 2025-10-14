في يومه الثاني.. “إكسباند نورث ستار 2025” يسلّط الضوء على مستقبل التمويل الرقمي والابتكارات الصحية

شهد معرض “إكسباند نورث ستار 2025″، الحدث العالمي الأبرز للشركات الناشئة والمستثمرين، والذي يُقام حاليًا ضمن فعاليات “جيتكس جلوبال 2025“، إقبالًا واسعًا من آلاف الزوار خلال يومه الثاني. وقد وفر المعرض منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات التقنية، من خلال جلسات حوارية ونقاشات متخصصة وخطابات ركزت في قضايا محورية مثل: الأصول الرقمية، والتقنيات الناشئة، وإستراتيجيات الاستثمار المستقبلية.

منصة عالمية تجمع بين الابتكار ورأس المال الاستثماري

تُقام النسخة العاشرة من المعرض في دبي هاربر وتستمر حتى 15 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 2000 شركة ناشئة وأكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولًا تفوق قيمتها تريليون دولار أمريكي؛ مما يجعلها أكبر منصة عالمية تجمع بين الابتكار ورأس المال الاستثماري.

رسم ملامح مستقبل التمويل الرقمي

استقطب المعرض نخبة من أبرز قادة قطاع الأصول الرقمية وخبراء الاستثمار العالميين لمناقشة ملامح التمويل اللامركزي. وشهد منتدى الأصول الرقمية الذي يقام للمرة الأولى ضمن فعاليات المعرض مناقشة قضايا رئيسية، منها رمزية الأصول وأثرها في تعزيز السيولة في الاستثمارات القصيرة الأجل.

وأشار فال مالينوفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YPay، إلى أن الأصول الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في الأنظمة المالية العالمية، من رأس المال المؤسسي وصولًا إلى المستهلكين.

وأكد مالينوفسكي، بصفته شريكًا لغرفة دبي وراعيًا رئيسيًا للمؤتمر، أهمية بناء جسور بين القطاع المالي التقليدي والاقتصاد الرقمي الجديد، مشيرًا إلى أن فعاليات مثل “إكسباند نورث ستار” تساهم في دمج الأصول الرقمية بمسؤولية وأمان وعلى نطاق عالمي.

اكتشاف آفاق التكنولوجيا العميقة

وخلال اليوم الثاني من إكسباند نورث ستار 2025، تناولت جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: “آفاق التكنولوجيا العميقة، والأسواق الناشئة، والقطاعات غير المستغلة” التوجهات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والروبوتات، والتقنيات المناخية، ودورها في تحفيز نمو الأسواق وتوسيع آفاق الاستثمار.

وشارك في الجلسة متحدثون من شركات عالمية كبرى مثل: إنفيديا وسامسونج وهوندا، بالإضافة إلى مستثمرين وخبراء محليين. وأشار وي شياو، رئيس علاقات المطورين في إنفيديا إلى أن التحول التقني القادم يتطلب تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا العميقة داخل منظومة الشركات الناشئة لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي.

وأكد سونغ سيك بيون، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في “سامسونج فينشر إنفستمنت”، أهمية الشراكات بين مراكز الأبحاث المدعومة حكوميًا والقطاع الخاص لتسريع تطبيق تقنيات واعدة مثل الحوسبة الكمومية.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الصحة النفسية والتعليم

استقطب المعرض أيضًا مجموعة كبيرة من شركات الابتكار العالمية، ومن أبرزها شركة “يوفوريا للذكاء الاصطناعي” الأمريكية، التي قدّمت خدمة اتصال آلي مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم الصحة النفسية في الهند.

ومن خلال شراكة مع منظمة غير حكومية، يستطيع الطلاب الهنود الذين يواجهون ضغوطًا أكاديمية التواصل مع مساعدين صوتيين مدربين خصوصًا لتقديم دعم نفسي فوري.

كما عرضت شركة “هابرو” الباكستانية روبوتها التعليمي “تيم تيم”، وهو أول روبوت في باكستان مصمم لدعم التعليم الخاص ورعاية الأطفال المصابين بالتوحد. وقد طُوّر بالتعاون مع أخصائيي الأطفال والمعلمين لتعزيز مهارات التواصل والسلوك والإدراك لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

استمرار فعاليات الحدث

تتواصل فعاليات “إكسباند نورث ستار 2025” حتى يوم الأربعاء، مستقطبة المزيد من رواد التكنولوجيا والمستثمرين العالميين لاستكشاف حلول مبتكرة ترسم ملامح المستقبل الرقمي.