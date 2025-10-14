انطلاق “جيتكس جلوبال 2025”.. نسخة استثنائية لأكبر حدث عالمي للتقنية والذكاء الاصطناعي

انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات النسخة الخامسة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال 2025، في افتتاحيةٍ استثنائية أكدت مكانة دبي كعاصمة عالمية لصناعة المستقبل ومركز متقدّم لتطوير اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

ويُعدّ الحدث، الذي يستمر حتى 17 أكتوبر، الأضخم من نوعه في العالم من حيث عدد المشاركين، إذ يجمع أكثر من 6,800 عارض و 2,000 شركة ناشئة و 1,200 مستثمر ووفودًا من 180 دولة، ضمن مشهدٍ يعكس التقاء السياسات الحكومية مع الابتكار الصناعي والتوجهات الاقتصادية الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتُشكّل نسخة هذا العام من جيتكس جلوبال علامة فارقة في مسيرة المعرض، إذ تتحوّل الفعالية من مجرد منصة للابتكار التقني إلى ملتقى إستراتيجي عالمي لصياغة ملامح “اقتصاد الذكاء الاصطناعي” الذي بات يتداخل مع السياسات الجيوسياسية، والنظم الاقتصادية، والمجتمعات الرقمية الجديدة.

الإمارات في طليعة سباق الابتكار العالمي

افتتح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات، الجلسات النقاشية بكلمة ركّز فيها على أن الابتكار وتنويع الاقتصاد يشكّلان جوهر إستراتيجية الإمارات الوطنية.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري: “إن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، لا تكتفي اليوم بالمشاركة في السباق العالمي للابتكار، بل تعمل على رسم ملامحه وترسيخ دعائمه، من خلال بناء نموذج اقتصادي يقوم على المرونة والتوجه المستقبلي ، ويرتكز على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يعزز مكانة الدولة في طليعة المشهد الاقتصادي العالمي”.

صُنّاع القرار حول العالم يرسمون ملامح عصر الذكاء الاصطناعي

شهد اليوم الأول حوارًا وزاريًا رفيع المستوى جمع قيادات من الإمارات والاتحاد الأوروبي وكندا والأمم المتحدة لمناقشة الأثر الاقتصادي والسياسي للتقنيات العميقة.

وقالت إيكاترينا زهارييفا، مفوضة الشركات الناشئة والبحث والابتكار في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات “يتشاركان رؤية موحدة لدفع الابتكار بما يعود بالنفع على المجتمعات”، مؤكدةً أن هذه الشراكة تبدأ من منصة جيتكس 2025.

وفي جلسة “دورة الذكاء الفائقة”، ناقش معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل من بُعد في الإمارات، إلى جانب وزراء من كندا وسلوفينيا وبولندا، مستقبل الحوكمة الرقمية والتحول الصناعي، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي أصبح البنية التحتية الاقتصادية الحاسمة للقرن الحادي والعشرين.

وناقش قادة حكوميون من الإمارات وأوروبا، في ظل تنفيذ إستراتيجية الاتحاد الأوروبي Apply AI بقيمة 1.1 مليار دولار واستثمارات الإمارات البالغة 3.5 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي، سُبل تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتناول النقاش، الذي شارك فيه مسؤولون من سلوفينيا وبولندا والإمارات وبلجيكا، دور مصانع الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للإستراتيجيات الصناعية والوطنية في المرحلة المقبلة.

وفي مداخلة لافتة، أعلن أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس، شركة اليونيكورن التي أطلقت أكبر حاسوب خارق لتدريب الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع جي42 – تحقيق شركته أسرع سرعات استدلال للذكاء الاصطناعي، بما قد يُعيد تعريف الحوسبة العالية الأداء.

وصرّح فيلدمان قائلًا: “لقد بنينا أكبر شريحة في تاريخ صناعة الحوسبة، بحجم طبق العشاء. ومن خلال التوسّع في حجم الشرائح، استطعنا الاحتفاظ بمزيد من المعلومات في الشريحة وتقليل نقلها. وهذا يعني استهلاكًا أقل للطاقة، وتسليم النتائج بسرعة أكبر”.

وتُبرز هذه الإعلانات حجم التحوّل في الصناعة التقنية، إذ تسعى الشركات إلى بناء نماذج أعمال جديدة تُركّز على الكفاءة والاستدامة وتعظيم أثر الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية.

شركات كبرى تكشف عن مستقبل الاتصالات والذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي

شهدت قاعات “جيتكس جلوبال 2025” إطلاق موجة من التقنيات الاختراقية من كبرى الشركات العالمية. فقدّمت “إي آند” عروضًا متقدمة حول الاتصال من الجيل التالي والروبوتات الذكية، واستعرضت مرسيدس-بنز سيارتها النموذجية VISION EQXX بمدى يتجاوز 1,000 كم في الشحنة الواحدة، وطرحت XPENG أحدث طائراتها الكهربائية العمودية eVTOL.

وكشفت أوراكل عن مفهوم جديد للسحابة الموزعة، يمكّن المؤسسات من تبنّي الذكاء الاصطناعي بسرعة وكفاءة، مع تجربة تفاعلية تسمح بإنشاء أفاتارات واقعية فورية عبر تقنية Oracle Generative AI.

وأطلقت شركة بلاك بيري تقنيات جديدة في مجال الأمن السيبراني، في حين قدمت أمازون ويب سيرفِسز (AWS) و HCL Software حلولًا متقدّمة لتحديث السحابة ونشر الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.

مشاركة عالمية غير مسبوقة

تميزت نسخة هذا العام بأكبر حضور دولي في تاريخ “جيتكس جلوبال” حيث شاركت البرازيل كشريك الدولة بوفد هو الأضخم في تاريخ مشاركاتها، إلى جانب أجنحة وطنية من كندا وإسبانيا وتركيا وتشيلي والإكوادور ودول أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

ويعكس هذا التنوع حجم الثقة العالمية بدبي كمنصة جامعة للحوار التقني والاقتصادي، ومركزٍ محوري لتطوير سياسات الابتكار العابرة للقارات.

نحو مجتمعات “مولودة بالذكاء الاصطناعي”

يستعد اليوم الثاني من “جيتكس جلوبال 2025” لاستضافة كلمة مرتقبة من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الرائدة OpenAI، ضمن حوار افتراضي مع بنغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي42، حول مفهوم “المجتمعات المولودة بالذكاء الاصطناعي” وكيفية بناء بنية تحتية رقمية أكثر شمولًا واستدامة.

وتستمر النقاشات على مستوى الدول بمشاركة قيادات عليا من جي42 و OpenAI ومايكروسوفت وسيسكو وأوراكل وخزنة داتا سنترز وسيريبراس وتم (دائرة التمكين الحكومي في حكومة أبوظبي) وبريسايت وكور42 وإنسيبشن و AIQ وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

ويشهد المعرض خلال أيامه المقبلة إطلاقات كبرى، وجلسات سياسات عامة رفيعة المستوى، وفرص استثمارية متقاطعة القطاعات، مما يعزّز من دور جيتكس جلوبال كأهم منصة دولية لترسيخ التعاون بين الحكومات والشركات والمبتكرين نحو بناء مستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي.