“المصمم الذكي”.. خدمة مبتكرة من مؤسسة “محمد بن راشد للإسكان” لتسريع رحلة التصميم المعماري

بهدف تقديم خدمات إسكانية مبتكرة، ومواكبة للتطورات التقنية العالمية تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الدورة الخامسة والأربعين من معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – لعرض أحدث حلولها الرقمية وتقنياتها الذكية في المجال الإسكاني التي تساهم في تعزيز جودة حياة المواطنين ودعم إستراتيجية دبي الذكية.

تشارك مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في الدورة الخامسة والأربعين من معرض جيتكس غلوبال 2025 ضمن جناح حكومة دبي الرقمية، لاستعراض أحدث حلولها وخدماتها وتقنياتها الذكية في المجال الإسكاني وتعزيز التحول الرقمي وجودة حياة المواطنين. pic.twitter.com/iXxJM6ORk9 — محمد بن راشد للإسكان (@mbrhe_gov) October 13, 2025

“المصمم الذكي”.. تسريع رحلة التصميم المعماري

من أبرز الحلول التي تعرضها المؤسسة “المصمم الذكي”، وهي خدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي تمكّن المتعاملين والمهندسين من إنشاء تصاميم معمارية أولية بسهولة، مع إمكانية تعديلها بسلاسة. ويساهم هذا الحل في تسريع إنجاز المشاريع وتقليل الجهد والوقت.

“إسكانكم”.. تطبيق لدعم رحلة البناء

كما تعرض المؤسسة “تطبيق إسكانكم”، الذي يوفر للمواطنين حسومات حصرية على تجهيز المسكن، ويتيح لهم متابعة مراحل البناء خطوة بخطوة، مع أدوات لتقدير التكاليف والوصول إلى قوائم المقاولين والاستشاريين المعتمدين، بالإضافة إلى محتوى توعوي يسهل رحلة البناء.

“منصة مشروعي” لإدارة الصيانة الفردية

وتقدم المؤسسة أيضًا “منصة مشروعي” التي تتضمن نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة مشاريع الصيانة الفردية. وتتيح المنصة تتبع البنود وتواريخ التنفيذ وأسعار الأعمال.

“عمير”.. مساعد ذكي متاح على مدار الساعة

“المساعد الذكي عمير” هو مساعد تفاعلي متاح عبر تطبيق واتساب والموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، ويُمكّن المتعاملين من الاستعلام عن الخدمات وتقديم الطلبات ومتابعتها بسهولة وسرعة على مدار الساعة.

“إماراتي”.. بوابة موحدة لأكثر من 25 خدمة رقمية

كما تساهم منصة “إماراتي” المتوفرة عبر تطبيق “دبي الآن” في تسهيل الوصول إلى أكثر من 25 خدمة إسكانية رقميًا، ضمن منظومة حكومة دبي الذكية، لتقليل الإجراءات الورقية وتبسيط رحلة المتعاملين.

شراكات إستراتيجية لتعزيز التحول الرقمي

بالإضافة إلى إطلاق حلول رقمية مبتكرة، وقّعت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض اتفاقيات تعاون مع شركتي (أوراكل) و(أومنكس)، في خطوة تهدف إلى دعم التحول الرقمي في قطاع الإسكان الحكومي ورفع كفاءة الأداء التقني والخدمات الذكية. وتعكس هذه الشراكات التزام المؤسسة بتبني أحدث الابتكارات التي تساهم في تطوير خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

انطلقت اليوم مشاركة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في فعاليات اليوم الأول من معرض جيتكس غلوبال 2025،كما شهد اليوم الأول توقيع المؤسسة توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “أومنكس” في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التقنية ورفع كفاءة الأداء والخدمات الذكية، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي. pic.twitter.com/HCM7FpMY8g — محمد بن راشد للإسكان (@mbrhe_gov) October 13, 2025

التزام برؤية دبي المستقبلية

أكد طلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن جهود المؤسسة لمواكبة التطورات الرقمية العالمية وعرض أبرز مبادراتها ومشاريعها المعتمدة على التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية ونموذجًا رائدًا لمدن المستقبل.