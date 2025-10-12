منصة حكومة عجمان تتلألأ في “جيتكس جلوبال 2025”.. الابتكار الرقمي يخدم الإنسان ويستشرف المستقبل

في خطوة إستراتيجية تؤكد التزامها الراسخ بالتحول الرقمي الشامل، تُجدد حكومة عجمان حضورها القوي في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها كبرى الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، لتعرض أحدث إنجازاتها الرقمية ومشاريعها الذكية المبتكرة، مؤكدة أن الابتكار والتكامل التقني هما الطريق لتقديم خدمة أذكى ومجتمع أسعد.

ويُقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 من أكتوبر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية.

وأكدت حكومة عجمان أن حضورها في هذا الحدث العالمي يأتي لتسليط الضوء على المبادرات النوعية الرائدة التي أطلقتها الإمارة في مجالات التحول الرقمي والخدمات الذكية. وتشهد منصة الحكومة هذا العام مشاركة واسعة من الجهات الحكومية التي تعرض مشاريعها الرائدة وتجاربها الناجحة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الهادفة إلى دعم التكامل بين المؤسسات الحكومية ودفع مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان إلى آفاق جديدة.

الرؤية الموحدة.. عجمان الرقمية تؤكد التزامها بحكومة المستقبل:

أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن مشاركة حكومة عجمان في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ التحول الرقمي كنهج مستدام للحكومة المستقبلية. مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تنطلق من قناعة راسخة بأن الابتكار والتكامل التقني هما الركيزتان الأساسيتان لبناء خدمات أكثر ذكاءً ومجتمع أكثر سعادة.

وأضاف أن دائرة عجمان الرقمية، ومن خلال قيادتها وتنظيمها لمشاركة الجهات الحكومية كافة تحت مظلة واحدة، تؤكد التزام حكومة عجمان بروح العمل الجماعي والتكامل المؤسسي، بما يعزز حضور الإمارة في أبرز المحافل العالمية، ويعكس رؤيتها في تقديم تجربة موحدة ومتكاملة تعبّر عن مسيرة التحول والتطور نحو مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا.

تشارك حكومة عجمان في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 في دبي، من خلال منصة متكاملة تجمع تحت مظلتها عدداً من الدوائر والهيئات الحكومية، لعرض أحدث الخدمات الرقمية والمشاريع المبتكرة التي تعكس جهود الإمارة في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية.

وشدّد الشيخ راشد بن عمار النعيمي على أن (جيتكس جلوبال) ليس مجرد معرض للتقنية، بل منصة عالمية تُروى من خلالها قصة نجاح حكومة عجمان، بما تتضمنه من إنجازات ومشاريع طموحة تؤكد أن الإنسان هو محور كل مبادرة وكل تطوير. وأشار إلى أن المشاركة تأتي في إطار استشراف مستقبلٍ أكثر استدامة وابتكارًا لإمارة عجمان ولدولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية لبناء مجتمع رقمي رائد عالميًا.

السياحة الرقمية.. ركيزة للتقدم الاقتصادي ومستقبل عجمان المستدام:

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، الرؤية الإستراتيجية للإمارة، قائلًا: “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن التحول الرقمي ليس مجرد خيار، بل هو ركيزة رئيسة للتقدم والتطور في هذا العصر، وأداة لا غنى عنها في دفع مسيرة الارتقاء بالقطاع السياحي والاقتصاد الوطني إلى صدارة المشهد العالمي”.

وأضاف: “من هذا المنطلق، نواصل توجيه كافة جهودنا وطاقاتنا نحو تشجيع الإبداع والابتكار الجذري في العمل المؤسسي، وتطوير المنظومة السياحية المحلية. ويعكس هذا المسار رؤيتنا الإستراتيجية الطموحة للنهوض بواقع القطاع السياحي في الإمارة، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية وضمان مستقبل تنموي مزدهر ومستدام لأجيالنا القادمة”.

شرطة عجمان.. الأمن الذكي والخدمات الاستباقية في عصر الابتكار:

أكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، أن مشاركة الشرطة في جيتكس جلوبال 2025 تجسد حرص القيادة العامة على مواكبة أحدث الابتكارات التقنية وتسخيرها بنحو فعال لتطوير منظومة العمل الشرطي والخدمات الذكية. وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في انسجام تام مع رؤية حكومة عجمان الطموحة وتوجهات وزارة الداخلية نحو تعزيز التحول الرقمي الشامل.

وأضاف سعادته قائلًا: “تمثل مشاركتنا في هذا الحدث التقني العالمي منصة حاسمة لعرض أبرز إنجازات شرطة عجمان في توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة”. وشدد على حرصهم على الاطلاع على أحدث الحلول العالمية في الأمن السيبراني، والتحول الذكي، وتكنولوجيا المستقبل، بما يدعم استدامة التميز والابتكار في الأداء المؤسسي.

عجمان جاهزة للمستقبل عبر خدمات رقمية استباقية محورها الإنسان:

أكدت الدكتورة عهود علي شهيل، المدير العام لدائرة عجمان الرقمية، أن مشاركة حكومة عجمان في معرض “جيتكس جلوبال 2025” تعكس التزامًا لا يتوقف بمواكبة أحدث التحولات التقنية وتبني الابتكارات الرقمية، بهدف واضح هو تعزيز تجربة المتعاملين ودعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وأضافت: “يجسد وجودنا في منصة موحدة روح العمل الحكومي المتكامل الذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية استباقية، وموثوقة، وسهلة الوصول، محورها الإنسان”.

وتابعت: “نطمح من خلال هذه المشاركة إلى إبراز جاهزية عجمان للمستقبل عبر عرض مشاريع نوعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية عجمان 2030، وتعكس قدرة الحكومة على استشراف التوجهات التقنية وتسخير الذكاء الاصطناعي والتحليلات المستقبلية في تطوير الخدمات الحكومية”.

واختتمت بالقول: “نؤمن بأن جيتكس يشكل فرصة إستراتيجية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستلهام أفكار جديدة تدفع مسيرة التحول الرقمي نحو مزيد من التميز والاستدامة”.

ومن ثم؛ تؤكد مشاركة حكومة عجمان في (جيتكس جلوبال 2025) المكانة الريادية التي باتت تحتلها الإمارة في مشهد التحول الرقمي الحكومي، لكونها نموذجًا ملهمًا في التكامل بين المؤسسات، والالتزام بتسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإنسان والمجتمع. ومن خلال منصتها الموحدة، تقدم عجمان للعالم نموذجًا لحكومة المستقبل، القائمة على الابتكار، والتعاون، والاستدامة.