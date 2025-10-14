ذكاء اصطناعي يخدم العدالة.. الإمارات تُطلق مركز الترجمة الذكي “بيان” خلال “جيتكس جلوبال 2025”

في ظل توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ بنية قضائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أطلقت النيابة العامة الاتحادية النسخة التجريبية من “مركز الترجمة الذكي” خلال مشاركتها في فعاليات “جيتكس جلوبال 2025“، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “بريسايت” الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في الترجمة القضائية على مستوى المنطقة.

منصة متكاملة تدعم كفاءة العدالة

يُعد إطلاق “بيان” تحولًا جذريًا في أدوات العمل القضائي، إذ يتجاوز دوره حدود الترجمة الفورية ليعمل كمساعد تحقيق ذكي قادر على توثيق الجلسات آليًا وإنتاج محاضر تحقيق ثنائية اللغة خلال دقائق جاهزة للطباعة والتوقيع، مما يختصر الوقت ويعزز دقة الإجراءات القضائية.

وتتميّز المنصة بقدرات تقنية متقدمة تشمل تمييز المتحدثين تلقائيًا، مثل المحقق والمتهم والشاهد، عبر تحليل البصمة الصوتية، إلى جانب تعرف الكلام تلقائيًا (ASR)، والترجمة الفورية المتعددة اللغات بدقة عالية، مع تعرف اللهجات المحلية، ومنها اللهجة الإماراتية. وتدعم المنصة التحويل الفوري بين الصوت والنص واستخراج النصوص من الصور والملفات باستخدام تقنية OCR.

ويضم “بيان” قواميس قانونية متعددة اللغات قابلة للتخصيص بحسب نوع القضايا والاختصاصات، مع إمكانية التحرير والمراجعة الفورية قبل اعتماد المحاضر، إضافة إلى سجلات تدقيق رقمية مشفّرة بالكامل تضمن سرية البيانات وتتبع سلسلة الحيازة، فضلًا عن تكامل مباشر مع أنظمة الأرشفة والمنصات القضائية عبر لوحة تحكم ذكية تتيح مراقبة الجودة ودعم التعلم المستمر للنظام.

تعاون تقني إماراتي متقدّم

وبموجب الاتفاقية مع “بريسايت”، سيُدرب ويُخصص نموذج لغوي قانوني متطور يعتمد على منصة الشركة الذكية “فيتروفيان”، بما يسهم في تطوير بنية معرفية متخصصة في الترجمة القضائية وتحليل البيانات القانونية، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.

تصريحات رسمية

وأكد سعادة المستشار سالم علي الزعابي، رئيس النيابة العامة بمكتب النائب العام للاتحاد، أن إطلاق “بيان” يُشكّل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، موضحًا أن الابتكار في النيابة العامة ينطلق من رؤية إنسانية تجعل التقنية وسيلة لتحقيق العدالة لا غاية بحد ذاتها، ويجسد التزامها بتسريع مسار التقاضي وتعزيز الثقة المجتمعية بمنظومة قضائية أكثر ذكاءً وشفافية وإنصافًا.

وأضاف أن النسخة التجريبية من “بيان” ثمرة عمل تطويري استمر أكثر من عام داخل النيابة العامة الاتحادية، نتج عن جهود وطنية مشتركة بين فرق تقنية وقانونية، لتقديم نموذج إماراتي رائد في التحول الرقمي للعدالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “بريسايت”، أهمية الشراكة مع النيابة العامة لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في المنطقة، يُسهم في تمكين منظومة العدالة من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات.

وأضاف أن هذه المبادرة تعكس التزام “بريسايت” بدعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية الإماراتية، بما يعزز مكانة الدولة في ريادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها العدالة والأمن القانوني.

خطوة نحو منظومة قضائية أكثر ذكاءً

يُعد مشروع “بيان” جزءًا من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، التي تهدف إلى بناء منظومة قضائية مترابطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم القرارات وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية. ويمثل هذا المشروع نموذجًا عمليًا لإدماج التكنولوجيا المتقدمة في منظومة العدالة بما يتماشى مع توجهات القيادة الإماراتية نحو تطوير حكومة رقمية رائدة عالميًا.