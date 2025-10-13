“عين الميناء” و “منصة مرسى”.. أبرز الحلول الرقمية من “الموانئ والجمارك” في جيتكس 2025

في إطار رؤيتها لتعزيز ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات المتقدمة، كشفت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن باقة من المشاريع الرقمية الرائدة، يأتي في مقدمتها مشروع (عين الميناء) الأول من نوعه في المنطقة، وذلك ضمن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي -.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها المؤسسة بهدف تطوير منظومة الموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وتحقيق التكامل بين الخدمات البحرية والجمركية.

كونوا على الموعد، حيث ستقوم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بإطلاق مجموعة من المشاريع والخدمات والابتكارات الجديدة التي تعكس جهودنا في مواكبة تقنيات المستقبل وتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين.

📍: مركز دبي التجاري العالمي، قاعة: H17 – منصة: A20

📅: 13 -17 أكتوبر 2025#مؤسسة… pic.twitter.com/MeKsaA6BFg — PCFC (@pcfc_dubai) October 10, 2025

5 مشاريع ذكية تعزّز التحول الرقمي

عرضت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال مشاركتها في جيتكس جلوبال 2025 خمسة مشاريع رقمية مبتكرة، تجسّد توجهاتها نحو بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد سعادة سلطان بن سليم، رئيس الموانئ والجمارك، أن هذه المشاركة تجسّد مسيرة المؤسسة المتواصلة في تبني أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة الأعمال وتحقيق أعلى مستويات التكامل بين الخدمات البحرية والجمركية والمناطق الحرة، ويجعل دبي أذكى مدينة وأكثرها ابتكارًا في العالم.

وأشار إلى أن الحلول التي تعرضها المؤسسة هذا العام هي ثمرة لجهود متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف تسريع الخدمات وتحقيق الاستدامة التشغيلية ورفع رضا المتعاملين.

المشروع الأول: “عين الميناء”.. مراقبة بحرية متقدمة بطائرات مسيّرة

يُعد مشروع “عين الميناء” أحد أبرز المشاريع المعروضة في جيتكس 2025، وهو نظام طائرات مسيّرة متطور لدعم عمليات سلطة موانئ دبي. ويهدف المشروع إلى مراقبة حركة السفن والالتزام بالرسو، والاستجابة السريعة للحوادث، والتفتيش الأمني، ومراقبة جودة الهواء والمياه؛ مما يعزز معايير السلامة والاستدامة في العمليات البحرية.

أول المشاريع التكنولوجية المبتكرة التي تُعلن عنها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025" هو "عين الميناء". تعرّفوا على هذا الابتكار التقني الجديد وأهم ما بتميّز به من خلال زيارة منصتنا في جيتكس حتى 17 أكتوبر.#مؤسسة #موانئ #جمارك #منطقة_حرة pic.twitter.com/2wegWtYZG4 — PCFC (@pcfc_dubai) October 13, 2025

المشروع الثاني: “مرسى”.. منصة رقمية موحّدة لإدارة تأجير المراسي

منصة “مرسى (Marsa)” الرقمية الموحّدة، هي الأولى من نوعها لإدارة تأجير المراسي في الإمارة تحت إشراف سلطة دبي البحرية.

وتوفر هذه المنصة أتمتة شاملة لعمليات التقديم واحتساب الرسوم وإصدار الفواتير والدفع الذكي، بالإضافة إلى توحيد العقود وربطها بأنظمة الدفع الإلكترونية، وتشرف المؤسسة من خلالها على 20 مرسى بطاقة استيعابية تصل إلى 4200 وسيلة نقل بحرية.

المشروع الثالث: “الإبحار الذكي”.. محاكاة تدريبية لرفع الكفاءة التشغيلية

“الإبحار الذكي” هو نظام محاكاة يتيح تدريب العاملين على إدارة العمليات المينائية والمناورة في مختلف الظروف الجوية. ويشمل النظام مقودًا ولوحة تحكم وأجهزة ملاحية متكاملة، تهدف إلى تعزيز مهارات اتخاذ القرار ورفع مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.

المشروع الرابع: “ديچيتال زيرو فور 04”.. ذراع استثماري رقمي

“ديچيتال زيرو فور 04″، هو الذراع الاستثماري التقني للمؤسسة، والذي يهدف إلى توسيع نطاق الحلول الذكية الآمنة والقابلة للتوسع، وتعزيز مكانة المؤسسة كمزود رائد عالميًا للحلول الرقمية في قطاع الموانئ والجمارك.

المشروع الخامس: مساعدان ذكيان لدعم المتعاملين والموظفين

قدّمت المؤسسة خلال المعرض المساعدين الذكيين (نهّام) و(دانة). ويُعد (نهّام) مساعدًا افتراضيًا مخصصًا للمتعاملين عبر تطبيق PCFC One و Microsoft Teams وواتساب لتقديم إجابات فورية على مدار الساعة.

وأما المساعدة الافتراضية (دانة) فهي متخصصة في مساعدة الموظفين عبر إتاحة الوصول السريع إلى الطلبات والتحديثات الداخلية.