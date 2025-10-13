شرطة دبي تعرض أحدث ابتكاراتها الأمنية والرقمية في “جيتكس 2025″ و”إكسباند نورث ستار”

في إطار جهودها لتعزيز الأمن الذكي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الشرطي، تشارك القيادة العامة لشرطة دبي في معرضي “إكسباند نورث ستار” و “جيتكس جلوبال 2025“، لعرض مجموعة من الابتكارات الأمنية المتقدمة والمشاريع الرقمية التي تواكب التطورات التقنية وتعزز جودة الحياة في إمارة دبي.

تعزيز التعاون مع المبتكرين ورواد الأعمال

تشارك شرطة دبي، ممثلة بمركز المعرفة والابتكار والتطوير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية، في الدورة العاشرة من معرض “إكسباند نورث ستار” المقام في “دبي هاربر” حتى 15 أكتوبر، ضمن منصة التحديات الأمنية المخصصة للشركات الناشئة.

وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز التعاون مع رواد الأعمال والمبتكرين في مجالات التقنيات المتقدمة، وأبرزها: السيارات الذاتية القيادة، والطائرات المسيرة، وسلامة البيانات، والتعرف الآلي على لوحات المركبات.

كما يسعى المركز من خلال هذه المشاركة إلى توسيع الشراكات مع الشركات الناشئة والمراكز البحثية، وتوفير بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول المبتكرة؛ مما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الأمنية في الإمارة.

دوريات ذاتية القيادة لتعزيز الأمن الذكي

وتعرض شرطة دبي خلال مشاركتها في إكسباند نورث ستار الدوريات الأمنية الذاتية القيادة M01 وM02، المزودة بأحدث تقنيات المراقبة والاستجابة السريعة. وتشكل هذه الدوريات جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الأمن الذكي وتكامل الحلول التكنولوجية ضمن منظومة الأمن والسلامة العامة.

إطلاق 12 ابتكارًا جديدًا في “جيتكس جلوبال 2025”

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في “جيتكس جلوبال 2025” عن 12 ابتكارًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. وتتضمن هذه الابتكارات منظومات تقنية ومنصات رقمية وخدمات تفاعلية وروبوتات متطورة تهدف جميعها إلى تعزيز الأمن وتسهيل الخدمات للمجتمع.

وتواكب الابتكارات المعروضة إستراتيجية شرطة دبي للذكاء الاصطناعي، وتشمل: أنظمة التنبؤ بالجرائم، والمساعد الذكي، ومراكز الشرطة الذكية (SPS)، وأنظمة تحليل سلوك السائقين عبر الرادارات الذكية.

“شرطة دبي AIX”.. مستشار افتراضي ذكي

وخلال المعرض، أطلقت شرطة دبي خدمة “شرطة دبي AIX” وهي منصة افتراضية ذكية توفر إجابات فورية وشاملة على استفسارات المتعاملين بعدة لغات، مع توجيه مباشر إلى الخدمات المطلوبة.

منطقة تفاعلية رقمية وتجارب غامرة للزوار

كما يضم جناح شرطة دبي في جيتكس جلوبال 2025 “المنطقة التفاعلية الرقمية – Immersive Zone” التي تتيح تجربة رقمية غامرة للزوار لتعرف خدمات الشرطة عبر شاشات وغرف عرض تفاعلية، بالإضافة إلى عروض مرئية لروبوتات شرطية، وتحدي الإمارات للفرق التكتيكية “سوات”.