ميتا توسع نطاق ميزة الترجمة الفورية في المقاطع القصيرة Reels

أعلنت شركة ميتا توسيع دعم اللغات في ميزة الترجمة الفورية عبر الذكاء الاصطناعي للمقاطع القصيرة Reels في منصتي فيسبوك وإنستاجرام، مضيفةً اللغتين الهندية والبرتغالية، إلى جانب الإنجليزية والإسبانية، ولا تدعم تلك الميزة اللغة العربية في الوقت الحالي.

وكانت الشركة قد بدأت اختبار الميزة قبل نحو عام، ثم أضافت دعمًا ثنائي الاتجاه بين الإنجليزية والإسبانية في شهر أغسطس الماضي.

وتتيح هذه الميزة لصناع المحتوى ترجمة مقاطع Reels ودبلجتها تلقائيًا، مما يساعدهم في الوصول إلى جماهير أوسع في أبرز الأسواق التي تشهد انتشارًا كبيرًا لهذه المقاطع.

وأوضحت ميتا أن خدمة الترجمة متاحة مجانًا للحسابات العامة في إنستاجرام ولمنشئي المحتوى في فيسبوك الذين يتجاوز عدد متابعيهم 1000 شخص في الدول التي تتوفر فيها أدوات Meta AI. وتتمتع الميزة الجديدة بقدرتها على تقليد نبرة صوت المنشئ وأسلوبه، مما يجعل المقطع المترجم أو المُدبلج أكثر واقعية، مع إمكانية مزامنة حركة الشفاه للصوت الجديد.

وتُرفَق كل مقاطع Reels التي تُرجمت بعلامة توضح للمشاهدين أنها تحتوي على صوت مترجم، ويمكن للمستخدمين التحكم في إعدادات الترجمة من خلال زر القائمة في الزاوية اليمنى السفلية لتفعيل الميزة أو تعطيلها، أو اختيار اللغة المناسبة.

وأكدت الشركة أن دعم اللغات سوف يتوسّع مستقبلًا ليشمل لغات إضافية. ووفقًا للرئيس التنفيذي لإنستاجرام آدم موسيري، فإن مقاطع Reels تعد من أبرز عوامل الجذب في المنصة خلال السنوات الأخيرة، وتسعى الشركة إلى تطوير مزيد من المزايا المرتبطة بها.

ويأتي هذا التحديث في إطار تحركات ميتا الأخيرة لتعزيز محتوى المقاطع القصيرة Reels؛ إذ أطلقت حديثًا خوارزميات توصيات جديدة لـ “فيسبوك ريلز”، إلى جانب قسم جديد يُدعى Vibes يركز على مقاطع الفيديو القصيرة المولّدة بالذكاء الاصطناعي.

وتدخل ميتا بهذا التوسع سباق الترجمة اللحظية الذي يشهد انتشارًا واسعًا في عالم التقنية؛ إذ تقدم يوتيوب بالفعل دعمًا للصوت المتعدد اللغات والدبلجة الآلية داخل مقاطع الفيديو المنشورة.

وفي السياق نفسه، أضافت آبل في نظام iOS 26 وسماعات AirPods ميزة الترجمة الحية Live Translation المعتمدة على الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، في حين بات تطبيق واتساب يتيح ترجمة الرسائل في المحادثات الفردية والجماعية والقنوات في نظامي أندرويد و iOS.