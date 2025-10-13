“إسعاف دبي” يوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز سرعة الاستجابة وجودة الخدمات

في إطار سعيها إلى توظيف أحدث التقنيات الذكية في تطوير خدماتها الميدانية، عرضت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف “إسعاف دبي” مشروعًا مبتكرًا خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025 المقام حاليًا في دبي، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بمستوى التخطيط الإستراتيجي وتحسين كفاءة توزيع الموارد عبر نموذج تنبئي متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي المكاني (Geospatial AI).

نموذج مبتكر للتنبؤ بحجم طلب خدمات الإسعاف

طُوّر النموذج الجديد للاستفادة من قدرات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحليل كميات كبيرة من البيانات التشغيلية، تشمل بلاغات الحالات الطارئة، ومواقع محطات الإسعاف الحالية، وشبكات الطرق، بالإضافة إلى بيانات التعداد السكاني والتوزيع الديموغرافي، وذلك بهدف التنبؤ بحجم طلب خدمات الإسعاف حتى نهاية عام 2026.

ويساعد النموذج الجديد فرق العمل في تقييم وتطوير نماذج التوزيع والتغطية الحالية بما يناسب النمو السكاني والعمراني المتوقع في الإمارة، كما يساهم في تحديد أفضل المواقع لإنشاء محطات إسعاف جديدة، لتعزيز سرعة الاستجابة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

دعم رؤية دبي للتحول الرقمي

أكد مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بتوجهات حكومة دبي في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة ضمن منظومة التحول الرقمي الحكومي. وأضاف أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تعزيز قدرة المؤسسة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دقيقة وفعالة.