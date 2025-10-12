“جمارك أبوظبي” تكسر حاجز اللغة في “جيتكس جلوبال 2025” بمترجم جمركي ذكي يدعم 90 لغة

في خطوة تعكس توجهات إمارة أبوظبي نحو التحول الرقمي وتعزيز الريادة الاقتصادية، تستعد الإدارة العامة لجمارك أبوظبي للمشاركة في معرض “جيتكس جلوبال 2025″، أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث تسلط الضوء على مشاريعها التقنية المبتكرة، وتكشف عن حلول رقمية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الجمركي وتسهيل حركة التجارة.

وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز اقتصادي عالمي جاذب للاستثمارات، يتميز ببنية تحتية رقمية متقدمة تدعم النمو المستدام، وتعزز تنافسية الإمارة على مستوى التجارة الدولية.

مترجم جمركي ذكي بأيدٍ إماراتية

تكشف جمارك أبوظبي خلال مشاركتها عن مشروع “المترجم الجمركي الذكي”، الذي طوّرته داخليًا بالكامل بقيادة كفاءات إماراتية وإشرافها.

ويُعد المشروع منصة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح التواصل اللحظي للإجراءات الجمركية بين موظفي الجمارك والمتعاملين من مختلف الجنسيات، وذلك بأكثر من 90 لغة.

ويجمع النظام بين الترجمة الصوتية والنصية ولغة الإشارة ضمن منصة موحّدة وآمنة، مما يضمن دقة التواصل وسريته.

ويسهم المشروع في تقليل الوقت اللازم للإجراءات وتفادي الأخطاء الناتجة عن الحواجز اللغوية، الأمر الذي يرفع جودة تجربة المتعاملين ويعزز كفاءة الخدمات الجمركية في المنافذ الحدودية.

انضموا إلينا لاستكشاف مستقبل التكنولوجيا والابتكار ضمن جناح حكومة أبوظبي من 13 إلى 17 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

تحول رقمي متسارع

تندرج هذه المبادرة ضمن إستراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها جمارك أبوظبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتسريع وتيرة التحول نحو بيئة عمل أكثر ذكاءً وفاعلية.

وتعكس هذه الخطوة رؤية إستراتيجية شاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة العمل الجمركي وتحقيق التكامل بين الكفاءات الوطنية والحلول التقنية المتقدمة.

أثر اقتصادي مباشر

من شأن الابتكارات التي تستعرضها جمارك أبوظبي في “جيتكس جلوبال 2025” أن تسهم في تسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجمركية، وتقليل زمن التخليص، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهو ما ينعكس إيجابًا على تنافسية الإمارة في جذب الاستثمارات العالمية.

وتعزز هذه المشاريع مكانة أبوظبي كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، بفضل بنية تحتية رقمية متقدمة قادرة على استيعاب التوسع المستقبلي في حجم العمليات التجارية.

ابتكار وشراكات مستقبلية

أكد محمد حسين البلوشي، رئيس الاتصال والتسويق المؤسسي في جمارك أبوظبي، أن المشاركة في “جيتكس جلوبال 2025” تأتي انطلاقًا من حرص الإدارة على تعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل الجمركي وتقديم خدمات ذكية تسهم في دفع عجلة التميز والريادة في هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وأشار البلوشي إلى أن معرض “جيتكس جلوبال” يُعد منصة مثالية لتبادل الأفكار واستشراف المستقبل وبناء شراكات إستراتيجية، إلى جانب الاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية وتوظيفها في تحسين الكفاءة التشغيلية بما ينسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي نحو بناء اقتصاد معرفي متقدم.

وتفتح المشاركة في المعرض آفاقًا جديدة لعقد شراكات محلية ودولية تعزز التكامل الرقمي في قطاع الجمارك، وتسهم في تحفيز بيئة الابتكار داخل المنظومة الجمركية.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جعل المنافذ الجمركية في أبوظبي بوابة تواصل عالمية متعددة اللغات، تدعم النمو التجاري والسياحي في الإمارة.

ويعكس المشروع الجديد مدى قدرة الكفاءات الإماراتية على تطوير حلول تقنية متقدمة بأيدٍ وطنية، وتعمل جمارك أبوظبي على نقل المعرفة وتطوير مهارات كوادرها البشرية، بما يضمن استدامة الابتكار وتحقيق أثر طويل المدى.

وتُعد هذه الخطوة نموذجًا في التحول الرقمي الحكومي، يعزز مكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.