“إكسباند نورث ستار 2025”.. كيف تعيد دبي رسم خريطة الاستثمار والشركات الناشئة في عصر الذكاء الاصطناعي؟

تتجه أنظار العالم مجددًا نحو دبي، مع انطلاق فعاليات اليوم الثاني من معرض (إكسباند نورث ستار 2025)، أكبر منصة عالمية تجمع المستثمرين وروّاد الأعمال والشركات الناشئة تحت مظلة (جيتكس جلوبال).

ويأتي هذا الحدث ليعكس الدور المتنامي للإمارات كمركز عالمي للابتكار والتقنيات الناشئة، في وقتٍ وصل فيه حجم الاستثمارات العالمية في رأس المال الاستثماري إلى نحو 368 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مما يؤكد الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية المتزايدة لهذه الفعالية.

البرازيل شريكًا دوليًا.. تحالفات جديدة في الاقتصادات الرقمية:

انطلقت أمس الدورة العاشرة من معرض إكسباند نورث ستار، وتُعدّ هذه الدورة هي أكثر دورة عالمية على الإطلاق في تاريخ المعرض، إذ استقطبت 180 دولة، وشهدت تحالفات إستراتيجية جديدة في قطاع التكنولوجيا، لتجسّد اتساع رقعة منظومة الابتكار حول العالم.

وتحضر البرازيل كشريك رسمي للدولة في هذه الدورة، إلى جانب مشاركات جديدة من الإكوادور وتشيلي، في دلالة على تنامي الحضور اللاتيني في المشهد الرقمي العالمي.

وتمتد فعاليات معرض (إكسباند نورث ستار 2025) حتى يوم 15 من أكتوبر، ويهدف إلى تعزيز تدفقات الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكات عبر الاقتصادات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على رفع مستويات التمويل وتسريع نمو الشركات الناشئة نحو آفاق عالمية جديدة.

Day 1 proved it — Expand North Star is where ideas meet opportunity. The halls were packed, the energy unmatched, and deals were happening everywhere you looked. 🤝 But the best part? It's only going to get better. 🔥

وتشارك البرازيل كشريك الدولة الرسمي الأول في تاريخ الفعالية، بأكثر من 50 شركة ناشئة. وقد أكدت تاتيانا رييرا، المديرة التنفيذية لمكتب (أبيكس برازيل) في دبي – وهي الوكالة الوطنية البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار – أن هذا المعرض لا يقتصر على عرض الشركات الناشئة، بل يشمل “التشارُك في صناعة المستقبل” بين البرازيل والإمارات وبقية العالم، نظرًا إلى أن البرازيل تُعدّ اليوم موطنًا لأحد أكبر منظومات الشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري في العالم، وذلك مع أكثر من 20,000 شركة ناشئة فيها.

“إكسباند نورث ستار 2025” يجذب قوًى عالمية جديدة:

منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2016، عزز (إكسباند نورث ستار) مكانته وسمعته كملتقى عالمي، فاستقطب باستمرار نخبة من المؤسسين والمستثمرين وروّاد الأعمال وقادة الأعمال والشركاء الإستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، بما يشمل دولًا تسجل حضورها أول مرة.

ومن بين المشاركين الجدد، تبرز الإكوادور عبر مشاركة 22 شركة، منها 20 شركة ناشئة تقدّم حلولًا متقدمة تمتد من الخدمات المصرفية المعززة بالذكاء الاصطناعي إلى التقنيات الطبية المتقدمة.

وقد أكد فيليبي ريبادينيرا، سفير الإكوادور في الإمارات، أن بلاده ترى في دبي منصة مثالية لتعزيز شراكاتها التقنية، مشيرًا إلى خطة توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء “ممر لوجستي للتكنولوجيا” مع الإمارات خلال القمة العالمية للحكومات المقبلة.

كما تسجل تشيلي حضورها الأول في (إكسباند نورث ستار 2025) عبر 12 شركة خدمات تغطي قطاعات متنوعة وحيوية تشمل: التعدين والتعليم والتمويل والإنشاءات والترفيه.

ومن المقرر أن تسهم “قمة الابتكار بين تشيلي ودبي”، التي سيستضيفها الجناح التشيلي، في تعزيز حضور تشيلي في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، دعمًا لمسار تنويع الصادرات التشيليّة.

بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة، تُعدّ الفعالية حدثًا جاذبًا لكبار المستثمرين العالميين في رأس المال الاستثماري والملكية الخاصة، الساعين بلهفة إلى اكتشاف الشركات التي ستنضم قريبًا إلى فئة (اليونيكورن) أي الشركات التي يتجاوز تقييمها مليار دولار.

(جيتكس جلوبال 2025) و(إكسباند نورث ستار 2025) يعززان النفوذ الاقتصادي العالمي:

يشهد كل من (جيتكس جلوبال 2025) و(إكسباند نورث ستار 2025) حضورًا استثنائيًا لما يصل إلى 1,200 مستثمر تتجاوز قيمة الأصول المُدارة لديهم حاجز 1.1 تريليون دولار أمريكي، في انعكاس صارخ للأثر الاقتصادي والنفوذ العالمي غير المسبوق للحدثين.

وفي هذا السياق، أشاد الدكتور يورج جوشين، الرئيس التنفيذي لـ (كي إف دبليو كابيتال)، بالتركيز الإستراتيجي لدولة الإمارات على الابتكار وبناء منظومات رقمية متكاملة، عادًّا إياها شريكًا مثاليًا للراغبين في توسيع فرصهم انطلاقًا من الأسواق الأوروبية.

وقد وقّع مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض (إكسباند نورث ستار 2025) خلال اليوم الأول من المعرض، حزمة من الشراكات الإستراتيجية مع عدد من الجهات الدولية الرئيسية، شملت: تفاهمات مع شركة (بريسايت) الإماراتية، و(28 ديجيتال)، و(أبيكس برازيل)، وغرفة التجارة والصناعة في صربيا.

MoU Signing: Thomas Pramotedham, CEO of Presight (a @G42ai company), and Trixie LohMirmand, EVP of @DWTCOfficial, have signed a strategic MoU to deepen collaboration and unlock new opportunities.

وتُرسِّخ هذه الشراكات مكانة مركز دبي التجاري العالمي كمنصة عالمية شاملة انطلق منها أكثر من 8,000 مؤسس لتوسيع أعمالهم على مدى السنوات الماضية.

ويجسد جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار بوضوح الطموح الجريء لحكومة دبي في رعاية الابتكار واستقطاب المواهب العالمية، مع التطلّع إلى توفير 30,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وإيجاد ما لا يقل عن 10 شركات يونيكورن (شركات يتجاوز تقييمها مليار دولار) بحلول عام 2031.

وبينما تتجه أنظار العالم نحو مستقبل الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي، يثبت (إكسباند نورث ستار 2025) أنه ليس مجرد منصة لعرض الشركات الناشئة، بل هو جسر عالمي لصناعة الغد الرقمي، تنطلق منه قصص نجاح جديدة من دبي إلى العالم.