بريسايت تكرّس مكانتها كمسرّع عالمي للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي في “إكسباند نورث ستار 2025”

في خطوةٍ تعكس تصاعد الدور الإماراتي في قيادة الابتكار التكنولوجي عالميًا، احتفلت شركة بريسايت الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بنجاح الدفعة الأولى من برنامجها لتسريع نمو الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات “إكسباند نورث ستار 2025” في دبي، أكبر منصة تجمع بين المستثمرين وروّاد الأعمال في العالم.

إنجازات نوعية في وقت قياسي

منذ انطلاق البرنامج، حققت الدفعة الأولى أكثر من 70 فرصة تجارية وإستراتيجية مؤهلة، ودخلت عدة شركات ناشئة في مراحل متقدمة من المفاوضات لعقد شراكات مع جهات حكومية وصناعية داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويُعد هذا النجاح مؤشرًا عمليًا على فعالية البرنامج في تحويل ابتكارات الذكاء الاصطناعي إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق والتوسع التجاري، خاصةً في قطاعات حيوية مثل المدن الذكية والتكنولوجيا المالية والطاقة والأمن السيبراني والتعليم ومخاطر المناخ.

ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تؤديه “بريسايت” في دعم النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في المنطقة، إذ تشكّل الشركة نموذجًا متقدّمًا في بناء جسور بين الابتكار والتطبيق من خلال الجمع بين التمويل والدعم التقني والتشبيك مع الأسواق. ويعكس ذلك رؤية الإمارات الطموحة لتأسيس منظومة معرفية قائمة على الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي.

في اليوم الأول من Expand North Star احتفلنا بإنجازات الدفعة الأولى من برنامج Presight AI-Startup Accelerator، والشركات الناشئة التي تشكّل مستقبل الذكاء الاصطناعي التطبيقي. كما وقعنا مذكرات تفاهم مهمة مع مجلس الإمارات للأمن السيبراني ومركز دبي التجاري العالمي (DWTC). pic.twitter.com/h0K74etLco — Presight (@PresightAI) October 13, 2025

منصة عالمية لابتكارات الذكاء الاصطناعي

بصفتها المسرّع الرسمي للذكاء الاصطناعي في معرض “إكسباند نورث ستار”، استضافت بريسايت مؤسّسي ومديري الشركات العشر المشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، حيث ألقى توماس برامودهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، كلمة رئيسية استعرض خلالها فيلمًا وثائقيًا يوثّق رحلة الشركات وإنجازاتها خلال مدة البرنامج.

وقال برامودهام: “لقد أصبح برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي من أكثر المنصات ديناميكية لإطلاق الابتكارات التطبيقية في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. فخلال 52 يومًا فقط منذ انطلاقه، انتقلت الشركات المشاركة من مرحلة إثبات المفاهيم إلى تنفيذ حلول تجارية قابلة للتطبيق، وهو ما يعكس مرونتها وقدرتها العالية وتركيزها على السوق”.

وأوضح برامودهام أن هذا التقدّم يُجسّد الرؤية الواضحة للشركة في تسريع وتيرة النمو التجاري عبر منظومة متكاملة تمكّن الشركات الناشئة من التوسع وتحقيق أثرٍ مستدام في الأسواق. وأشار إلى أن عددًا من هذه الشركات بات يتعاون بالفعل مع شركات مجموعة G42 مثل Core42 و Astra Tech و CPX، إلى جانب شبكة شركاء بريسايت، من خلال مشاريع إثبات المفاهيم وشراكات إستراتيجية تُحوّل الابتكار إلى نتائج عملية ملموسة.

وصرّح برامودهام بأن الزخم الحالي يعكس الرؤية الواسعة لبريسايت، التي لا تقتصر على تمكين ابتكارات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تسعى إلى بناء منظومة متكاملة ومستدامة تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والفرص التجارية، بما يعزّز فرص النموّ الطويل الأمد، ويؤسس لبيئة أعمال أكثر تنافسية على المستوى العالمي.

ويشير هذا الخطاب إلى تحوّل نوعي في طريقة تعامل المؤسسات مع الشركات الناشئة؛ إذ لم تعد الأخيرة تُعامَل ككيانات تجريبية صغيرة، بل كـ”مختبرات ابتكار” تكمّل المنظومة الاقتصادية. ويبرز هنا دور بريسايت كمسرّع قادر على إدماج هذه الشركات في منظومات صناعية وتجارية متكاملة، وهو ما يمنحها قدرة حقيقية على التأثير في الاقتصاد الواقعي.

إطلاق صندوق استثماري بقيمة قدرها 100 مليون دولار

وشهدت مشاركة بريسايت في المعرض إطلاق صندوق (بريسايت–شروق 1) الاستثماري العالمي بقيمة قدرها 100 مليون دولار أمريكي، بالشراكة مع شركة شروق، بهدف دعم الشركات الناشئة المؤثرة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التمويل والبنية التحتية والمسارات التجارية لتوسيع نطاق أعمالها عالميًا انطلاقًا من دولة الإمارات.

ويمثل هذا الصندوق إضافة نوعية إلى المشهد الاستثماري في المنطقة، إذ يجمع بين رأس المال الجريء والرؤية الإستراتيجية البعيدة المدى. كما يعكس التوجه الإماراتي لتعزيز موقع الدولة كمركز عالمي لتطوير وتصدير حلول الذكاء الاصطناعي، وليس فقط استيرادها.

ويُتوقع أن يشكل هذا الصندوق خطوة إستراتيجية جديدة لترسيخ موقع الإمارات كمركز دولي لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصةً مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالحلول المولّدة للقيمة في هذا القطاع السريع النمو.

حوارات وجلسات حول مستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

يشارك ماجزان كينيسباي، الرئيس التنفيذي للنموّ في بريسايت، في جلسة حوارية على منصّة ENS 10X، لتسليط الضوء على آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ودور صندوق (بريسايت–شروق 1) في تحفيز نمو الشركات المبتكرة. وستكون بريسايت أيضًا في لجنة تحكيم مسابقة سوبرنوفا لتحدي الشركات الناشئة، لتقييم المشاريع التي تسهم في تحقيق تحوّلات إيجابية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتؤكد هذه المشاركة النشطة أن بريسايت لم تعد مجرد مزوِّد بالحلول التكنولوجية، بل أصبحت شريكًا فكريًا وإستراتيجيًا في صياغة ملامح مستقبل الابتكار والاستثمار في المنطقة. فوجودها في هذه الحوارات يعزز مكانتها كلاعبٍ مؤثر في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

منظومة متكاملة لتمكين الجيل الجديد من المبتكرين

انطلق برنامج بريسايت لتسريع نمو الشركات الناشئة رسميًا خلال إكسباند نورث ستار 2024، مقدّمًا للمؤسسين بنية تحتية تقنية متقدمة ودعمًا إستراتيجيًا من منظومة G42، مما جعله منصة جاذبة للجيل الجديد من مبتكري الذكاء الاصطناعي الذين يسعون إلى تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مؤثرة.

ويشكّل البرنامج نموذجًا متكاملًا لتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن استمرار تدفق الأفكار وتحويلها إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز تنافسية دولة الإمارات في المشهد التكنولوجي العالمي.

ويمكن للشركات الناشئة والزوار في معرض “إكسباند نورث ستار 2025” زيارة جناح بريسايت (H8-B110) في دبي هاربر لاستكشاف فرص التعاون والتوسع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

تُعد بريسايت، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمملوكة بمعظمها لشركة جي 42، من أبرز الشركات المتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة. وتجمع الشركة بين التحليلات الرقمية المتقدمة والرؤية الحاسوبية العالمية لتقديم حلول تسهم في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا وبناء مجتمعات أكثر أمانًا واستدامة.

ومن خلال منتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تعمل بريسايت على نقل الذكاء الاصطناعي من المختبر إلى الواقع، وتزويد القطاعين العام والخاص بالأدوات اللازمة لتسريع تنفيذ الإستراتيجيات وتحقيق طموحات التحول الرقمي في العصر الذكي.

ويعكس نجاح بريسايت في هذا الحدث التزام الإمارات الراسخ بتعزيز الابتكار كرافعة إستراتيجية للتنمية، إذ لم يعد الذكاء الاصطناعي مشروعًا تقنيًا فحسب، بل أصبح جزءًا من رؤية اقتصادية وطنية شاملة تهدف إلى تمكين الكفاءات وبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة عالميًا.