“ساعة الرعاية اللاحقة”.. ساعة ذكية من شرطة الشارقة لدعم المتعافين من الإدمان 

ضمن مشاركتها الفاعلة في منصة حكومة إمارة الشارقة في معرض جيتكس جلوبال 2025، تعرض القيادة العامة لشرطة الشارقة مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة التي تجسّد رؤيتها القائمة على تسخير التكنولوجيا لتعزيز الأمن المجتمعي والارتقاء بجودة الحياة. وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الجهود الحكومية المشتركة وتكريس التكامل بين القطاعات المختلفة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.

«ساعة الرعاية اللاحقة».. دعم متكامل للمتعافين من الإدمان

تقدّم شرطة الشارقة من خلال “ساعة الرعاية اللاحقة” تجربة تقنية متطورة في مجال الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان؛ إذ تتيح هذه الساعة الذكية متابعة المؤشرات الصحية الحيوية لحظيًا، وربط المتعافين بمقدمي الرعاية الصحية والاجتماعية.

وتهدف شرطة الشارقة من تطوير هذه الساعة إلى تعزيز فرص التعافي المستدام من خلال منظومة استباقية تركز في التدخل المبكر والدعم المستمر؛ مما يعزز التكامل بين القطاعين الأمني والصحي، ويساهم في ترسيخ الأمان المجتمعي.

“رحلة مواساة”.. خدمة موحّدة لإدارة إجراءات الوفاة

عرضت شرطة الشارقة أيضًا خدمة “رحلة مواساة” التي تنفذها 13 جهة حكومية تحت مظلة حكومة الشارقة، والتي تُعد نموذجًا متقدمًا للتكامل الحكومي في تقديم خدمة موحدة لإدارة إجراءات الوفاة.

وتتيح هذه المنظومة الرقمية الموحّدة إنهاء جميع المعاملات الحكومية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي لأهل المتوفى؛ مما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتيسير الإجراءات بسرعة وكفاءة.

ضمن منصة حكومة الشارقة

التقنيات الذكية في خدمة الإنسان

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال أن هذه التجارب تجسّد نهجها القائم على الابتكار في العمل الأمني والمجتمعي، وتعكس التزامها بتعزيز التعاون الحكومي وتكريس التقنيات الذكية لخدمة الإنسان. كما تساهم هذه المبادرات في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة رائدة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة ذات أثر إنساني عميق.