محمد بن راشد: فخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم في جيتكس جلوبال

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتزازه بدولة الإمارات وقدرتها على جمع قادة التكنولوجيا العالميين والمساهمة في رسم مستقبل البشرية. وقد جاء ذلك خلال افتتاح سموه لمعرض (جيتكس جلوبال 2025)، اليوم، الذي يُعدّ أهم وأكبر حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ودوّن سموه، عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس)، عقب الافتتاح:

“أثناء افتتاح معرض جيتكس جلوبال اليوم .. حيث تجتمع 180 دولة يمثلها أكثر من 6000 مؤسسة وشركة وما يزيد على 1400 متحدث ضمن أهم حدث عالمي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فخور بمشاركة ومواكبة المؤسسات الحكومية .. فخور بمشاركة شركاتنا الوطنية .. وفخور بوطني الذي استطاع أن يجمع العالم .. وأن يكون جزءًا من تصميم مستقبل البشرية”.

وبينما تفتح التكنولوجيا أبوابها لعصر جديد من الإنتاجية والإبداع، يبرز (جيتكس جلوبال 2025) كمرآة لعالمٍ يعيد تعريف مفاهيم العمل، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، على أسس الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الفائقة والبيانات الضخمة.

(جيتكس جلوبال 2025) يرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي الشامل:

انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، الحدث الأكبر عالميًا في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بمشاركة تزيد عن 6,800 عارض.

وتأتي هذه الدورة الاستثنائية لتواكب ببراعة التحول العالمي نحو الذكاء الاصطناعي الشامل، وتكامل قوى الحوسبة والبيانات والحوكمة الرقمية.

ويشهد المعرض هذا العام أوسع برنامج للذكاء الاصطناعي في تاريخه، تتصدره مشاركة قيادات عالمية مؤثرة، على رأسها لقاء سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة (OpenAI) – الذي سيشارك للمرة الأولى في (جيتكس جلوبال) – وبينج شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة (جي 42) الإماراتية، الذي يحمل عنوان: “مِن التبني المبكر إلى المجتمعات الأصلية للذكاء الاصطناعي؛ تصور العصر الجديد للذكاء”.

ويُعدّ هذا اللقاء قمة فكرية تجمع اثنين من أكثر القادة تأثيرًا في مسار الذكاء الاصطناعي، ويُنتظر أن يشكّل منعطفًا في النقاش العالمي حول التكامل الشامل للذكاء الاصطناعي داخل المجتمعات، لا لكونه أداة دعم إنتاجية فحسب، بل لكونه عنصرًا تأسيسيًا في الاقتصاد والمجتمع والتعليم والإدارة.

وسيركز الحوار في الانتقال من مرحلة التجريب والتبنّي المبكر إلى بناء ووضع الأسس لبناء مجتمعات أصلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية في كل جوانبها، وهي المجتمعات التي تُصمَّم فيها الأنظمة والمؤسسات منذ البداية على أسس معرفية قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤكد الدور الإستراتيجي المتصاعد لدول الخليج في قيادة هذا المجال عالميًا.

كما يستضيف الحدث سلسلة من القمم العالمية التي تتعمق في الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي، والاستثمار، والحوسبة الكّمية، والأمن السيبراني، والحوكمة الرقمية، بمشاركة وزراء وصناع قرار وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

ويُرسّخ تنظيم (جيتكس جلوبال 2025) مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي لقيادة التحولات التكنولوجية الكبرى، ويعزز موقع دولة الإمارات كمحور دولي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.

نقلة نوعية في تاريخ جيتكس.. الانطلاق إلى مدينة إكسبو دبي في عام 2026:

في خطوة تاريخية وجريئة نحو المستقبل، أعلن معرض (جيتكس جلوبال) انتقاله من موقعه التقليدي في مركز دبي التجاري العالمي إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي (Expo City Dubai)، وذلك ابتداءً من دورته القادمة، التي ستُعقد خلال المدة الممتدة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026.

ويُعد هذا الانتقال بمنزلة انطلاقة جديدة لجيتكس لتقديم أكبر وأضخم نسخة في تاريخه بعد مسيرة امتدت لأكثر من 45 عامًا في صياغة ملامح المدن العالمية وتعزيز الأعمال.

ويستعد المنظمون لتقديم أول وأضخم تجربة (تِك-كايشن) من نوعها في العالم، حيث تلتقي الابتكارات العالمية المتقدمة مع شبكات الأعمال الدولية ونمط الحياة الفريد الذي تتميّز به دبي.

وستشهد نسخة 2026 أيضًا دمج فعاليتَي (جيتكس جلوبال) و(إكسباند نورث ستار) ضمن حدث موحد هو الأكبر في تاريخ المنظومة، إلى جانب إطلاق قمة جيتكس سكيل (GITEX Scale)، الجديدة التي تهدف إلى دعم توسّع الشركات الناشئة وتسريع نموها عالميًا. ويؤكد هذا التوسع في موقع الحدث الدور المحوري المتنامي لدبي كمركز عالمي للابتكار وصناعة التكنولوجيا المستقبلية.