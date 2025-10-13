“أوريكس لابز” تطلق درعها السيبراني “إيكو” لاكتشاف الاختراقات ومنعها في “جيتكس جلوبال 2025”

في ظل توجّه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطني، أعلنت شركة “أوريكس لابز ORYXLABS”، المتخصصة في حماية المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة والتابعة لمجموعة “ايدج”، إطلاق منصتها الجديدة “إيكو ECHO”، التي تُعد أول منصة مؤتمتة بالكامل لاكتشاف الاختراقات ومنعها بنحو استباقي.

وجاء الكشف عن المنصة خلال فعاليات “جيتكس جلوبال 2025” في دبي، وهو أبرز حدث تقني في المنطقة، إذ عرضت الشركة نموذجًا متطورًا يجسّد توجهها نحو تعزيز جاهزية المؤسسات ضد الهجمات الرقمية المتنامية التي تشهدها بيئة الأعمال حول العالم.

منصة مؤتمتة بقدرات ذكية

تتميّز منصة “إيكو” بتقديم رؤية مستقلة ومحايدة للحوادث الأمنية من خلال مراقبة نشاط الشبكات ونظام أسماء النطاقات (DNS) من خارج البنية التحتية للمؤسسات، وهو ما يمنح فرق الأمن السيبراني قدرة فريدة على اكتشاف التهديدات قبل أن تصل إلى الأنظمة الداخلية.

وتعمل المنصة على تعطيل البنى التحتية الضارة لأنظمة التحكم والسيطرة (C2) بنحو استباقي، الأمر الذي يحدّ قدرة المهاجمين على تنفيذ هجماتهم أو التسبب بأضرار واسعة النطاق.

ذكاء اصطناعي يواجه التهديدات في مراحلها المبكرة

بالاعتماد على تقنيات تعلّم الآلة، تُتيح المنصة اكتشاف التسللات الإلكترونية واحتوائها ومعالجتها خلال مدد زمنية قصيرة جدًا، مع تقليل الحاجة إلى التدخل البشري المباشر. وتوفر المنصة إعدادات قابلة للتخصيص تُمكّن المؤسسات من تكييف المنصة مع متطلباتها الأمنية الخاصة، مما يجعلها مناسبة لمختلف القطاعات الحيوية، ومنها البنية التحتية والطاقة والخدمات المالية.

رصد تسريبات البيانات في الوقت الفعلي

تُعد قدرة “إيكو” على رصد تسريب البيانات والمعلومات الحساسة في الوقت الفعلي من أبرز مميزاتها، إذ يمكنها تتبع محاولات التسريب حتى تلك التي تنشأ من سلاسل التوريد أو الشركاء الموثوقين، وهي نقطة ضعف أصبحت تشكّل تحديًا متزايدًا للشركات العالمية.

تمكين الدفاعات السيبرانية في الإمارات

قال روجيريو ليموس، الرئيس التنفيذي لشركة أوريكس لابز: “تعد منصة (إيكو) جزءًا من رسالة (أوريكس لابز) الهادفة إلى تمكين فرق الأمن السيبراني من امتلاك أحدث الحلول التقنية لتقييم بيئاتهم ومراقبتها وحمايتها. ومن خلال الرؤى القابلة للتنفيذ والأتمتة الكاملة، ستعزز (إيكو) قدرات الدفاع لدى الجهات الحيوية في دولة الإمارات وخارجها”.

ويعكس هذا التوجه رغبة “أوريكس لابز” في إرساء معايير جديدة في مجال الأمن الرقمي الإقليمي، ضمن منظومة “إيدج” التي تعمل على توطين التكنولوجيا الدفاعية وتطوير حلول سيبرانية متقدمة قادرة على حماية الأصول الحيوية للدولة.

إرث من الابتكار في الأمن السيبراني

تُواصل “أوريكس لابز” تعزيز مكانتها في سوق الأمن الرقمي من خلال مجموعة حلولها الحائزة على جوائز مثل “DNS FIREWALL” و “DISCOVERY”، التي تُركّز على إدارة سطح الهجوم، وتقييم المخاطر، ومراقبة نظام أسماء النطاقات وحمايته.

ويُشكّل إطلاق “إيكو” امتدادًا طبيعيًا لهذا النهج الابتكاري، في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى حلول مؤتمتة قادرة على مواجهة تهديدات رقمية تتطور بوتيرة غير مسبوقة.