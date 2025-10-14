“راصد”.. منصة ذكاء اصطناعي متقدمة لتعزيز سلامة المجتمع وجودة الحياة في أبوظبي

بهدف إبراز ريادة أبوظبي في مجال الابتكار الحكومي والتحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في معرض جيتكس جلوبال 2025 ضمن جناح حكومة أبوظبي، لعرض منصة “راصد” المبتكرة، التي تمثل نقلة نوعية في توظيف التكنولوجيا لحماية صحة وسلامة المجتمع وتعزيز جودة الحياة.

“ راصد” .. منصة متقدمة للرصد والتحليل الذكي

عرض المجلس في جيتكس جلوبال 2025 منصة الذكاء الاصطناعي “راصد” التابعة لمختبر الفحص المركزي، والتي توفر قدرات تحليل متقدمة للبيانات لرصد المخاطر الصحية والبيئية والأمنية.

وتتيح المنصة لصنّاع القرار:

الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والبيئية، والتنبؤ بالأنماط الموسمية.

تعزيز جودة الحياة في المجتمع.

كما توفر منصة راصد أدوات تحليل تفاعلية مثل: لوحات المعلومات والخرائط الحرارية والمقارنات العالمية للبيانات؛ مما يجعلها أداة إستراتيجية للجهات المعنية.

شراكة مع M42 لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا والصحة

يشارك المجلس في هذه المبادرة بالتعاون مع شركة M42، المجموعة العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم. وتؤكد هذه الشراكة أهمية توظيف التقنيات المتقدمة لتحسين الخدمات الصحية وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.

عن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة

تأسس المجلس عام 2009، بهدف تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي ورفع مستوى جودة المنتجات والخدمات. وتشمل مهامه:

توحيد وتطوير المواصفات.

بناء منظومة المقاييس.

تعزيز البنية التحتية للفحص.

إصدار شهادات المطابقة.

ضمان سلامة المستهلكين.

دعم التجارة العادلة.

كما يساهم المجلس في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية محليًا وعالميًا، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمار.

عن شركة M42

تأسست M42 عام 2023، وتمتلك أكثر من 480 منشأة في 26 دولة يعمل بها أكثر من 20 ألف موظف.

وتضم الشركة مجموعة من المؤسسات الطبية المرموقة مثل:

كليفلاند كلينك أبوظبي.

مستشفى دانة الإمارات.

مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري.

ومستشفى مورفيلدز للعيون أبوظبي.

كما تدير برامج وطنية رائدة مثل: برنامج الجينوم الإماراتي؛ مما يعزز مكانتها كمحرك أساسي للابتكار الصحي في الدولة.