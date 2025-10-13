إكسباند نورث ستار 2025.. in5 تعلن تحقيق تمويلات تتجاوز 9 مليارات درهم

حققت حاضنة الأعمال in5، التابعة لمجموعة تيكوم، إنجازاً جديداً يُضاف إلى مسيرتها الريادية، بعد أن تجاوزت إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن منظومتها 9 مليارات درهم إماراتي منذ إطلاقها، في خطوة تعكس جاذبية دبي المتنامية كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار.

وجاء إعلان هذا الإنجاز خلال فعاليات النسخة العاشرة من معرض “إكسباند نورث ستار 2025“، أكبر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، والمُقام في “دبي هاربور” خلال المدة الممتدة بين 12 و 15 أكتوبر. ويُظهر هذا التطور نمو التمويلات بنسبة قدرها 14% مقارنة بشهر أكتوبر 2024، ما يُبرز الزخم المتواصل في مشهد الابتكار وريادة الأعمال في دبي.

دعم متواصل لاقتصاد دبي القائم على الابتكار

أكد ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أن هذا الإنجاز يعكس الدور المحوري الذي تؤدّيه حاضنة الأعمال in5 في دعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، قائلاً:

“إن كلّ قصة نجاح تحقّقها الشركات الناشئة في منظومتنا الرائدة تسهم في رسم معالم مستقبل واعد ينطلق من دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. ونؤكد من خلال مشاركتنا في معرض (إكسباند نورث ستار 2025) التزامنا الراسخ بدعم وتمكين الجيل الجديد من روّاد الأعمال ذوي الرؤية المستقبلية الطموحة، والذين يسهمون في تطوير مختلف القطاعات وتلبية متطلّبات المستقبل”.

ويُبرز هذا النجاح كيف أصبحت in5 ركيزة رئيسية في بيئة الابتكار بدبي، عبر تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تدعم مراحل النمو كافة.

حاضنة متكاملة تدعم أكثر من 1,100 شركة ناشئة

منذ تأسيسها عام 2013، قدّمت in5 الدعم لأكثر من 1,100 شركة ناشئة في أربعة قطاعات رئيسية، وهي التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم. وتمتلك الحاضنة مواقع إستراتيجية في كلٍ من مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإنتاج، وحيّ دبي للتصميم، ومجمّع دبي للعلوم، لتوفير بيئة متخصصة تتناسب مع طبيعة كل قطاع.

وتُعد in5 جزءاً من منظومة مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير عشرة مجمّعات أعمال متخصصة تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة دبي على مدى أكثر من عقدين، ومن أبرزها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومجمع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم.

نشاط متزايد وابتكارات جديدة في 2025

شهد النصف الأول من عام 2025 نشاطاً مكثفاً داخل حاضنة الأعمال in5، حيث نظّمت 94 فعالية وورشة عمل ركزت على التوجيه والتدريب وتعزيز شبكات التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين.

وخلال مشاركتها في معرض “إكسباند نورث ستار 2025″، سلطت in5 الضوء على عدد من الشركات الناشئة الواعدة ضمن منظومتها، مثل:

“بيل بوي”، التي تطوّر منصّة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتحويل خدمات الضيافة إلى عمليات رقمية.

“جينز”، التي تتيح فرصاً استثمارية موثوقة للأفراد والشركات.

“ماي جيت باس”، التي تُحدث تحولاً في أنظمة تنظيم الزوّار عبر التكامل مع تطبيق “UAE Pass”.



تجارب تمويلية تُعزّز الثقة ببيئة ريادة الأعمال

ويؤكد تسارع قصص النجاح أن in5 تُشكّل منصة مثالية لجذب الاستثمارات إلى الشركات الناشئة في دبي. فقد أغلقت شركة “هيلو إيه آي” جولة تمويل تأسيسي قيمتها 22 مليون درهم، وجمعت شركة “ويتيفاي إيه آي” 5.5 ملايين درهم لتطوير حلول ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وحصلت شركة “آرموار” على 1.8 مليون درهم لإعادة تعريف سوق حقائب السفر الفاخرة.

منصة تربط الأفكار بالاستثمار

تُوفّر in5 بيئة متكاملة تُمكّن رواد الأعمال من الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، مما يسهم في تسريع مراحل التوسع والنمو. كما تأتي مشاركتها في “إكسباند نورث ستار” هذا العام لتأكيد التزامها بتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والابتكار، خاصةً مع مشاركة أكثر من 70 ألف زائر و1,200 مستثمر في نسخة العام الماضي.

وبذلك تُواصل حاضنة الأعمال in5 أداء دورها الحيوي في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد قائم على الإبداع والتكنولوجيا، في وقتٍ تُرسّخ فيه دبي مكانتها كمحور عالمي يجذب الكفاءات والمواهب والأفكار الطموحة من مختلف أنحاء العالم.