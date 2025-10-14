“سبيس 42” تُطلق مركز “GIQ”.. مشروع إماراتي لتحليل البيانات الفضائية بالذكاء الاصطناعي

في خطوةٍ تُكرّس ريادة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة علوم الفضاء، أعلنت شركة “سبيس 42” عن إطلاق مركز تحليل البيانات الفضائية “GIQ“، أول منصة جيومكانية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتاحة عبر “مايكروسوفت أزور”. ويُجسّد هذا المشروع نقلة نوعية في مجال تحليل البيانات الفضائية وتحويلها إلى قراراتٍ فورية تدعم التخطيط الحضري والاستجابة للكوارث وتعزيز الأمن الغذائي، بما يُرسّخ مكانة الدولة كقوةٍ عالمية في الابتكار الفضائي وصنع القرار المعزز بالبيانات.

وجاء تطوير “GIQ” بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء ليكون الركيزة الأساسية لمركز بيانات الفضاء الإماراتي، ويُجسّد إدراج المنصّة على متجر “آزور” الأثر الدولي المتنامي للاستثمار الوطني في تكنولوجيا الفضاء، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 ورؤية “نحن الإمارات 2031”.

وقال سعادة سالم بطي القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، إن الشراكة مع “سبيس 42” مكنت الوكالة من بناء منصة تعزز وصول الباحثين الشباب والشركات الناشئة والشركاء الدوليين إلى بيانات فضائية متقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه خلال ثلاث سنوات فقط، أثمرت الشراكة الحصول على جائزة الجاهزية للمستقبل، تقديرًا للأثر القوي المُحقق.

وأضاف أن إدراج أول منصة إقليمية لخدمات رصد الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي يُعد إنجازًا إستراتيجيًا مهمًا، ويعكس ريادة دولة الإمارات المستمرة في الابتكار الفضائي والتحليلات المتقدمة.

ومن جانبه، أكد حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في “سبيس 42″، أن إدراج مركز تحليل البيانات الفضائية يجسد خطوةً نوعية لترسيخ الريادة العالمية في مجال المنصّات والخدمات المعززة بالتحليلات الجيومكانية، لافتًا إلى عملهم على تمكين المؤسسات حول العالم من الوصول إلى رؤى عملية قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام، وذلك من خلال التعاون مع مايكروسوفت ووكالة الإمارات للفضاء.

Space42 and the @uaespaceagency have launched the next generation of the #GIQ platform, introducing an AI-powered assistant that streamlines how satellite imagery is requested, processed, and delivered.​ GIQ aligns with the UAE's "We the UAE 2031" vision by fostering a leading… pic.twitter.com/PKVZ6sgANo — Space42 (@space42ai) October 13, 2025

منصة تُحوّل البيانات الفضائية إلى قراراتٍ فورية

وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتزايد فيه الحاجة إلى حلولٍ متقدمة لتحليل البيانات الجيومكانية، خاصةً في المجالات الحساسة مثل مراقبة المناخ، وإدارة البنى التحتية، وتطوير المدن الذكية. وحتى مع توفر كمياتٍ ضخمة من بيانات الأقمار الصناعية، يظل تبنّيها محدودًا بسبب صعوبة الوصول إليها، وتشتت مصادرها وارتفاع المتطلبات الحوسبية لمعالجتها.

ويهدف مركز “GIQ” إلى تجاوز هذه التحديات عبر تحويل بيانات الأقمار الصناعية المتعددة المصادر إلى معلوماتٍ تحليلية قابلة للاستخدام خلال دقائق، اعتمادًا على أكثر من عشرة مزوّدين للبيانات وثمانية نماذج متقدمة للذكاء الاصطناعي أثبتت فعاليتها في تطبيقاتٍ عملية، مثل الاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري وتعزيز الأمن الغذائي والمراقبة البيئية.

ثلاث ركائز تشكّل جوهر المنصة

يرتكز “GIQ” على ثلاث ركائز رئيسية تمنحه قيمته الإستراتيجية:

تسريع الوصول إلى الرؤى، إذ تختصر المنصّة زمن التحليل من ساعاتٍ إلى دقائق، مما يُمكّن الحكومات والمؤسسات من اتخاذ قراراتٍ أسرع وأكثر دقة في المواقف الحرجة.

ضمان السيادة الموثوقة، من خلال بيئةٍ آمنة لمعالجة البيانات الحساسة دون الحاجة إلى أطرافٍ خارجية، مما يُعزز الثقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز النظام البيئي العالمي، عبر إنشاء سوقٍ مفتوح يربط بين الشركات الناشئة والمطورين والمؤسسات لتطوير تطبيقاتٍ جديدة تعالج تحدياتٍ عالمية، أبرزها التكيّف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي.



مساعد ذكي لتبسيط التحليلات

وفي إطار تطوير المنصّة، تعمل “سبيس 42” على اختبار مساعدٍ ذكي مدمجٍ في GIQ يُوجّه المستخدمين خلال مراحل سير العمل، ويقترح الصور وأنسب النماذج، بما يُتيح حتى لغير المتخصصين إنتاج تحليلاتٍ دقيقة وسريعة.

وبهذه الخطوة، تواصل “سبيس 42” مع شركائها الوطنيين والدوليين ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ متقدم لتكنولوجيا الفضاء والتحليلات الجيومكانية، في نموذجٍ يعكس الرؤية الوطنية القائمة على تحويل الاستثمار العلمي إلى حلولٍ عملية ذات أثرٍ عالمي ملموس.