دبي تطلق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) لتعزيز الأمن الجمركي وتسريع حركة التجارة

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، إطلاق نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025“، في خطوة تُشكّل نقلة نوعية في مجال الأمن الجمركي وتدعم حماية الدولة من دخول المواد الممنوعة، إلى جانب تقليص الحاجة إلى عمليات التفتيش الميداني من خلال التحليل الذكي للبيانات.

وحضر مراسم الإطلاق معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، المدير العام لجمارك دبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

ووجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم جمارك دبي إلى مواصلة تطوير منظومة تكاملية لتحليل المخاطر في منافذ دبي، ترتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتبنّي أحدث حلول التحول الرقمي، بما يواكب رؤية حكومة دبي لبناء منظومة جمركية ذكية وآمنة تدعم ازدهار التجارة العالمية، وتعزز موقع الإمارة كمركز لوجستي عالمي متطور.

نقلة نوعية في إجراءات الشحن

يُعد نظام معلومات الشحن المسبق (ACI) من أبرز الأنظمة الحديثة التي تطلقها جمارك دبي، إذ يتيح استلام بيانات الشحنات قبل مغادرتها بلد المنشأ، مما يعزز الإجراءات الوقائية ويُسرّع عملية تحليل المخاطر في مرحلة ما قبل الإرسال. ويعتمد النظام على بيانات الحمولة (المنافيست) في المنافذ البحرية والجوية إلى جانب البيانات الجمركية، الأمر الذي يتيح مستوى أعلى من دقة التقييم وسرعة الاستجابة.

منصة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وفي إطار هذا التطوير، وحّدت جمارك دبي عددًا من أنظمة التحليل والتصنيف السابقة في منصة موحدة مدعّمة بالذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا الدمج إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق تكامل عمليات التحليل الجمركي عبر مختلف المنافذ، بما يعزز أمن المعلومات ويُقلّص احتمالات الخطأ البشري.

وأُدمجت تقنيات البلوك تشين لضمان موثوقية البيانات واستقلاليتها منذ لحظة إصدارها من المصدر، إضافة إلى اعتماد تقنيات التعلم الآلي التي تسمح للنظام بالتطور الذاتي مع تحسين قدراته مع مرور الوقت.

ويمتاز النظام الجديد باستخدام تقنيات Genetic AI التي تتيح له اتخاذ قرارات تحليل المخاطر بنحو لحظي وذاتي من دون تدخل بشري. وتُرسل نتائج التحليل الذكي مباشرة إلى الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، مما يساهم في تسريع عمليات التخليص ورفع كفاءة منظومة الأمن الجمركي.

تعزيز تنافسية دبي عالميًا

ويُتوقع أن يُسهم إطلاق هذا النظام المتطور في تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للتجارة الذكية، من خلال تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن الإجراءات الجمركية مع ضمان مستويات أمن عالية. ويشكّل النظام نموذجًا عمليًا لتوظيف التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، لدعم إستراتيجية دبي في بناء منظومة لوجستية آمنة ومرنة تواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.