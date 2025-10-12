“إي آند” تمهد لعصر الاتصالات الفائقة السرعة من قلب “جيتكس جلوبال 2025”

في خطوة تعكس طموحاتها المتزايدة لترسيخ مكانتها كقوة تكنولوجية رائدة، أعلنت مجموعة “إي آند” مشاركتها في فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض أكثر من 90 تقنية وحلًا رقميًا متطورًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا المالية، والروبوتات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء مستقبلٍ رقمي آمنٍ ومستدام.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الشركة المتواصل بتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة، وتقديم تجربة استثنائية للزوار تبرز أحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي، ودورها في دعم الاقتصادات الرقمية وتمكين الحكومات والمؤسسات.

تقنيات رائدة لدعم المدن الذكية والمجتمعات المستقبلية

يضم جناح المجموعة في “جيتكس” مجموعة من الحلول المتقدمة في مجالات التنقل الذكي والروبوتات، منها الروبوتات الشبيهة بالبشر، وروبوتات خدمة العملاء، وروبوتات الأمان الصناعي.

وتعرض المجموعة حلولًا مخصصة لدعم أصحاب الهمم، مثل الأطراف الصناعية الذكية والحلول العصبية المعززة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الروبوتات الذاتية للمدن الذكية وروبوتات شبكة الجيل الخامس التي تُسهم في تعزيز بنية المدن المستقبلية.

شبكة 200G PON وقفزة في سرعات الاتصال

أكدت “إي آند” على لسان المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن الفعالية سوف تشهد إطلاق شبكة “200G PON” التي توفر اتصالًا فائق السرعة عبر الألياف الضوئية، مما يعزز ريادة “إي آند” في تطوير الشبكات الثابتة المستقبلية، إلى جانب عروض حيّة لتقنيات الجيل الخامس المتقدمة “5.5G”، وتقنيات الجيل السادس “6G” التي تُعد الخطوة التالية في مسيرة الاتصالات.

وتسلط المجموعة الضوء على حلول متكاملة موجهة للمدن الذكية والصناعات المستدامة، ومنها الاتصالات الحيوية الآمنة، وأتمتة الصناعة 4.0، والبنية التحتية للبيانات.

الصحة الرقمية محور إستراتيجي

لا يقتصر التحول الرقمي على قطاع الاتصالات، لذا تعرض “إي آند” أيضًا منظومة متكاملة من حلول الرعاية الصحية الذكية، ومنها خدمات التطبيب من بُعد، والتشخيص الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصات إدارة البيانات الطبية.

ومن المقرر أن تسهم في رفع جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إليها في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

تجارب غامرة وتقنيات تفاعلية

يحظى زوار جناح المجموعة بتجارب رقمية غامرة تشمل عروضًا هولوغرافية ثلاثية الأبعاد، ومنصات للدفع الرقمي، وتجربة كبسولة تحليل المشاعر بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على محاكاة المحادثات البشرية، وحلول عقارية رقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة إلى تحويل التكنولوجيا من أداة إلى تجربة معيشية متكاملة.

رؤية مستقبلية متكاملة

أكدت “إي آند” على رؤيتها التي تقوم على إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس ضمن منصة ابتكارية متقدمة تطلق حلولًا رقمية جديدة تثري حياة الأفراد وتدعم خطط الحكومات نحو التحول الرقمي الكامل، ويُعد “جيتكس” منصة إستراتيجية لعرض هذه الرؤية أمام شركاء دوليين من شتى القطاعات.