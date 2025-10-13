“دانة” و “دبي لايف”.. حلول رقمية مبتكرة تعزز رؤية دبي لمدينة ذكية ومستدامة

تعرض بلدية دبي خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 مجموعة من مشاريعها ومبادراتها الرقمية المتقدمة التي تعكس ريادتها في التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة في المدينة.

وتركز هذه المشاركة في إبراز الحلول المبتكرة في مجالات التخطيط الحضري الذكي، وإدارة النفايات، والتحول الرقمي للخدمات البلدية، بما يعزز مكانة دبي كواحدة من أبرز المدن الذكية والمستدامة في العالم.

تعزيز الابتكار في الخدمات البلدية

تؤكد مشاركة بلدية دبي في جيتكس جلوبال 2025 التزامها بدفع عجلة الابتكار وتعزيز التعاون، من خلال تسخير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات استباقية تساهم في تطوير منظومة البنية التحتية الذكية.

وأشار سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى أن البلدية تُعدّ شريكًا رئيسيًا في قيادة التحول الرقمي في الإمارة، عبر مشاريع وخدمات متطورة تضمن تجربة فورية واستباقية للمتعاملين، وتُساهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

حلول رقمية مبتكرة من بلدية دبي في جيتكس جلوبال 2025

عرضت بلدية دبي خلال اليوم الأول من مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة، أبرزها:

منصة “دبي لايف”.. رؤية شاملة للمدينة

تُعد منصة (دبي لايف) من أبرز المشاريع التي تعرضها البلدية خلال المعرض، إذ توفر واجهة موحدة لمراقبة المدينة وإدارة عملياتها لحظيًا. ويشمل ذلك:

تتبع عمليات البناء من الترخيص حتى الإنجاز.

مراقبة التغيرات التخطيطية عبر المرصد الحضري.

دمج البيانات باستخدام التوأم الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الربط مع أنظمة النقل الجوي والبحري والبري.

وتهدف المنصة إلى مركزية المعلومات وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة للطوارئ، بالإضافة إلى دعم التخطيط الحضري وصنع القرار الإستراتيجي.

مشروع «دانة».. منظومة رقمية لإدارة المدن

تُقدم بلدية دبي مشروع «دانة» الذي يهدف إلى تطوير منظومة ذكية متكاملة لإدارة المدن، من خلال الدمج المتقدم بين نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي. ويساعد المشروع في:

تحديد المباني المتخصصة في قطاع العقارات بدقة عالية.

تعزيز جودة البيانات العقارية.

دعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

مختبر ذكي لفحص المعادن الثمينة

في مجال الفحوص والرقابة، تعرض بلدية دبي أول مختبر ذكي في العالم لفحص نقاوة الذهب والمعادن الثمينة، بالاعتماد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. ويساعد المختبر في:

الحصول على نتائج فحص دقيقة في أقل من دقيقة واحدة.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

مشاريع أخرى

تعرض البلدية أيضًا في جيتكس جلوبال نظام التفتيش الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات التفتيش، وتعزيز الحوكمة والامتثال في قطاعات الأعمال والأصول الحضرية.

كما تعرض بلدية دبي النظام الذكي لإدارة عمليات النظافة في المدينة، وهو نظام رقمي متكامل لإدارة المهام اليومية المتعلقة بالنظافة والنفايات. ويساهم هذا النظام في:

وضع خطط وجدولة زمنية دقيقة للعمليات.

تحليل البيانات لحظيًا لتحسين الكفاءة.

مراقبة المركبات عبر الأقمار الصناعية على مدار الساعة من خلال نظام راصد.

ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة دبي كأنظف مدينة في العالم وأكثرها استدامة.

نحو مدينة أكثر ذكاءً واستدامة

من خلال هذه المشاريع المتقدمة، تؤكد بلدية دبي دورها المحوري في بناء مستقبل حضري مستدام، قائم على التحول الرقمي، والابتكار، والتخطيط الذكي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار في العالم.