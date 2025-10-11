أبرز 7 توجهات مُتوقعة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في عام 2026

يُمثل وكلاء الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة في تطور الذكاء الاصطناعي، تأتي بعد الثورة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي في العامين الأخيرين. وقد تُقربنا هذه المرحلة خطوة إضافية نحو (الذكاء الاصطناعي العام) وهو الذكاء القادر على التعلّم والتكيّف بطريقة مشابهة للإنسان.

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي اتخاذ قرارات وتنفيذ مهام متعددة الخطوات ذاتيًا، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية، وتحقيق أهداف طويلة المدى بأقل قدر من التدخل البشري.

وقد بدأ الوكلاء بالظهور خلال عام 2025، خاصة في قطاع الأعمال، ومن المُتوقع أن يشهد عام 2026 انتشارًا أوسع لهذه التقنية، لتصبح عنصرًا محوريًا في حياتنا المهنية والشخصية، إذ ستزيد من كفاءتنا وإنتاجيتنا، لكنها في الوقت نفسه ستفتح الباب أمام تساؤلات جديدة تتعلق بالثقة والأخلاقيات.

وبناءً على ذلك، إليك أبرز التوجهات المُتوقعة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في عام 2026:

1- استخدام فرق من الوكلاء المتعاونين

من أهم مزايا وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرتهم على العمل الجماعي. وفي عام 2026 من المُتوقع أن تُبنى المنظومات على فرق من الوكلاء المتخصصين، بدلًا من الاعتماد على وكيل واحد شامل، وكل وكيل منهم يقوم بمهام محددة مع التنسيق وتبادل المعلومات مع الوكلاء الآخرين.

على سبيل المثال: قد يستخدم متجر إلكتروني وكيلًا لإنشاء قوائم المنتجات بناءً على بيانات يوفّرها وكيل المشتريات والمخزون، الذي يتعاون بدوره مع وكيل التسويق الذي يحلل طلبات العملاء. ويشرف وكيل إدارة المشاريع على تنسيق هذه المهام بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للشركة.

2- تطوير وكلاء لمهام الحياة اليومية

تخيّل أن تخبر وكيل التسوّق بما تنوي طهيه، فيطلب تلقائيًا المكونات وينظم عملية التوصيل. أو أن يتولى وكيل اللياقة تنظيم جدول تمارينك، ويدير وكيل آخر الأجهزة المنزلية الذكية.

في عام 2026، من المُتوقع أن يبدأ هذا النوع من الأتمتة الذكية بالانتشار، وأن يصبح وكلاء الذكاء الاصطناعي جزءًا من الحياة اليومية؛ مما يمنحنا وقتًا أكبر للتركيز في الأمور المهمة.

3- إعادة ابتكار إستراتيجيات التسويق

في عام 2026، من المُتوقع أن يبدأ الوكلاء باتخاذ قرارات الشراء نيابة عن المستخدمين، وسيُعيد المسوّقون التفكير في أساليبهم. فالوكلاء لا يتأثرون بالعواطف أو الإعلانات التقليدية أو المؤثرين الاجتماعيين.

لذلك، ستتركز إستراتيجيات التسويق في جعل المنتجات أكثر وضوحًا وقابلية للفهم للوكلاء، وتوفير تقييمات إيجابية لبناء الثقة بالأنظمة الذكية، وتحفيزها على اتخاذ قرار الشراء.

4- الوكلاء في الرعاية الصحية

يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي إمكانات مميزة لإحداث تحول جذري في القطاع الصحي. وفي عام 2026، من المُتوقع أن تصبح هذه التقنية شائعة الاستخدام بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

ولن يقتصر دور الوكلاء على تحليل الأعراض، بل سيشمل إدارة الرحلة العلاجية بالكامل، من التشخيص ومراجعة السجل الطبي إلى العلاج والمتابعة وجدولة المواعيد. بالإضافة إلى مساعدة المرضى في اتباع أسلوب حياة صحي.

5- الوكلاء في الهجمات والدفاعات السيبرانية

مع تزايد الهجمات الإلكترونية بنسبة تبلغ 21% في عام 2025، سيمثل الوكلاء بُعدًا جديدًا في عالم الأمن السيبراني في الأعوام القادمة بسبب قدرتهم على تنفيذ هجمات متقدمة، بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف المخاطر السيبرانية بدقة وسرعة ودون تدخل بشري.

على سبيل المثال: سيتوفر وكلاء قادرون على تنفيذ هجمات متقدمة عبر تحليل الشبكات واكتشاف الثغرات واستغلالها تلقائيًا. في المقابل، سيتوفر وكلاء دفاع قادرون على التكيف السريع مع أي تغيرات مفاجئة، والكشف عن التهديدات والتعامل معها بطريقة مناسبة.

وقد نشهد في عام 2026 أيضًا تحولًا من الدفاعات التفاعلية إلى الدفاعات الاستباقية لمواجهة التصيد الاحتيالي، وبرامج الفدية وسرقة البيانات.

6- تحولات جذرية في القطاع المالي

من المُتوقع أن يكون القطاع المالي من أول القطاعات المستفيدة من تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي وانتشارهم؛ إذ ستبدأ الشركات المالية بالاعتماد على الوكلاء لمراقبة المعاملات المالية لحظيًا، ومكافحة الاحتيال. بالإضافة إلى مساعدة العملاء في إعداد الأوراق المطلوبة، وتقديم طلبات القروض، وإدارة المحافظ الاستثمارية وفقًا لتوجهات السوق والأوضاع الاقتصادية.

7- الوكلاء سيصبحون رفقاء افتراضيين

لن تقتصر استخدامات الوكلاء على الإنتاجية فحسب، بل ستمتد لتشمل الدعم النفسي والاجتماعي. فقد كان أحد أبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي في 2025 هو الدعم النفسي والرفقة الافتراضية.

وفي عام 2026، من المُتوقع أن يقدم الوكلاء دعمًا أكثر تفاعلًا عن طريق تعلم سلوك المستخدمين والتكيّف معهم بمرور الوقت، مما يمنحهم شعورًا بالرفقة الحقيقية والدعم المستمر. وحتى مع وجود مخاوف من التأثير سلبًا في العلاقات الإنسانية، فإن لهذه التقنية فوائد كبيرة في دعم الصحة النفسية وتقليل الشعور بالعزلة لدى بعض الفئات.

الاستعداد لمستقبل يقوده وكلاء الذكاء الاصطناعي

يشهد وكلاء الذكاء الاصطناعي تحولًا متسارعًا من مجرد مفهوم نظري إلى تأثير واقعي، وسيكون المستقبل القريب بمنزلة اختبار لقدرة الأفراد والمؤسسات على التكيف مع واقع جديد تتولى فيه الأنظمة الذكية اتخاذ القرارات، وأتمتة المهام المعقدة، وإعادة تشكيل أساليب العمل والتسوق والتواصل الاجتماعي.