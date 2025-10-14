“جيتكس جلوبال 2025”.. إعلان تنظيم “جيتكس أمريكا اللاتينية” في البرازيل 2027

شهد معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، والمقام حاليًا في مركز دبي التجاري العالمي، إعلان خطوة توسعية كبرى، وهي: إطلاق (جيتكس أمريكا اللاتينية) للمرة الأولى.

وبهذا الإطلاق، تدخل أمريكا اللاتينية مرحلة جديدة من التحول الاجتماعي والاقتصادي العميق، مدعومة بانطلاق منصة جيتكس العالمية وسط تسارع نمو الاقتصاد الرقمي في القارة، والذي يُتوقع أن تبلغ قيمته المذهلة نحو 950 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

ويُقام (جيتكس أمريكا اللاتينية)، الذي تنظمه شركة كاون إنترناشونال بالتعاون مع وكالة ساو باولو للتنمية، في مقاطعة آينمبي، ساو باولو، البرازيل، يومي 16 و17 من مارس 2027. وبذلك، يصبح هذا الحدث أول فعالية تقنية عالمية من نوعها في القارة، ليرسخ مكانة المنطقة على خريطة الابتكار العالمي.

البرازيل ركيزة للتحول ومركز لاستقطاب الاستثمار:

تستفيد فعاليات (جيتكس أمريكا اللاتينية) بنحو كبير من المكانة الاقتصادية للبرازيل، التي تُعدّ القلب النابض لاقتصاد المنطقة ونموذجًا رائدًا في تبني البنية التحتية الرقمية، حيث تتيح خدمات وهوّيات رقمية لأكثر من 150 مليون مواطن.

وأشاد ريكاردو نونيس، عمدة مدينة ساو باولو، بالمعرض، مؤكدًا أنه “يشكّل منصة غير مسبوقة تربط الشركات الناشئة الرائدة، وشركات اليونيكورن، والشركات المؤثرة، بالأسواق العالمية”، مما يفتح أمامها آفاق الشراكات والتمويل وفرص التوسع الدولي.

وتأتي هذه الاستضافة لدعم هدف البرازيل الإستراتيجي لرفع حجم سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 259 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

وأكدت تريكسي لوه ميرماند، نائبة الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي والرئيسة التنفيذية لشركة كاون إنترناشونال، أن ساو باولو تُعدّ “نموذجًا ملهمًا للتطور التكنولوجي الشامل”، وأن “جيتكس أمريكا اللاتينية” سيقدم بوابة جديدة نحو العالم الرقمي، تُتيح وصولًا أوسع إلى رأس المال والمعرفة والتقنية والمواهب.

جسر عالمي نحو اقتصاد صاعد بقيمة تبلغ 6.8 تريليونات دولار:

يأتي التوسع في البرازيل ضمن إستراتيجية معرض جيتكس جلوبال لتوسيع شبكته العالمية لتشمل فعاليات في 14 مدينة ودولة حول العالم خلال ثلاث سنوات فقط. وستعمل هذه الشبكة العالمية كجسر لتسريع التحول الرقمي في منطقة يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع 6.8 تريليونات دولار أمريكي في عام 2025 وفقًا لصندوق النقد الدولي.

سيربط المعرض بين الشرق والغرب، ويُسهم في رسم ملامح العقد الرقمي لأمريكا اللاتينية عبر توظيف:

رأس المال والتقنية: باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية الرقمية.

باستقطاب الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية الرقمية. التعاون العابر للحدود: بتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى العالمي.

ساو باولو مركز الإبداع والشركات المليارية:

تحتل ساو باولو مكانة رائدة كأبرز مركز للابتكار في أمريكا اللاتينية، إذ تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة لعام 2025. وتضم المدينة منظومة ريادية بلغت قيمتها 113 مليار دولار أمريكي وأنتجت 11 شركة ناشئة مليارية (Unicorn)، وجذبت استثمارات تجاوزت 33.5 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي.

وأشار رودريغو جولارت، وزير التنمية الاقتصادية والعمل في بلدية ساو باولو، إلى أن المعرض سيعمل على ترسيخ ثقة المستثمرين وتمكين رواد الأعمال والمواهب الجديدة بفضل شبكة “جيتكس” العالمية.

منصة المستقبل للتقنيات المتقدمة:

يركز برنامج “جيتكس أمريكا اللاتينية” على أحدث التقنيات المتقدمة، بما يشمل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الصحية، مما يفتح آفاقًا جديدة للجهات المعنية العالمية في أكثر الأسواق الناشئة ديناميكية.

وقد أُعلن تنظيم المعرض في سياق مشاركة برازيلية بارزة في معرض (جيتكس جلوبال 2025) في دبي، إذ تُعدّ البرازيل الشريك الوطني الرسمي للدورة الخامسة والأربعين للمعرض في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والبرازيل، التي تشمل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والطاقة المتجددة.

وبهذا التوسع، يرسخ “جيتكس” مكانته كمنصة عالمية، ويؤكد أن أمريكا اللاتينية جاهزة لتتبوأ موقعًا قياديًا على خريطة الاقتصاد العالمي، مستفيدة من التقاء الابتكار الإقليمي برأس المال والمعرفة العالميين.