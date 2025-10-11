فيفو تقدّم تحديث OriginOS 6 بتصميم مشابه لنظام آبل iOS 26

أعلنت شركة فيفو الصينية التحديث الجديد OriginOS 6، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد أن لاحظ المستخدمون تشابهه الكبير مع تصميم الزجاج السائل Liquid Glass المميز في نظام iOS 26 من آبل، سواء في الشكل العام أو في تفاصيل الواجهة الدقيقة.

ويبدو أن فيفو استلهمت بشكلٍ مباشر لغة التصميم الزجاجي التي قدّمتها آبل حديثًا، إذ تعتمد واجهتها الجديدة على ألواحٍ نصف شفافة بتأثيرٍ ضبابي، وأيقوناتٍ مستديرة الحافات، وزوايا ناعمة، إضافةً إلى مركز تحكمٍ موحّد، وخلفياتٍ ديناميكية تتبدّل بإحساسٍ ثلاثي الأبعاد يُشبه تأثيرات الحركة في نظام آبل.

وفي مقطعٍ تجريبي نشرته الشركة، ظهر هاتف فيفو بواجهةٍ يُمكن بسهولةٍ أن يُظن أنها نظام iOS 26، إذ تضم عناصر مثل الساعة الزجاجية، والأزرار الشفافة المستديرة، وشريط التطبيقات العائم، فضلًا عن عمقٍ طبقي في الواجهة يُحاكي تأثير الزجاج السائل.

وتتباهى فيفو في موادها التسويقية بأن التصميم الجديد يُجسّد “الانسيابية” في الاستخدام، وجاء في شعارها الترويجي: “مع OriginOS 6، كل تمريرةٍ ولمسةٍ وانزلاقٍ تسير بسلاسةٍ غير مسبوقة، بلا تأخيرٍ أو بطء، فقط حركةٌ انسيابية تناسب أسلوبك”.

ومع هذه اللغة التسويقية، لا يمكن تجاهل مدى التشابه بين النظامين. فقد رصد محللون أن تحديث OriginOS 6 يستخدم التصميم نفسه في الإشعارات والقوائم، وتصميم الأزرار والأيقونات ذاته، إلى جانب تخطيط مركز التحكم وشاشة القفل المطابقة تقريبًا لما في iOS 26.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التقليد الصريح يأتي بعد أقل من شهرٍ على إطلاق نظام iOS 26 رسميًا، وهو ما يعكس التأثير القوي لتوجهات آبل التصميمية في صناعة الهواتف الذكية.

يُذكر أن تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” نفسه أثار سابقًا انتقاداتٍ بسبب مشكلاتٍ في سهولة الاستخدام، مما يثير تساؤلاتٍ حول كون فيفو تستنسخ تجارب آبل أم تكرّر الأخطاء ذاتها.

ويرى محللون أن استلهام التصميم قد يكون خطةً إستراتيجية لتحسين الانطباع البصري عن أجهزة فيفو ورفع قيمتها في أعين المستخدمين، لكنه في الوقت نفسه يعرّض الشركة لانتقاداتٍ تتعلق بغياب الابتكار إذا لم تدعم هذا التغيير بتحسيناتٍ حقيقية في الأداء والتجربة.

وتبيع فيفو هواتفها في الصين والهند وعددٍ من الأسواق الآسيوية والعربية، وهي تستعد لدخول السوق الأمريكية بعد حصول هاتف Vivo X300 FE على اعتمادٍ رسمي للبيع في الولايات المتحدة.