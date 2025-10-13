غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تطلق خدمات متكاملة لتأسيس الشركات خلال معرض “إكسباند نورث ستار 2025”

في خطوة تعكس التزام دبي بتعزيز بيئتها الاقتصادية الرقمية وجذب المواهب الريادية من مختلف أنحاء العالم، أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاثة العاملة تحت مظلة غرف دبي، توفير خدمات متكاملة لتأسيس الشركات الناشئة في الإمارة عبر برنامجها الرائد “انطلق في دبي”، وذلك ضمن جناحها في معرض “إكسباند نورث ستار 2025” المقام في دبي هاربر حتى 15 من أكتوبر الجاري.

ويهدف البرنامج إلى تبسيط رحلة تأسيس الأعمال وتوسيعها في دبي عبر حزمة من الإجراءات الموحدة التي تشمل كافة المراحل الأساسية، بدءًا من الترخيص وتسجيل الشركات، ومرورًا بتوفير الموارد الحيوية والدعم الاستشاري، ووصولًا إلى خدمات الإقامة الذهبية لرواد الأعمال والمواهب المتميزة. ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية الغرفة لتعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي واستقطاب الشركات الناشئة العالمية ذات الإمكانات العالية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ويشكّل برنامج “انطلق في دبي” نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لتسهيل بيئة الأعمال في الإمارة، إذ يجمع بين الشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين لتوفير منظومة متكاملة تدعم مختلف مراحل النمو الريادي.

استعرضنا خلال إحدى جلسات معرض "إكسباند نورث ستار 2025" كيفية استفادة الشركات الناشئة من بيئة دبي الديناميكية في دعم نمو أعمالها، وبناء شراكات رقمية عالمية، وفتح آفاق استراتيجية للابتكار وتحقيق النجاح المستدام. pic.twitter.com/RLqVsWUBlB — Dubai Chamber of Digital Economy (@DxbChamberDigi) October 13, 2025

وتضم قائمة الشركاء المشاركين ضمن جناح الغرفة في المعرض:

مقر روّاد أعمال دبي، وهو أول منصة تجمع بين المساحات الفعلية والمنظومة الرقمية التفاعلية التي تتيح التواصل المباشر بين رواد الأعمال والمستثمرين والمسرّعات والمؤسسات الداعمة.

صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يقدم أدوات تمويل واستشارات مصممة بنحو خاص لدعم الشركات الناشئة وتسريع نموها في السوق المحلية والإقليمية.

مركز دبي للسلع المتعددة، الذي يوفّر خدمات مرنة لتأسيس الشركات ضمن بيئة أعمال متطورة.

“مكتب حبيب الملا ومشاركوه”، الذي يقدّم خدمات قانونية متخصصة تسهّل الامتثال للتشريعات والإجراءات التنظيمية.

شركة “أنتلر”، التي تعمل على ربط رواد الأعمال بالمستثمرين وتقديم الاستشارات المتخصصة لتسريع جاهزية المشاريع الناشئة.

وأكدت الغرفة أن هذه الشراكات تشكّل منصة دعم موحدة تُمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع في بيئة أعمال عالمية المستوى. كما تسهم المبادرة في تعزيز تنافسية دبي كوجهة مثالية للشركات الرقمية الباحثة عن قاعدة انطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُعد معرض “إكسباند نورث ستار”، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكبر تجمع عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، حيث يوفر منصة حيوية لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إضافة إلى كونه ملتقى لآلاف المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء من أكثر من 100 دولة.

ويأتي حضور الغرفة في هذا الحدث الدولي ضمن رؤيتها الطموحة لبناء منظومة رقمية متكاملة تعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتؤكد قدرتها على استقطاب الكفاءات الريادية والمواهب التقنية التي تشكّل العمود الفقري لنمو الاقتصاد الرقمي المستقبلي.