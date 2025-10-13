“تاكسي دبي” و “كيتا” تقودان تحولًا نوعيًا في القطاع اللوجستي وخدمات التوصيل السريع

بهدف تطوير حلول مبتكرة لخدمات التوصيل السريع ودعم نمو القطاع اللوجستي في دبي، أعلنت شركة (تاكسي دبي) توقيع شراكة إستراتيجية مع شركة (كيتا)، الذراع الدولية لشركة التوصيل الصينية العملاقة (ميتوان).

وجاء توقيع الاتفاقية خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى شركة تاكسي دبي تشغيل أسطول أولي يضم 150 دراجة نارية للتوصيل، على أن يُوسَّع ليشمل 500 دراجة مع نهاية العام الجاري، وذلك لدعم الطلب المتزايد لخدمات التوصيل السريع في دبي.

وقد أعرب ألكس وي، المدير العام للعمليات اللوجستية في (كيتا)، عن فخره بهذه الشراكة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتوسيع حضور الشركة في السوق الإماراتية المتطورة، والاستفادة من تقنيات وخبرات (ميتوان) العالمية لرفع كفاءة واستدامة خدمات التوصيل.

وقّعت شركة تاكسي دبي اتفاقية شراكة مع شركة كيتا خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2025 لتوسيع عملياتها في مجالي التجارة الإلكترونية والتوصيل السريع عبر حلول ذكية ومستدامة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز كفاءة العمليات وتوسيع نطاق خدمات التوصيل.#تاكسي_دبي #التوصيل_الذكي #الابتكار… pic.twitter.com/Z5LaUlqxYj — DTC (@DTCUAE) October 13, 2025

دعم الاقتصاد وتعزيز الإيرادات

شهد قطاع دراجات التوصيل في شركة تاكسي دبي نموًا لافتًا، إذ ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني من عام 2025 بنسبة تبلغ 102% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليون درهم؛ مما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على مواكبة احتياجات السوق وتقديم حلول تشغيلية متطورة. وأما الشراكة الجديدة التي وقعتها الشركة مع (كيتا) فمن المُتوقع أن تتجاوز إيراداتها 10 ملايين درهم خلال العام الأول.

حلول توصيل ذكية وتقنيات متقدمة

تخطط الشركتان لإدماج تقنيات متقدمة في منظومة التوصيل، تشمل دراسة استخدام الطائرات المسيرة (الدرونز) والمركبات الذاتية القيادة، بهدف رفع كفاءة العمليات وتقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة.

وأكد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، التزام الشركة بدعم توجهات دبي نحو مستقبل ذكي ومستدام، قائلًا: “نعمل في شركة تاكسي دبي على تطوير حلول ذكية في مجالي النقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية دبي لمستقبل قائم على الابتكار والتكنولوجيا”.

وأضاف: “تشير التقديرات إلى أن إيرادات توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات ستتجاوز 5 مليارات درهم في عام 2025، مع نمو سنوي مركب يفوق 3% لتصل إلى نحو 6 مليارات درهم بحلول عام 2030”.