“دبي الصحية” تكشف عن مشاريع رقمية مبتكرة في “جيتكس جلوبال 2025”

تشارك مؤسسة “دبي الصحية” في فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025” بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تستعرض مجموعة من أحدث مشاريعها الرقمية المبتكرة، وتسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التحول الذكي في قطاع الرعاية الصحية بالإمارة، عبر حلول متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية والارتقاء بتجربة المرضى.

منصة عالمية لاستشراف مستقبل الصحة الرقمية

يُعد “جيتكس جلوبال” أحد أكبر معارض التكنولوجيا في العالم، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات العالمية والجهات الحكومية ورواد الابتكار، مما يجعله منصة مثالية لعرض أحدث التقنيات وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تسريع التحول الرقمي في شتى القطاعات، ومنها قطاع الصحة.

معاً، نرتقي بصحة الإنسان.

زوروا جناح دبي الصحية في جيتكس جلوبال 2025. ⌚️10 صباحاً

🗓️ 13 – 17 أكتوبر 2025

📍القاعة 16، جناح حكومة دبي في مركز دبي التجاري العالمي pic.twitter.com/xZHNVMqFEP — Dubai Health (@DubaiHealth) October 12, 2025

وأكد عاطف البريكي، المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في “دبي الصحية”، أن المشاركة في “جيتكس جلوبال 2025” تجسد التزام المؤسسة الراسخ بتوظيف التقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دبي لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل.

مشاريع مبتكرة تقود التحول الصحي

تستعرض “دبي الصحية” ضمن جناح حكومة دبي ثلاثة مشاريع رقمية رائدة تعكس توجهها نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية:

مشروع VIRUFY: وهو تطبيق ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمم لإجراء فحوصات أولية سريعة للكشف المبكر عن الأمراض التنفسية المعدية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويدعم الوقاية المجتمعية.

مشروع Virtual ICU: وهو نظام افتراضي متطور يهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية للأطفال ومتابعتهم في بيئة رقمية آمنة ومتقدمة، مما يسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية من بُعد.

مشروع "الموظف الافتراضي للقبول الجامعي": وهو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، توفر دعمًا فوريًا ومتواصلًا على مدار الساعة للرد على استفسارات الطلبة والمتقدمين حول برامج القبول ومتطلبات التسجيل والمنح الدراسية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذراع التعليمية لـ "دبي الصحية".

نحو نظام صحي متكامل قائم على الذكاء

وتعكس هذه المشاريع التزام “دبي الصحية” بدعم رؤية دبي للتحول إلى مؤسسة ذكية متكاملة تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسريع التشخيص، وتحسين دقة اتخاذ القرار الطبي، وتقليل أوقات الانتظار، ورفع كفاءة الكوادر الصحية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرات في تحسين تجربة المرضى بنحو ملموس، من خلال تقديم خدمات استباقية وسريعة وذات جودة عالية، الأمر الذي يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية الذكية.

وترمي “دبي الصحية” عبر تنفيذ هذه المشاريع إلى تبني أفضل الممارسات في مجال الطب الرقمي وتطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات القطاع الصحي.

ويؤدي الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في هذه المنظومة من خلال تمكين الأطباء من التنبؤ بالمخاطر الصحية مبكرًا وتحسين دقة التشخيص ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في المستشفيات والمراكز الطبية.