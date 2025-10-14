“سفن إكس” و”UAEV” تطلقان شراكة لتوسيع بنية شحن المركبات الكهربائية في الإمارات

من أجل تعزيز التحول إلى مستقبل مستدام قائم على الطاقة النظيفة، وقّعت شركة “سفن إكس” (7X)، المتخصصة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية “UAEV”، التي تملكها حكومة دولة الإمارات، وذلك على هامش فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025“.

رؤية وطنية لتوسيع بنية الشحن الكهربائي

تهدف المذكرة إلى تطوير بنية تحتية وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية عبر التعاون في مجالات التخطيط والتشغيل والترويج، إلى جانب دعم مبادرات التحول نحو أساطيل صديقة للبيئة وتعزيز حلول التنقل المستدام في أنحاء الدولة، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية الهادفة إلى تسريع تبني وسائل النقل النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.

وتشمل الشراكة دمج منصة “وين” الرقمية، وصندوق البريد الوطني للإمارات، ضمن منظومة الشحن، لتوفير خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة عبر قنوات رقمية آمنة تُعزّز تفاعل المتعاملين وتجربة المستخدم.

شبكة وطنية تدعم التحول إلى النقل الأخضر

ستوظّف “سفن إكس”، من خلال شبكتها الوطنية للخدمات اللوجستية “NXN” وذراعها “إي أم أكس” (EMX)، بنيتها الواسعة من المراكز اللوجستية وفروع الخدمة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة لإنشاء محطات شحن متكاملة تدعم عمليات الميل الأخير، وتُسهم في خفض الانبعاثات، إلى جانب توسيع نطاق البنية التحتية في مواقع إستراتيجية عالية الكثافة.

وسيعمل الطرفان على تطوير حلول تكاملية مبتكرة تشمل إدماج خزائن الطرود الذكية في محطات الشحن وتقديم خدمات تنقل ذكية ترفع من كفاءة الأداء وتُعزّز القيمة المضافة للشبكة الوطنية لشحن المركبات الكهربائية.

تصريحات رسمية

قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لشركة “سفن إكس” (7X)، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الشركة بمسار مستقبلي مستدام يعزّز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التحول إلى أساطيل صديقة للبيئة يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء اقتصاد أخضر تنافسي عالميًا، مؤكدًا أن التعاون الجديد يشكّل نموذجًا إماراتيًا يُوحّد الابتكار والتكنولوجيا في خدمة الاستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات “نحن الإمارات 2031” ومبادرة الحياد المناخي 2050.

ومن جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة “UAEV”، إن التعاون مع “سفن إكس” يُعد محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو التنقل المستدام، مضيفًا أن دمج البنية التحتية المتقدمة لشحن المركبات الكهربائية ضمن شبكة “سفن إكس” سيُوسّع نطاق الخدمات ليشمل السائقين الأفراد والمركبات التجارية على حدّ سواء، بما يعزز إسهام الجانبين في تحقيق أهداف الحياد المناخي 2050 وبناء مستقبل أنظف وأكثر ترابطًا.

التزام وطني ببناء اقتصاد منخفض الكربون

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام الطرفين بدعم إستراتيجيات الإمارات في التحول الأخضر والاستدامة، إذ يُسهم في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتقليل البصمة الكربونية، إلى جانب تمكين المتعاملين من الوصول إلى بنية تحتية حديثة لشحن المركبات الكهربائية.

وبذلك تُعزّز الإمارات موقعها كنموذج عالمي في دمج التكنولوجيا المتقدمة مع الممارسات البيئية المسؤولة، وترسّخ مكانتها كدولة رائدة في الابتكار المناخي والتنقل الذكي.