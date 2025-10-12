التحول الرقمي في التنفيذ القضائي.. “الإمارات لتنفيذ الأحكام” تعرض حلولًا ذكية في جيتكس جلوبال 2025

في إطار مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف القطاعات، تواصل شركة (الإمارات لتنفيذ الأحكام) تعزيز ريادتها في مجال الابتكار التقني لخدمة منظومة العدالة عبر مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض جيتكس جلوبال — أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي — والذي تنطلق فعالياته غدًا في مركز دبي التجاري العالمي.

وخلال مشاركتها، ستسلّط الشركة الضوء على مجموعة من حلولها وخدماتها الذكية المطورة بالاعتماد على التقنيات الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسريع إجراءات التنفيذ القضائي، وتحسين كفاءة الأداء، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين. وتشمل هذه الحلول أنظمة رقمية متكاملة لمراجعة وتسجيل القضايا إلكترونيًا، وإجراءات الحجز على الممتلكات، والإنذار، والإخلاء، والتسليم الذكي، بالإضافة إلى منصات رقمية لتقييم إجراءات الصرف ومراجعتها.

كما ستعرض الشركة جهودها في تطوير تقنيات تحليل البيانات القضائية والتنبؤ بسيناريوهات التنفيذ؛ مما يعزز سرعة اتخاذ القرار ودقته، ويدعم التكامل بين مختلف الجهات القضائية لضمان تحقيق العدالة بكفاءة عالية.

وتُعد شركة (الإمارات لتنفيذ الأحكام) — المرخصة من وزارة العدل — أول شركة في الشرق الأوسط تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في مجالات تنفيذ الأحكام القضائية وأعمال التفتيش الميدانية لمختلف الدوائر الحكومية. وتدعم الشركة أهداف الوزارة الإستراتيجية والتشغيلية من خلال إيجاد حلول مبتكرة تساهم في تحقيق العدالة بأحدث الوسائل التقنية وبأعلى معايير الجودة والسرعة.