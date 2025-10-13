بريسايت ومركز دبي التجاري العالمي.. شراكة إستراتيجية لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار وريادة الأعمال، أعلنت شركة بريسايت، الرائدة عالميًا في مجال تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، توقيع اتفاقية شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض “جيتكس جلوبال” وفعالية “إكسباند نورث ستار”. وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق جديدة أمام المبتكرين حول العالم.

تعزيز فرص الشركات الناشئة

من خلال هذا التعاون، ستعمل بريسايت مع مركز دبي التجاري العالمي لتوسيع نطاق برنامج المسرّع الذي أُطلق العام الماضي عبر فعاليات “جيتكس” ومنصّاته الدولية. ويتيح البرنامج لمؤسسي الشركات الناشئة الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وفرص إرشاد متقدمة، وشبكات أعمال واسعة؛ مما يساهم في تسريع نموّها ودخولها أسواقًا جديدة.

وأشار توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إلى أن هذه الشراكة تُمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحضور الدولي لمسرّع بريسايت، وتمكين الشركات الناشئة من تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع.

كما أكدت تريكسي لوه ميرماند، نائبة الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي أهمية هذا التعاون لتمكين رواد التكنولوجيا من الوصول إلى فرص النمو والاستثمار العالمية.

في اليوم الأول من Expand North Star احتفلنا بإنجازات الدفعة الأولى من برنامج Presight AI-Startup Accelerator، والشركات الناشئة التي تشكّل مستقبل الذكاء الاصطناعي التطبيقي. كما وقعنا مذكرات تفاهم مهمة مع مجلس الإمارات للأمن السيبراني ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC). pic.twitter.com/h0K74etLco — Presight (@PresightAI) October 13, 2025

برنامج مسرّع بريسايت لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة

أُطلق برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة خلال “إكسباند نورث ستار 2024” كأول برنامج من نوعه في الإمارات مخصص لدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. إذ يهدف إلى تمكين هذه الشركات من تسريع نموّها من خلال الاستفادة من خبرات بريسايت التقنية وشراكاتها المؤسسية ومنظومتها المتكاملة من العملاء.

وخلال نسخة 2025 من الفعالية، عُرضت المجموعة الأولى من البرنامج التي ضمّت عشر شركات ناشئة عالمية تعمل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تطبيقية ذات تأثير ملموس في العالم الواقعي.

توسيع نطاق الشراكات العالمية

تأتي هذه الشراكة الجديدة بين بريسايت ومركز دبي التجاري العالمي استكمالًا لسلسلة من الشراكات التي عقدتها بريسايت مع مؤسسات عالمية بارزة مثل: مايكروسوفت وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الشراكات إلى تقديم خبرات تقنية عميقة، وبنية تحتية متقدمة، وإرشاد متخصص يدعم الشركات الناشئة لتحويل أفكارها إلى تطبيقات قابلة للتوسع وذات أثر اقتصادي ومجتمعي إيجابي.

دعوة للمشاركة وتوسيع الحضور الدولي

بعد النجاح الكبير للدفعة الأولى من البرنامج، تدعو بريسايت الشركات الناشئة المشاركة في “إكسباند نورث ستار 2025” إلى زيارة جناحها (H8-B110) لتعرف فرص الانضمام إلى البرنامج. ومن خلال تعاونها مع مركز دبي التجاري العالمي، تسعى بريسايت إلى استقطاب المزيد من الشركات الناشئة الدولية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للذكاء الاصطناعي التطبيقي.