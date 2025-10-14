خدمة “خلّك مكانك”.. ابتكار جديد لدعم أصحاب الهمم وكبار السن

سعيًا لتعزيز الخدمات المجتمعية وتسهيل الوصول إليها، كشفت غرفة عجمان عن أحدث خدماتها خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2025”. وتُسمى الخدمة الجديدة، “خلّك مكانك”، وتهدف إلى إيصال الخدمات مباشرة إلى كبار السن من المواطنين وأصحاب الهمم في أماكن تواجدهم، وهذا يعكس التزام الغرفة بتقديم حلول ذكية ومستدامة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

خدمة مبتكرة تدعم المتعاملين في أماكنهم

أوضحت فاطمة العوضي، مديرة تقنية المعلومات ورئيسة فريق غرفة عجمان المشارك في جيتكس 2025، أن خدمة “خلّك مكانك” صُممت لتوصيل خدمات الغرفة مباشرة إلى المتعاملين، عبر خدمة ميدانية مرنة تراعي احتياجات كبار السن وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى أصحاب الحالات الصحية المؤقتة. وتهدف الخدمة إلى توفير الدعم لكل من يواجه صعوبات مؤقتة في التنقل، أو في معرفة كيفية التقديم للحصول على خدمات الغرفة مع ضمان الراحة والخصوصية.

كفاءة عالية وجودة محسّنة

تعتمد الخدمة على نظام إدارة علاقات العملاء السحابي والجدولة الذكية للزيارات بالتعاون مع مركز اتصال عجمان، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمة وتقليل زمن إنجاز الطلبات. وتشير فاطمة العوضي إلى أن الخدمة تستجيب لأكثر من 90% من الطلبات خلال أقل من 24 ساعة، وتنجز 95% من الخدمات ضمن المعايير الزمنية المحددة، لضمان سرعة التنفيذ وجودة التجربة للمتعاملين.