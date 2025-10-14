البرازيل تتألق في “إكسباند نورث ستار 2025” .. أكبر مشاركة في تاريخ الحدث تكشف عن شراكات عابرة للقارات

شهدت فعاليات الدورة العاشرة من معرض “إكسباند نورث ستار 2025” حضورًا قياسيًا للابتكار البرازيلي، مع تسجيل أكبر مشاركة في تاريخ الحدث منذ انطلاقه عام 2016، مما يعكس التحول المتسارع في علاقة دبي مع الاقتصاد الرقمي العالمي، ويؤكد مكانتها كمحطة رئيسية لانطلاقة الشركات الناشئة نحو الأسواق الدولية.

50 شركة برازيلية تغزو الحدث

وشاركت أكثر من 50 شركة برازيلية ناشئة في المعرض الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في منطقة دبي هاربر حتى 15 أكتوبر الجاري، في خطوة تؤكد جاذبية الإمارة كمركز عالمي للتقنيات الجديدة ووجهة مفضلة للمواهب الريادية والشركات الناشئة ذات الطابع التكنولوجي.

ويُشكّل الحدث منصة استثنائية تتيح للمبتكرين البرازيليين الاستفادة من الموقع الإستراتيجي لدبي وبنيتها الرقمية المتقدمة، بما يتيح لهم بناء شراكات إستراتيجية وتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتحرص الشركات المشاركة على استكشاف فرص استثمارية جديدة، وبناء تحالفات دولية تعزز حضورها العالمي وتُسرّع وتيرة نموها خارج حدود أمريكا اللاتينية.

يوشوب.. مدفوعاتٌ ذكيةٌ تطمح إلى التوسعِ العالمي

وقال فيتور إليرو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “يوشوب YouShop”، وهي منصة مدفوعات ذكية تربط العلامات التجارية بالمبدعين حول العالم: “إن مشاركتنا في المعرض تُعد فرصةً استثنائيةً، فهو أهم ملتقى للمستثمرين، وهنا بلا شك يمكننا أن نجد مستثمرًا يؤمن بأعمالنا ويدعم نموها. لقد أثبتت تقنياتنا نجاحها في البرازيل، ونحن بصدد التوسع حاليًا في سوق الولايات المتحدة ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الأسواق العالمية”.

الذكاء الاصطناعي في الزراعة.. من البرازيل إلى الشرق الأوسط

من جهته، أكد أنجيلو بوليزيل نيتو، مؤسس شركة “بروميت” المتخصصة في التكنولوجيا الزراعية الصناعية، أن المنطقة تُشكّل سوقًا واعدةً لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج البروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى التعاون مع مستثمرين وموزعين لتطبيق حلولها المبتكرة في تقييم جودة المنتجات الغذائية.

وقال: “إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا تُعد من أبرز أسواق استهلاك اللحوم، ويتيح هذا الحدث بناء علاقات إستراتيجية مع مؤسسات تتكامل مع رؤيتنا التقنية”.

ابتكاراتٌ طبيةٌ تبحث عن شركاء إقليميين

برز حضور الشركات العاملة في القطاع الصحي الرقمي ضمن الحدث، حيث قال ليوناردو ميلو، الرئيس التنفيذي لشركة “دايجنكست” المتخصصة في ضغط البيانات التكيّفي للقطاع الطبي: “إن مشاركتنا تهدف إلى عرض حلولنا في أسواق الشرق الأوسط وبناء شراكات جديدة تعزز التعاون المستقبلي”.

بدورها، أكدت شركة “إنستراميد”، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الطبية، أن مشاركتها تأتي ضمن خطة توسعية لدعم حضورها في المنطقة، إذ أوضح الرئيس التنفيذي دينيس باربوسا أن هدف الشركة هو “بناء علاقات قوية مع المستثمرين وتعزيز مكانتها في السوق الإقليمية”.

منصةٌ عالميةٌ لريادةِ الأعمال

يُعد “إكسباند نورث ستار” أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في دعم الشركات الناشئة والمستثمرين، إذ يوفر منصةً ديناميكيةً لاستعراض أحدث الابتكارات التقنية، ويُشكّل ركيزةً رئيسيةً ضمن إستراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار والتكنولوجيا.