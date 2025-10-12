مستقبل التعليم في الإمارات بقيادة الذكاء الاصطناعي.. ابتكارات تعليمية جديدة في جيتكس 2025

تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كرائدة في مجال التعليم الذكي والتحول الرقمي، إذ تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تقديم نموذج متكامل للمدارس المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وتأتي مشاركة الوزارة في معرض جيتكس جلوبال 2025 – أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – لتعكس التزامها بتطوير مهارات الطلبة والمعلمين على حد سواء، وفتح آفاق جديدة للابتكار في العملية التعليمية.

نحو مستقبل يصنع المهارة

تشارك الوزارة هذا العام تحت شعار “نحو مستقبل يصنع المهارة”، الذي يعكس رؤيتها في تمكين الطلبة والمعلمين بأحدث الأدوات الرقمية. وتهدف هذه المبادرة إلى تصميم بيئة تعليمية متطورة تعزز التعلم التفاعلي وتدعم اكتساب المهارات الجديدة، مع التركيز في دمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية لتجربة تعليمية أكثر تخصيصًا وفاعلية.

عرض جهود دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم

أكد سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن مشاركة الوزارة في معرض جيتكس جلوبال 2025 تمثل خطوة هامة لإبراز جهود دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإبراز ريادة الإمارات في بناء منظومة تعليمية رقمية متكاملة. وأشار القاسم إلى أهمية تبادل الخبرات مع قادة التكنولوجيا العالميين واستكشاف أحدث الحلول الذكية التي تدعم المعلمين والطلبة على حد سواء.

على مدار خمسة أيام، نستعرض في منصة #وزارة_التربية_والتعليم أحدث الابتكارات والمشاريع التعليمية التي تسهم في تشكيل مستقبل التعليم.#جيتكس_جلوبال2025 pic.twitter.com/m9k2jFzylJ — وزارة التربية والتعليم (@MOEUAEofficial) October 12, 2025

أبرز المشاريع الرقمية والابتكارات الطلابية

ضمن مشاركة الوزارة في جيتكس جلوبال 2025 ستعرض عددًا من المشاريع المبتكرة، أبرزها:

منصة “صديق التعلّم” المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تهدف إلى تخصيص المحتوى التعليمي وفق احتياجات كل طالب، لتوفير تجربة تعلم فردية وفعّالة.

تهدف إلى تخصيص المحتوى التعليمي وفق احتياجات كل طالب، لتوفير تجربة تعلم فردية وفعّالة. منصة “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي”: تسعى إلى تعزيز القيم الأخلاقية في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتعليم الطلبة المسؤولية الرقمية.

تسعى إلى تعزيز القيم الأخلاقية في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتعليم الطلبة المسؤولية الرقمية. ابتكارات طلابية مستدامة: مشاريع توظف التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة والابتكار، بما يعكس قدرات الطلبة على تحويل المعرفة إلى حلول عملية.

التحول النوعي للمدارس الحكومية

تسعى الوزارة من خلال هذه المشاركة أيضًا إلى تسليط الضوء على التحول النوعي الذي تشهده المدارس الحكومية في الإمارات، ويتضمن ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف المراحل الدراسية، وتوفير بيئات تعليمية محفزة على الإبداع والابتكار، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلي.