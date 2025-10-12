“جيتكس جلوبال 2025”.. كيف يعيد مجلس الأمن السيبراني تعريف قواعد حماية الاقتصاد الرقمي؟

في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي المتسارع، لم يَعد الأمن السيبراني مجرد طبقة حماية تقنية، بل تحوّل إلى خط دفاع إستراتيجي لضمان السيادة الرقمية ومرونة الاقتصادات الوطنية. ومع انطلاق فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، الحدث التقني الأكبر عالميًا، تتجه الأنظار نحو مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات.

وتكتسب مشاركة مجلس الأمن السيبراني في المعرض أهمية قصوى، إذ تُعدّ تأكيدًا أن الأمن السيبراني هو الركيزة الأساسية لنجاح أي تحول رقمي. ويكشف المجلس خلال المعرض عن أحدث إستراتيجياته المصممة لترسيخ الأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي ومنصات الابتكار الرقمية. وتؤكد هذه الجهود المساعي الحثيثة إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، مع إيلاء أهمية قصوى لضمان حماية البنى التحتية الرقمية الحيوية.

ويُعدّ (جيتكس جلوبال) تاريخيًا البوابة الرئيسية، التي تجمع المبدعين والمستثمرين والشركات الناشئة لتبادل الخبرات والتعاون في مجال التكنولوجيا لأكثر من أربعة عقود. وتأتي فعاليات هذا العام لتسلط الضوء بنحو خاص على أحدث ابتكارات عمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجالات حاسمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المستدامة.

مبادرات رائدة لتعزيز الحوكمة ومواجهة التهديدات:

لمواجهة التحديات السيبرانية الفعالة، يكشف مجلس الأمن السيبراني عن مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة التي تهدف إلى رفع مستوى المرونة السيبرانية للدولة، وتشمل:

منصات تداول المعلومات: يعرض المجلس منصات متقدمة لتداول معلومات الأمن السيبراني، ومن أبرزها: منصة الامتثال والحوكمة، ومنصة الكرة البلورية (Crystal Ball).

يعرض المجلس منصات متقدمة لتداول معلومات الأمن السيبراني، ومن أبرزها: منصة الامتثال والحوكمة، ومنصة الكرة البلورية (Crystal Ball). دعم الابتكار والمهارات: يقدم المجلس فعاليات لتعزيز الوعي الرقمي وتطوير الكفاءات، تشمل: مسابقة التقط العلم (capture the flag) لتشجيع وتحدي المواهب في بيئة محاكاة واقعية. بالإضافة إلى أنشطة الابتكار من خلال مبادرة سايبر (E71) لدعم الشركات الناشئة والأفكار الجديدة في مجال الأمن الرقمي.

بناء الشراكات الدولية كخط دفاع:

يعقد المجلس خلال (جيتكس جلوبال 2025) عدة ورش عمل وندوات تتناول مواضيع حساسة مثل: حماية البيانات، والتعامل مع الهجمات الإلكترونية المتقدمة. وعلاوة على ذلك؛ يركز المجلس على تعزيز التعاون الدولي من خلال:

مناقشة سبل تطوير التعاون الدولي: يستضيف المجلس خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المشتركة في الفضاء الإلكتروني.

يستضيف المجلس خبراء ومتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات المشتركة في الفضاء الإلكتروني. عقد الشراكات مع القطاع الخاص: يعرض المجلس الشراكات، التي أبرمها مع أبرز شركات التقنية العالمية، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة من خلال عروض (نورث ستار) المخصصة للشركات الناشئة في المجال.

وقد أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الأهمية المحورية لمعرض (جيتكس جلوبال 2025)، واصفًا إياه بأنه منصة رئيسية وحيوية، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات العالمية، بهدف مشترك يتمثل في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة للجميع. وشدد على التزام دولة الإمارات الثابت بدعم الابتكارات الرائدة في هذا المجال الحيوي.

وأشار الكويتي إلى أن المعرض يشهد هذا العام تجمعًا استثنائيًا يضم كبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والشركات الناشئة الواعدة، إلى جانب أبرز الجهات الحكومية، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات الفائقة التطور وأكثرها تأثيرًا في عالم تكنولوجيا المعلومات من شتى أنحاء العالم.

Dozens of sessions, one mission: to redefine the future of cybersecurity.

Join us at Cyber Base Village during GITEX GLOBAL 2025, and witness the evolution of digital defence in action.

📅 15, 16 & 17 October

📍Dubai World Trade Centre, Hall 23

Register now:… pic.twitter.com/tIokY0Ss7H — Cyber Security Council (@cscgovae) October 12, 2025

ومن ثم؛ تؤكد مشاركة مجلس الأمن السيبراني في جيتكس جلوبال 2025، أن حماية التحول الرقمي لدولة الإمارات هو أولوية وطنية قصوى، وأن الإستراتيجية المتبعة تعتمد على ركيزتين أساسيتين، هما: الابتكار المحلي في أدوات الحوكمة والاستباقية، وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.

الذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد في جيتكس جلوبال 2025:

تتواصل الاستعدادات المكثفة لانطلاق معرض (جيتكس جلوبال 2025) خلال المدة الممتدة من 13 إلى 17 من أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي، في نسخة توصف بأنها الأكبر والأكثر تركيزًا على الذكاء الاصطناعي في تاريخ المعرض.

يأتي المعرض هذا العام تحت شعار واضح: (الذكاء الاصطناعي يتصدر كل شيء). وفي ظل هذا الشعار، يتحوّل جيتكس إلى ساحة عالمية حيّة تعرض أحدث تجارب الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدًا رؤية جديدة تركز على كيفية تحويل التكنولوجيا من مجرد أدوات إلى شبكات حية ومترابطة مهمتها دفع عجلة الإنتاجية إلى آفاق وقدرات غير مسبوقة.