“الإلكترونيات المتقدمة” تبرز ريادتها في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في جيتكس 2025

تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز حضورها في عالم الابتكار والتقنية، من خلال مشاركة شركات سعودية كبرى في معرض جيتكس جلوبال 2025 وأبرزها: شركة الإلكترونيات المتقدمة، التي تشارك للمرة الحادية والعشرين في المعرض. وتعكس هذه المشاركة التزام الشركة بتقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في دعم التحول الرقمي وأهداف رؤية السعودية 2030.

مشاركة متجددة في معرض جيتكس جلوبال

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI، مشاركتها في معرض جيتكس 2025 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 من أكتوبر 2025. وتعد هذه المشاركة الحادية والعشرين للشركة، والتي تؤكد مكانتها الرائدة في مجالات التقنية المتقدمة والتحول الرقمي داخل المملكة وخارجها.

عرض أحدث الابتكارات والتقنيات

تعرض الشركة مجموعة من المنتجات والحلول المبتكرة، ويتضمن ذلك الأنظمة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحلول الأمن السيبراني المتكاملة. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 في التوطين والتنويع وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتأكيدًا لريادة المملكة عالميًا في مختلف المجالات التقنية.

وبهذه المناسبة صرّح المهندس زياد بن حمود المسلّم، الرئيس التنفيذي للشركة بشعوره بالفخر بالمشاركة في جيتكس 2025، الذي يشكّل مستقبل الابتكار والتقنية. وأكد التزام الشركة بتقديم حلول رائدة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنيات المدن الذكية، طُوّرت لتعزيز التحول الرقمي، ودعم رؤية السعودية 2030.

في جايتكس، تعرض الإلكترونيات المتقدمة أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية عبر: الحلول الذكية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الخدمات الرقمية، والتصنيع والقدرات، لتعزيز التحول الرقمي والابتكار في القطاعات المختلفة. pic.twitter.com/6Li8rydoOf — الإلكترونيات المتقدمة (@AECSaudiArabia) October 13, 2025

محاور الابتكار والتقنيات الذكية

تعرض الشركة تقنياتها المتطورة في عدة مجالات رئيسية، أبرزها:

الحلول الذكية، مثل: المدن الذكية ونظام المواقف الذكية.

أنظمة الذكاء الاصطناعي، مثل: نظام حمى (HEMA).

خدمات الأمن السيبراني المتكاملة.

الحلول الرقمية المتقدمة لدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

نبذة عن شركة الإلكترونيات المتقدمة

تأسست الشركة عام 1988 في الرياض، وتُعد من الشركات الرائدة في مجالات التصنيع الإلكتروني والتقنيات المتقدمة في المنطقة. وتساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تمكين الكفاءات المحلية وتوفير فرص عمل نوعية تواكب احتياجات المستقبل.