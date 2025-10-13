بريسايت ومجلس الأمن السيبراني.. شراكة تعزز أمان البيئة الرقمية للشركات الناشئة

في خطوة نوعية تدعم مسيرة التحول الرقمي الآمن في دولة الإمارات، أعلنت شركة بريسايت، الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني، تنص على انضمام برنامج CyberE71 التابع للمجلس كشريك رسمي في مسرّع بريسايت للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تهدف هذه الشراكة إلى تمكين الجيل القادم من روّاد الأعمال من تطوير تقنيات مبتكرة وآمنة، وترسيخ موقع دولة الإمارات في طليعة الدول الرائدة في الابتكار الرقمي.

تعاون يدمج الأمان الرقمي في قلب الابتكار

من خلال هذه الاتفاقية، سيوفّر مجلس الأمن السيبراني خبراته الوطنية في مجال الأمن السيبراني وإرشادًا إستراتيجيًا للشركات الناشئة المشاركة في المسرّع. كما سيطوّر إطار عمل مشترك يشمل التمكين التقني، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

وتعكس هذه الخطوة رؤية الإمارات لبناء منظومة رقمية متكاملة تجمع بين الابتكار التكنولوجي والأمن السيبراني في جميع مراحل تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذه الشراكة ينضمّ المجلس إلى شبكة شركاء مسرّع بريسايت التي تشمل: شركة مايكروسوفت، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي. وتساهم هذه المنظومة في توفير الدعم التقني والإرشادي والبنية التحتية المتكاملة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق وتوافق الحلول مع السياسات الوطنية.

وقّع سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بريسايت خلال فعاليات نورث ستار 2025. تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتعزيز القدرات المشتركة لحماية البنية التحتية الحيوية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً… pic.twitter.com/MusdcQ9yiF — Cyber Security Council (@cscgovae) October 13, 2025

توقيع مذكرة التفاهم خلال إكسباند نورث ستار 2025

وُقعّت مذكرة التفاهم خلال فعاليات إكسباند نورث ستار 2025، وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يشكّلان محورين أساسيين لمسيرة التحول الرقمي في الدولة. كما أشار إلى أن التعاون بين مجلس الأمن السيبراني وبريسايت يعكس التزام المجلس برعاية الابتكار المسؤول وضمان تطوير التقنيات الناشئة مع توفير الأمان الرقمي.

من جانبه، قال توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: “سيوحّد هذا التعاون عناصر القوة في مجالي الذكاء الاصطناعي والمرونة السيبرانية؛ مما يتيح للشركات الناشئة التوسّع بأمان ومسؤولية وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية”.