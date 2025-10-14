الحكومة الذاتية.. أبوظبي تكشف عن أول موظف حكومي رقمي بالذكاء الاصطناعي في العالم

في سباق عالمي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الخدمات العامة، حققت أبوظبي قفزة نوعية غير مسبوقة، إذ كشفت حكومة أبو ظبي اليوم عن أول ميزة للحكومة الذاتية على مستوى العالم، تُمثّل تجسيدًا عمليًا لمفهوم الموظف الحكومي الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقد جاء هذا الإعلان التاريخي بالتزامن مع إطلاق أحدث إصدار من منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة (تم) Tamm، خلال فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025).

وتعيد ميزة (الحكومة الذاتية) الثورية تعريف دور الحكومة، إذ تعمل على إدارة المهام المتكررة تلقائيًا نيابة عن المتعاملين، مثل: تجديد التراخيص، ودفع الفواتير، وحجز المواعيد الطبية الروتينية، مما يمنح الأفراد الثقة بإتمام الخدمات بسلاسة وأمان، ويحرر وقتهم للتركيز على حياتهم الشخصية.

ويرسي هذا الإنجاز المحوري معيارًا عالميًا جديدًا في الحكومة الرقمية، ويدفع أبوظبي لتكون أول حكومة في العالم تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها.

الحكومة الذاتية.. تحوّلٌ من الأتمتة إلى التخصيص:

تُمثّل (الحكومة الذاتية) امتدادًا لقدرات مساعد (تم) الذكي، إذ تتخطى مجرد أتمتة الإجراءات لتقدم نموذجًا حكوميًا استباقيًا، وتسمح الميزة للمتعاملين بتخصيص مستوى الأتمتة، ليصبح النظام قادرًا على إكمال العديد من الخدمات بالنيابة عنهم، مما يحسّن التخصيص والاستباقية في “رحلة المتعامل” بالكامل.

تواصل منصة "تم" قيادة مستقبل الخدمات الحكومية من خلال إطلاق منصة "تم 4.0" بميزات أكثر تطورًا تسهم في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي نحو تحقيق رؤيتها في الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي. استعدوا للمنصة الأكثر ذكاءً وطموحاً حتى الآن. #تم #حكومة_أبوظبي #جيتكس pic.twitter.com/6BlzTugJfx — Abu Dhabi TAMM (@AbuDhabi_TAMM) October 14, 2025

وفي هذا الصدد، أكد معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، أن إطلاق الميزة يمثل تحولًا نوعيًا في مسيرة حكومة أبوظبي، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تَعد تفاعلية فقط، بل باتت شريكًا ذكيًا للأفراد، يمنح احتياجات الفرد الأولوية ويوجد في أكثر الأوقات أهمية.

وأضاف أن أبوظبي تقدم للعالم اليوم نموذج الحكومة الرقمية القادرة على إنجاز المعاملات بنحو متكامل واستباقي من خلال هذا الموظف الرقمي الأول من نوعه.

تسهيل المعاملات المعقدة وإثراء تجربة المستخدم:

لا يقتصر الإصدار الجديد (تم 4.0) على الحكومة الذاتية فقط، بل يشمل مزايا جديدة مصممة لجعل التفاعل الحكومي أكثر إنسانية وسهولة، وتشمل:

الدليل الذكي ورؤية الذكاء الاصطناعي: تبسيط المعاملات المعقدة عبر إرشادات مرئية وصوتية، والتصوير الفوري للوثائق لضمان طلبات خالية من الأخطاء.

تبسيط المعاملات المعقدة عبر إرشادات مرئية وصوتية، والتصوير الفوري للوثائق لضمان طلبات خالية من الأخطاء. الشخصنة الاستباقية: توفير لوحات معلومات شخصية تُذكّر المتعاملين بالمهام والمواعيد النهائية والمعلومات التي تتوافق مع أولوياتهم واحتياجاتهم.

توفير لوحات معلومات شخصية تُذكّر المتعاملين بالمهام والمواعيد النهائية والمعلومات التي تتوافق مع أولوياتهم واحتياجاتهم. التواصل الشامل: توفير خدمات الترجمة والتفعيل الصوتي، مما يتيح التصفح دون استخدام اليدين باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح سعادة الدكتور محمد العسكر، المدير العام لـ “تم” في دائرة التمكين الحكومي، أن المزايا الجديدة “تُعيد تعريف دور الحكومة في الحياة اليومية، إذ يتحوّل تركيزنا من المعاملات الفردية نحو الرحلات الذكية التي تتكيف مع احتياجات كل فرد.

التوسع في (مساحات تم) وتعزيز التواصل البشري:

تتخطى منصة (تم) حدود الشاشة الرقمية لتتوسع في (مساحات تم)، لتشمل ثلاث منصات جديدة هي: العائلة، والتنقل، وصحتنا. وتركز هذه المساحات على تنظيم الخدمات الأساسية بناءً على تجارب الواقع اليومية، وليس الآليات الحكومية التقليدية.

مساحة الأسرة هي أحدث المساحات على منصة “تم”، والتي تم الإعلان عنها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025 لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأسرية الأساسية.

يمكن للعائلات الوصول إلى كل ما يتعلق بالأطفال وإدارة طلبات العمالة المنزلية وتحديثات المدارس وإدارة رعاية كبار المواطنين من مركز منصة… pic.twitter.com/h4KGZWWKlW — Abu Dhabi TAMM (@AbuDhabi_TAMM) October 14, 2025

وفي خطوة لدمج التفاعل البشري الموثوق مع السرعة الرقمية، ستُطلق خدمات “تم” عبر وحدات الهولوجرام في جميع مناطق أبوظبي. وستتيح هذه الوحدات المتنقلة الاتصال الفوري والمباشر بالموظفين الحكوميين لتقديم دعم شخصي باللغتين العربية والإنجليزية.

كما كشفت المنصة عن خدمة (تم لكم)، التي تتيح للمواطنين والمقيمين والزوار والشركات التعاون مع المنصة لاقتراح الخدمات والتصويت عليها وتصميمها، مما يعزز الشراكة المجتمعية.

أبوظبي ترسم مستقبل الحكومة الرقمية عالميًا:

تواصل منصة (تم) توسيع منظومتها، إذ تدمج الآن أكثر من 1100 خدمة من أكثر من 90 شريكًا من القطاعين الحكومي والخاص. ويمثل إطلاق ميزة (الحكومة الذاتية) ضمن إصدار (تم 4.0) محطة حاسمة في إستراتيجية أبوظبي الرقمية 2025-2027.

عيشوا التجربة بأنفسكم!

زورونا في جناح حكومة أبوظبي وانطلقوا في جولة لاستكشاف مستقبل الخدمات الحكومية.#تم #أبوظبي #جيتكس2025 pic.twitter.com/gbsHAcy3bU — Abu Dhabi TAMM (@AbuDhabi_TAMM) October 13, 2025

وبإعلانها أول موظف حكومي رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تُرسي الإمارة معيارًا عالميًا جديدًا، وتؤكد ريادتها في تحويل المعاملات التي كانت تستغرق ساعات إلى تجارب سلسة تتم في لحظات، مما يعزز ثقة الأفراد بحكومة تراعي احتياجاتهم اليومية وتتكيف مع أولويات حياتهم.