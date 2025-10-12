“طرق دبي” تعيد هندسة مستقبل التنقّل بالذكاء الاصطناعي في “جيتكس جلوبال 2025”

في مشهدٍ يُجسّد تطلعات دبي نحو الريادة في المدن الذكية، تشارك هيئة الطرق والمواصلات في دبي بمنصة استثنائية ضمن فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي سيينطلق غدًا في في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم 17 من أكتوبر الجاري.

وتُعدّ مشاركة الهيئة هذا العام شهادة حية على التزام دبي بأن تكون “أذكى وأسعد مدينة في العالم”، مقدمةً حزمة من المشاريع الرائدة التي تعيد تعريف مفهوم التنقل الذكي والمستدام، وتنتقل بالخدمات من مجرد حلول رقمية إلى حلول تنبئية ذاتية اتخاذ القرار.

طرق دبي تعرض 11 مشروعًا مبتكرًا للتنقل الذكي:

تعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي 11 مشروعًا ومبادرة نوعية تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبئية. وتتمحور هذه المشاريع حول تحويل المنظومة التشغيلية ورفع جودة حياة السكان والزوار، وتشمل:

شبكة المركبات الذكية (UTC-UX Fusion): نظام متكامل لإدارة الإشارات المرورية عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظية، أسهم في خفض زمن التأخير بنسبةتبلغ 25% والتكاليف التشغيلية بنحو 30%.

نظام متكامل لإدارة الإشارات المرورية عبر الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات اللحظية، أسهم في خفض زمن التأخير بنسبةتبلغ 25% والتكاليف التشغيلية بنحو 30%. الفحص الآلي 360 (AutoCheck360): نظام يعتمد على الرؤية الحاسوبية لتقليص زمن فحص المركبات من 17 دقيقة إلى 7 دقائق، ورفع دقة الفحص والسلامة على الطرق.

نظام يعتمد على الرؤية الحاسوبية لتقليص زمن فحص المركبات من 17 دقيقة إلى 7 دقائق، ورفع دقة الفحص والسلامة على الطرق. الترام بلا سكة: ابتكار جديد في النقل الجماعي الذكي يعتمد على تقنيات LiDAR وGPS والملاحة البصرية لتشغيل الترام دون مسارات ثابتة، بكفاءة تشغيلية أعلى وتكلفة أقل.

ابتكار جديد في النقل الجماعي الذكي يعتمد على تقنيات LiDAR وGPS والملاحة البصرية لتشغيل الترام دون مسارات ثابتة، بكفاءة تشغيلية أعلى وتكلفة أقل. نظام السكك الحديدية الآمنة (ARIIS): أول نظام في المنطقة يستخدم التحليلات الذكية والمسح الليزري لاكتشاف العيوب بدقة ميكروية، مما خفّض زمن الفحص بنسبة تبلغ 70% ورفع معايير الأمان في تشغيل مترو دبي.

أول نظام في المنطقة يستخدم التحليلات الذكية والمسح الليزري لاكتشاف العيوب بدقة ميكروية، مما خفّض زمن الفحص بنسبة تبلغ 70% ورفع معايير الأمان في تشغيل مترو دبي. منصة النقل الذكية لمدن آمنة: منظومة مركزية تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة النقل التجاري ودراجات التوصيل والحافلات المدرسية وإدارتها، عبر تحليل السلوك المروري لحظيًا.

منظومة مركزية تعتمد على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لمراقبة النقل التجاري ودراجات التوصيل والحافلات المدرسية وإدارتها، عبر تحليل السلوك المروري لحظيًا. التاكسي الجوي (جوبي S4): مشروع مستقبلي للتنقل الجوي داخل المدينة، يختصر زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا إلى نحو 10 دقائق فقط.

مشروع مستقبلي للتنقل الجوي داخل المدينة، يختصر زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا إلى نحو 10 دقائق فقط. قنوات الهيئة الرقمية: تشمل تطبيق (سهيل)، وهو القناة الرقمية المشتركة والموحدة للتنقل في دبي، إذ يتيح للمستخدمين الوصول الشامل إلى كافة وسائل النقل العامة والخاصة ضمن منصة واحدة. بالإضافة إلى تطبيق الهيئة الذكي (RTA Dubai)، الذي يُصنَّف كواحد من أكثر التطبيقات شمولية على مستوى الحكومات الذكية، إذ يجمع خدمات التراخيص، والمواقف، ودفع المخالفات، والتصاريح، ضمن واجهة استخدام موحدة.

هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشارك بمنصة متميزة ضمن فعاليات معرض (جيتكس 2025)، الحدث الأضخم عالمياً في مجال التكنولوجيا والتحوُّل الرقمي، وتستعرض خلال مشاركتها 11 مشروعاً ومبادرة رائدة تُجسّد ريادتها في تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحلول التنبؤية.

@RTA |… pic.twitter.com/25VmOqqjVM — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 12, 2025

كما تشمل المشاريع منصة الحلول المرورية الذكية، ومختبر دبي للتنقُّل، والأكشاك التفاعلية الذكية، التي تتيح التواصل المرئي الفوري مع موظفي إسعاد المتعاملين، وهو ما يجسد رؤية الهيئة الثابتة في تقديم خدمات رقمية شمولية واستباقية وومرتكزة على تسهيل حياة الإنسان.

مصنع الذكاء الاصطناعي:

يُمثل مصنع الذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات منصة إستراتيجية فارقة، تُجسد الابتكار الحكومي المؤسسي الرائد في بناء القدرات المتخصصة في مجالات البيانات والتعلّم الآلي. إذ يضم المصنع نخبة من الخبراء المتخصصين الذين يعملون على تطوير أنظمة ذكية وتعلّمية متقدمة، هدفها تحسين العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بنحو جذري.

ويعمل هذا المصنع كبيئة بحث وتطوير متقدمة (R&D)، مكرسة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع تطبيقية ملموسة تُعزز مستقبل النقل الذكي في دبي. ويبرز هذا التوجه بوضوح حرص الهيئة على الابتكار المستدام والاستثمار في الكفاءات البشرية لقيادة مسيرة التحول الرقمي والارتقاء بقطاع النقل في الإمارة.

استشراف مستقبل النقل:

تعكس مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في دبي في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، التزامها العميق بتسريع وتيرة التحول الذكي للنقل، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في التقنيات المستقبلية. فمن خلال هذه المشاريع، تُجسّد الهيئة نموذجًا يحتذى به في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامةً وإنسانية، إذ يصبح النقل ليس مجرد وسيلة للحركة، بل منظومة متكاملة تعزّز جودة الحياة وتستشرف المستقبل.