“جيتكس أي آي صربيا”.. بوابة جديدة تربط أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في عقد الذكاء الاصطناعي

في عصر تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي وتصبح التقنيات الناشئة، وتحديدًا الذكاء الاصطناعي، هي القوة الدافعة الرئيسية للاقتصادات العالمية، تسعى دول جنوب شرق أوروبا إلى ترسيخ مكانتها كمركز حيوي يربط بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وفي خطوةٍ تاريخية تُعيد رسم خريطة التكنولوجيا والابتكار في جنوب شرق أوروبا، أعلن مركز دبي التجاري العالمي، وكاون إنترناشيونال، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة في صربيا، إطلاق جيتكس أي آي صربيا (GITEX AI Serbia)، ليُصبح أول حدث تقني رسمي ضمن فعاليات إكسبو 2027 بلجراد، وذلك خلال فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، التي تستمر حتى يوم 17 من أكتوبر الجاري.

ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول كبرى، ليس فقط لصربيا، بل لكامل منطقة جنوب شرق أوروبا، مؤكدًا التزامها بأطر التحول الرقمي الطموحة، وممهدًا الطريق لتصبح هذه المنطقة نقطة التقاء قوية للاقتصادات الرقمية الإقليمية مع حدود الابتكار والاستثمار العالمي.

(جيتكس أي آي صربيا).. حدث محوري وموقع إستراتيجي:

تنطلق فعاليات (جيتكس أي آي صربيا) في مجمّع أرض المعارض في بلجراد خلال يومي 26 و 27 من مايو 2027، بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي وكاون إنترناشيونال، وبشراكة إستراتيجية مع غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وتكتسب هذه النسخة أهمية مضاعفة لكونها الحدث التقني الرسمي لمعرض (إكسبو 2027 بلجراد).

ويهدف الحدث إلى تعزيز مكانة جنوب شرق أوروبا كمركز رقمي مزدهر، مستفيدةً من الزخم المتصاعد في المنطقة من حيث الإصلاح الحكومي، وزيادة الاستثمارات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والنمو المتسارع للخدمات الحكومية الرقمية.

وقد شدد ماركو تشادِج، رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، على أن تزامن (جيتكس أي آي صربيا) مع (إكسبو 2027)، يمثل فرصة غير مسبوقة لعرض رحلة التحول الرقمي لصربيا على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن الحدث سيساعد في توحيد الابتكار الإقليمي مع شبكةٍ عالمية من المستثمرين وصُنّاع الرؤى.

وقال تشادِج: “نهدف إلى أن نُظهر للعالم القدرات التعليمية والتكنولوجية لصربيا، وتقديمها كوجهةٍ واعدة تزخر بفرصٍ استثمارية في الاقتصاد الرقمي”.

ومن جانبها، أكدت تريكسي لو مِرماند، النائبة التنفيذية للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي والرئيسة التنفيذية لكاون إنترناشيونال، والمنظِمة العالمية لفعاليات جيتكس، أن الاستضافة الإستراتيجية لجيتكس خلال إكسبو 2027 هي خطوة ذكية لتفعيل القوة الناعمة للتقنية والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الحدث يجسد رؤية جيتكس في تمكين الابتكار وبناء التعاون العابر للحدود في “عقد الذكاء الاصطناعي”.

صربيا قوة صاعدة في الذكاء الاصطناعي:

برزت صربيا بقوة كواحدة من القوى المتقدمة في مسار التحول الرقمي في جنوب شرق أوروبا، مؤكدة ريادتها عبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزدهر، والخدمات المتقدمة للحكومة الإلكترونية، والمنظومات التقنية الحيوية، مدعومة بإستراتيجية وطنية واضحة للذكاء الاصطناعي.

ويُسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصربي حاليًا بنسبة تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد حقق صادرات قياسية بلغت 4.31 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، أي بزيادة مذهلة تضاعفت 10 مرات تقريبًا خلال 12 عامًا.

ويعمل في القطاع حاليًا نحو 110,000 متخصص، مع توقعات بالوصول إلى 140,000 متخصص بحلول عام 2027، وهو العام الذي تستهدف فيه وزارة المعلومات والاتصالات تحقيق صادرات بقيمة تبلغ 11.7 مليار دولار أمريكي، والذي يشهد استضافة جيتكس وإكسبو.

وتعكس هذه الخطوة الإستراتيجية التزام الحكومة الصربية بتطوير الذكاء الاصطناعي، وقد أطلقت الحكومة الصربية العام الماضي، خطة استثمارية ضخمة بقيمة قدرها 82.1 مليون دولار أمريكي لتطوير الذكاء الاصطناعي حتى عام 2027، بما ينسجم مع رؤيتها لتعزيز الريادة في الذكاء الاصطناعي والتقنية الزراعية والاستدامة.

وجاء هذا الإعلان عقب تأسيس أول معهد أبحاث للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق أوروبا، مما رسّخ مكانة صربيا كمعيار إقليمي للابتكار والبحث والتطوير، وهي المكانة التي ستُرسِّخها فعالية “جيتكس أي آي صربيا” وترتقي بها وبمكانة المنطقة بأسرها.

قوة الشبكة العالمية.. ربط رأس المال والمواهب:

يستغل حدث (جيتكس أي آي صربيا) قوة شبكة جيتكس العالمية، التي أصبحت أكبر شبكة لفعاليات التقنية في العالم وتنتشر عبر 14 مدينة ودولة، لتوفير وصول لا مثيل له إلى الأسواق ورأس المال والمواهب.

ومن المتوقع أن يجمع الحدث في بلجراد شركات التقنية، وصنّاع الفكر والسياسات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ومستثمري رأس المال الاستثماري من مختلف أنحاء العالم. وسيركز البرنامج على توسيع التعاون، وتعزيز التنافسية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح الأسواق الصناعية الوطنية في صربيا وأسواق جنوب شرق أوروبا بأكملها.

ومن ثم؛ يمثل إطلاق (جيتكس أي آي صربيا) خطوة حاسمة في مسيرة التحول الرقمي للمنطقة، ويؤكد سعي صربيا إلى استخدام الابتكار التكنولوجي لترسيخ دورها كمعيار إقليمي للبحث والتطوير. وسيُلهِم هذا الحدث، بالتزامن مع “إكسبو 2027″، شراكات تفتح آفاقًا للاستثمار وتنمية المواهب، ويُسهم في بناء نموذج عالمي جديد للنمو التحويلي عبر الحدود والقطاعات التكنولوجية.