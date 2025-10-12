جيتكس جلوبال 2025.. الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل مستقبل القطاع الضريبي في الإمارات

تواصل الجهات الحكومية في الإمارات تبني أحدث التقنيات الذكية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسهيل المعاملات الحكومية. وفي هذا الإطار، تستعد الهيئة الاتحادية للضرائب للمشاركة في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لعرض مجموعة من المبادرات المتقدمة التي تعزز كفاءة القطاع الضريبي وتسرّع التحول نحو خدمات رقمية أكثر ذكاءً وابتكارًا.

مشاركة إستراتيجية في أكبر حدث تقني في العالم

أكد سعادة خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن مشاركة الهيئة في جيتكس جلوبال 2025 تمثل فرصة محورية للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنية العالمية، خاصة في القطاع الضريبي، وتوظيف هذه التقنيات في تطوير بنية الهيئة الرقمية وخدماتها.

وأضاف أن الهيئة تواصل توسيع اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة أنظمتها التشغيلية، وتسريع الإجراءات الضريبية، وضمان أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات.

كما أوضح البستاني أن الهيئة ستسلط الضوء خلال المعرض على رؤيتها التطويرية الشاملة التي تتماشى مع إستراتيجية حكومة دولة الإمارات للتحول الذكي، والتي تهدف إلى تقديم خدمات رقمية استباقية وسلسة.

كما ستعرض الهيئة خططها المستقبلية التي تهدف إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

انضموا إلينا في معرض جيتكس جلوبال 2025 للتعرّف على أحدث الخدمات المبتكرة المُصممة خصيصاً لتبسيط العمليات الضريبية وتعزيز تجربة دافعي الضرائب. اكتشفوا أحدث الابتكارات التي تُعيد تشكيل مستقبل الخدمات الضريبية في دولة الإمارات. سنكون بانتظاركم في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى… pic.twitter.com/fh3m3gD0pH — Federal Tax Authority – الهيئة الاتحادية للضرائب (@uaetax) October 12, 2025

خمس مبادرات ضريبية مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

تشارك الهيئة الاتحادية للضرائب في «جيتكس جلوبال 2025» بخمس مبادرات ضريبية في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل:

1- تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

مبادرة تهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لدعم الامتثال الضريبي من خلال تحليل البيانات بطرق أكثر دقة وذكاء.

2- روبوت المحادثة “FTA GPT”

روبوت للرد الفوري على الاستفسارات الضريبية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي؛ مما يساهم في رفع كفاءة العمليات الداخلية للهيئة.

3- أتمتة طلبات التوضيحات الضريبية

مبادرة تعتمد على تقنية الأتمتة الروبوتية للعمليات (RPA) لتسريع معالجة طلبات التوضيحات الضريبية.

4- تحديث المساعِدة الافتراضية (تارا)

تحديثات جديدة للمساعِدة الافتراضية (تارا) تتيح للمستخدمين الحصول على إجابات فورية عن الإجراءات والتشريعات الضريبية؛ مما يعزز الوعي الضريبي ويسهّل الوصول إلى المعلومات.

5- دليل إثبات المفهوم لمبادرات الذكاء الاصطناعي

مبادرة تعرض مشاريع تجريبية للهيئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمهيدًا لتوسيع نطاق تطبيقها مستقبلًا.

نحو منظومة ضريبية أكثر ذكاءً ومرونة

من خلال هذه المبادرات، تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب التزامها بالابتكار المستدام وتعزيز قدرات منظومتها الرقمية، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مستقبل ذكي ومتطور. كما تعكس هذه الجهود حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات للمتعاملين، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز الثقة بالنظام الضريبي.