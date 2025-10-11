دبي تتأهب لانطلاق الدورة العاشرة من “إكسباند نورث ستار” غدًا

تنطلق يوم غد الأحد، في دبي هاربر، فعاليات الدورة العاشرة من معرض (إكسباند نورث ستار) Expand North Star، الحدث الأكبر للشركات الناشئة والمستثمرين على مستوى العالم، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا المعرض، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ليؤكد الدور المتنامي لدبي كمركز رائد للابتكار والتكنولوجيا، ومساهم فعال في دعم مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي، تماشيًا مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”.

ويزخر “إكسباند نورث ستار” هذا العام بفرص غير مسبوقة للشركات الناشئة للنمو والتمويل، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي على مستوى العالم. وتُعدّ النسخة العاشرة من الحدث أكثر نسخة طموحًا في تاريخه، بفضل إطلاق فعاليات جديدة تستهدف أكثر القضايا العالمية إلحاحًا، من التقنيات العميقة إلى الاستدامة.

“إكسباند نورث ستار”.. حدث عالمي يعيد تعريف منظومة ريادة الأعمال:

يشكل “إكسباند نورث ستار” ركيزة أساسية في إستراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لترسيخ مكانة الإمارة كمنصة عالمية للشركات الناشئة والمستثمرين. وتبرز أهمية الحدث فيما يلي:

دعم النمو والتمويل: يزخر الحدث بفرص غير مسبوقة للشركات الناشئة لتعزيز نموها وجذب التمويل من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

يزخر الحدث بفرص غير مسبوقة للشركات الناشئة لتعزيز نموها وجذب التمويل من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ترسيخ التنافسية: يعرض “إكسباند نورث ستار” المقومات التنافسية التي تجعل دبي الخيار الأول للشراكات الواعدة في مجال التقنيات المتقدمة.

📍 Ready to explore the future of innovation? Join us at @DubaiHarbour for the #ExpandNorthStar 10th Edition — the world’s largest #startup & #investor connector. 📷 12–15 October 2025

Get your FREE ticket now: https://t.co/Yj0p71VIZr pic.twitter.com/87wsOVvakh — Expand North Star (@expandnorthstar) October 11, 2025

فعاليات جديدة تستهدف قضايا المستقبل:

لتعزيز دوره في دعم ريادة الأعمال الرقمية، تشهد نسخة هذا العام إطلاق فعاليات جديدة تغطي أهم التوجهات العالمية:

منصة سكيل إكس (ScaleX): برنامج جديد مخصص لتسليط الضوء على 50 من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا على مستوى العالم، مما يبرز الشركات القادرة على تحقيق الانتشار الواسع.

برنامج جديد مخصص لتسليط الضوء على 50 من أسرع شركات التكنولوجيا نموًا على مستوى العالم، مما يبرز الشركات القادرة على تحقيق الانتشار الواسع. التأثير الأخضر لنورث ستار (North Star Green Impact): منطقة متخصصة تركز على الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، مما يربط الابتكار بالتنمية المستدامة.

منطقة متخصصة تركز على الشركات الناشئة التي تقود الابتكار في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، مما يربط الابتكار بالتنمية المستدامة. قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط وأفريقيا (Deeptech MEA Summit): تركز على تحفيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تُعدّ محركات أساسية للاقتصاد المستقبلي.

تركز على تحفيز الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تُعدّ محركات أساسية للاقتصاد المستقبلي. منتدى الأصول الرقمية (Digital Assets Forum): يستكشف القضايا المحورية التي تُشكّل ملامح العصر الجديد للنظام المالي العالمي.

ملتقيات متخصصة ومسابقات عالمية:

تعود في هذه الدورة برامج وملتقيات ناجحة لتعزيز التواصل بين جميع أطراف المنظومة:

تحدي سوبرنوفا 2.0 (Supernova Challenge 2.0): أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، تستقطب شركات ذات تأثير كبير، بمجموع جوائز يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي.

أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، تستقطب شركات ذات تأثير كبير، بمجموع جوائز يصل إلى 250 ألف دولار أمريكي. منصة الشركات (Corporate Arena): ملتقى حصري يجمع قادة الشركات والمؤسسين والمستثمرين، لتعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والناشئة.

ملتقى حصري يجمع قادة الشركات والمؤسسين والمستثمرين، لتعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والناشئة. فعاليات متخصصة: عودة “ماركتنج مينيا” و “منتدى نقل التكنولوجيا والابتكار” بهدف سد الفجوة بين مجالات البحث العلمي والتسويق والأعمال، مما يضمن تحويل الأبحاث إلى تطبيقات تجارية ناجحة.

The year 2016 was remarkable for many reasons — but none bigger than the birth of GITEX Future Stars.✨ A decade later, now as Expand North Star, it stands as the global meeting point. Now it’s your turn: https://t.co/Yj0p71VIZr@DubaiHarbour pic.twitter.com/KQBKD1g1E6 — Expand North Star (@expandnorthstar) October 11, 2025

ومن ثم؛ يُعد انطلاق “إكسباند نورث ستار 2025” بمنزلة انطلاقة قوية جديدة لدبي نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، وتوفير البيئة المثالية لازدهار الشركات الناشئة القادرة على رسم ملامح المستقبل الرقمي.