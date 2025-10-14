إنجازات ذكية من حكومة أبوظبي في “جيتكس جلوبال 2025”.. 15 شراكة تكتب فصلًا جديدًا في التحوّل الذكي

في مشهدٍ يجسّد تحولًا رقميًا متسارعًا نحو مستقبلٍ تديره الخوارزميات والعقول الذكية، أعلنت حكومة أبوظبي 15 شراكة إستراتيجية جديدة خلال مشاركتها الرابعة عشرة في معرض “جيتكس جلوبال 2025″، في خطوةٍ تُكرّس رؤيتها لأن تكون أول حكومة في العالم تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي.

وشهد اليوم الافتتاحي للمعرض تجارب واقعٍ افتراضي معزّزة، واستعراض 55 مشروعًا مبتكرًا تجتمع جميعها تحت مظلة التطوير الحكومي القائم على البيانات والابتكار المستدام.

منصّة موحّدة تجمع 30 جهة حكومية

ويجمع جناح حكومة أبوظبي، المقام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «حكومة أذكى، وأقرب إلى المجتمع»، أكثر من 30 جهة حكومية ومؤسسة أكاديمية، بقيادة دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي التي تُشرف على تنسيق مشاركة الجهات الحكومية ضمن منظومة موحّدة تُجسّد روح العمل المؤسسي المتكامل.

وقال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي بأبوظبي:

“في حكومة أبوظبي، نصمّم كل خدمة حكومية بناءً على احتياجات الناس المتغيّرة، وهذا نهج رئيسي لآلية وكيفية تبنّينا للذكاء الاصطناعي من البداية. ومن خلال عملنا معًا ضمن منظومة حكومية واحدة، نُشكّل المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، الذي يخدم فيه الابتكار هدفًا واضحًا، هو تمكين المجتمعات وبناء حكومة جاهزة للغد والمستقبل”.

تجربة تفاعلية تُحاكي ست شخصيات افتراضية

ولأول مرة في “جيتكس”، أطلقت حكومة أبوظبي تجربةً فريدة تُتيح للزوّار تقمّص ست شخصيات افتراضية مختلفة لاستكشاف تأثير الخدمات المدمجة بالذكاء الاصطناعي في الطلبة وأصحاب الأعمال والآباء العاملين والسياح والمستثمرين وموظفي الحكومة، مقدّمةً لمحة تفاعلية عن المستقبل الرقمي للإمارة.

السياحة والثقافة.. تجربة أكثر ذكاءً للزوّار

كشفت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن ميزة التسجيل الذكي في الفنادق باستخدام تقنية تعرّف الوجه، مما يجعل تجربة تسجيل الدخول آمنة وسريعة ودون تلامس، مع دعمٍ لعدة لغات وتقليصٍ لوقت الانتظار.

وعرضت الدائرة “مركز تجربة الزوّار” الذي يُحلّل مراحل رحلة السائح بنحو آني، مانحًا فرق العمل رؤى فورية تُعزّز جودة الخدمات وتُسرّع الاستجابة للتحديات.

منظومة صحية ذكية قائمة على البيانات

أطلقت دائرة الصحة بأبوظبي منصة “صحة السكان الذكية”، وهي توأم رقمي شامل لمنظومة الرعاية الصحية في الإمارة، تُوحّد البيانات الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف التنبؤ بالمخاطر وتحسين الصحة العامة وإطالة سنوات الحياة الصحية.

وأعلنت الدائرة مساحة “صحتنا” الجديدة على منصة خدمات حكومة أبوظبي “تم”، التي تجمع 1,100 خدمة حكومية وخاصة في واجهةٍ رقمية موحّدة تُتيح للمستخدمين إدارة السجلات الطبية والوصفات والتأمين والاستشارات من بُعد.

الطاقة والحوسبة الكمّية.. نقلة نوعية نحو كفاءة مستدامة

كشف مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، بالشراكة مع مجموعة أدنوك و”أسباير”ومعهد الابتكار التكنولوجي، عن أول تطبيق للحوسبة الكمّية في مجال الطاقة في دولة الإمارات، باستخدام خوارزميات متقدمة لتعزيز الكفاءة وخفض الانبعاثات ودعم إستراتيجية أدنوك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

وأعلن المجلس نظام ذكي للاستجابة للكوارث يعتمد على أسراب الطائرات من دون طيار لتوفير معلومات جوية آنية خلال الأزمات.

شراكات تعزّز الأمن والسلامة المجتمعية

شهد جناح حكومة أبوظبي توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم أبرزها بين شرطة أبوظبي ومجموعة “إي آند” لتعزيز بنية الاتصالات الجيل المقبل باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأخرى بين مؤسسة التنمية الأسرية والمجموعة ذاتها لتطبيق نظام مراقبة ذكي يحمي كبار المواطنين بتنبيهات فورية للطوارئ.

الدفاع المدني يعرض مركبة “رعد”

وقّعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني ست اتفاقيات نوعية في مجال البنية التحتية مع عددٍ من الشركات التقنية، واستعرضت المركبة المتطورة “رعد”، المخصّصة لعمليات الإطفاء في المناطق الوعرة، والمزوّدة بأنظمة قيادة وتحكّم رقمية تُوفّر معلومات فورية لفرق الاستجابة.

رؤية عالمية لحكومة تُدار بالعقل الاصطناعي

تُجسّد مشاركة حكومة أبوظبي في “جيتكس جلوبال 2025” رؤية الإمارة للتحوّل إلى نموذج عالمي للحكومة الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة التزامها بتعزيز الابتكار وبناء بيئة رقمية تُوازن بين الكفاءة والتجربة الإنسانية، وترسم ملامح مستقبلٍ تُدار فيه الحكومات بالعقل الاصطناعي بروحٍ إنسانية متجدّدة.