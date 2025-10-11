“جيتكس جلوبال 2025”.. كيف تعيد أبوظبي صياغة مشهد الطاقة الذكية في عصر الذكاء الاصطناعي؟ 

تنطلق فعاليات معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أكبر حدث عالمي في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال المدة من 13 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات العالمية التي ترسم ملامح مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وفي هذا الإطار، تعرض دائرة الطاقة في أبوظبي، ضمن جناح حكومة أبوظبي، منظومتها الرقمية ومبادراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تمثل خطوة متقدمة في إعادة تشكيل قطاع الطاقة والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية في الإمارة، بما يعزز موقع أبوظبي كقوة رائدة في التحول الذكي لقطاع الطاقة.

تحول رقمي يقود قطاع الطاقة نحو الكفاءة والاستدامة:

تعكس مشاركة دائرة الطاقة في (جيتكس جلوبال 2025) التزام أبوظبي بتطوير بنية تحتية ذكية لأنظمة طاقة المستقبل، من خلال تسريع تبنّي التقنيات الرقمية المتقدمة بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتهدف هذه المشاركة في الحدث العالمي إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية، ويؤكد الدور الريادي للإمارة في تطوير حلول مستدامة قائمة على المعرفة والتقنيات الناشئة.

منصة (AD.WE).. نموذج عالمي لتحليل البيانات لحظيًا:

تسلط دائرة الطاقة الضوء خلال مشاركتها في معرض على المنصة الرائدة (AD.WE)، التي تُعد الأولى من نوعها عالميًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي طُورت محليًا في دولة الإمارات بالتعاون مع شركة (بريسايت).

وتوفر المنصة تحليلات متقدمة لحظيًا لتحسين كفاءة تشغيل موارد الطاقة والمياه وإدارتها في إمارة أبوظبي، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات، ودعم اتخاذ قرارات دقيقة تعتمد على البيانات والتحليلات الذكية.

وتُعد منصة (AD.WE) نموذجًا عمليًا لما يمكن أن تقدمه التقنيات المتقدمة من قيمة مضافة في تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها، وهو ما يعكس رؤية أبوظبي في إدماج الذكاء الاصطناعي والتحليلات الضخمة في منظومة العمل الحكومي والاقتصادي.

ريادة إماراتية في التحول نحو الطاقة الذكية:

تؤكد مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي في (جيتكس جلوبال 2025)، أضخم تجمع عالمي لقادة الصناعة والمستثمرين، أن التحول الرقمي للقطاعات الحيوية ليس خيارًا، بل هو ضرورة إستراتيجية. فمن خلال منصة (AD.WE)، ومبادرات الذكاء الاصطناعي الأخرى، لا تكتفي أبوظبي بتأمين مستقبل طاقي مستدام فحسب، بل تعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، الذي يجمع بين التكنولوجيا الفائقة والالتزام البيئي، لتصبح بذلك نموذجًا رائدًا في إدارة الموارد على مستوى العالم.

جيتكس جلوبال 2025.. منصة عالمية للابتكار والتحول الرقمي:

يشهد معرض (جيتكس جلوبال 2025)، في دورته الخامسة والأربعين، اجتماع قادة الصناعة والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على التقنيات مثل: الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمّية، ودورها في تحويل الاقتصادات وتعزيز التقدّم العالمي.

وفي هذا المشهد، تُشكل مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي نموذجًا ملهمًا للتكامل بين التحول الرقمي والاستدامة، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة والتقنيات المستقبلية.